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У трапа самолета: реконструированный аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного

Такое распоряжение выпустило правительство страны
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В обновленном аэропорту Горно-Алтайска планируется организовать грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через границу РФ. По заявлению правительства, это повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики. Почему именно Горно-Алтайск стал центром грузопассажирских перевозок в регионе и будет ли аэропорт задействован на всю мощность — в материале «Известий».

Реконструкция аэропорта и новый статус

Аэропорт Горно-Алтайск получил статус международного по запросу инвесторов, которые участвовали финансово в реконструкции объекта. Планируемая пропускная способность модернизированного аэропорта — 1,3 млн пассажиров к 2030 году ежегодно. Предполагается, что число иностранных туристов вырастет до 250 тыс. человек в год.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Решение о реконструкции было принято в 2024 году в ходе рабочей поездки главы правительства Михаила Мишустина. Чуть позже Росавиация подписала концессионное соглашение с инвесторами на обновление аэропорта в период с 2025 по 2028 год.

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«Известия» отправили запросы в Росавиацию, Минтранс и в Ространснадзор, однако на момент публикации ответы от ведомств не поступили.

Оправданный ход

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске — одно из узловых мероприятий по развитию туризма на Алтае.

В регионе активно развивают инфраструктуру для отдыха, так что модернизация местного аэропорта логична — необходимо повышать как количество пассажиров, так и комфорт и качество обслуживания, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Кроме того, аэропорт расположен вблизи Казахстана, Монголии и Китая, так что из него будет проще и быстрее лететь в эти страны», — говорит он.

По мнению эксперта, увеличение пропускной способности этого объекта — необходимость, так как Россия расширяет сотрудничество с другими странами Глобального Юга. Выбор Горно-Алтайска объясняется и внешними ограничениями, которые также влияют на логистику. Создаются новые маршруты для перевозки людей и грузов, которые встраиваются в новые логистические цепочки, добавляет Дмитрий Баранов.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Низкая пропускная способность аэропорта не обеспечивала реальные потребности туристов, возникал дефицит билетов, обрисовывает проблему директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

«В результате туристы либо не приезжали, либо вынуждены были платить больше, что увеличивало фактическую стоимость турпродукта. Возможность принимать международные рейсы существенно расширяет потенциал для въездного туризма на Алтай», — рассказал собеседник издания.

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С его точки зрения, международный аэропорт нужен далеко не в каждом субъекте. «Но в случае с Республикой Алтай речь идет об одном из ключевых рекреационных регионов страны», — добавил Дмитрий Землянский.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Развитие внутреннего туризма и, конечно же, международного — одна из важных задач правительства РФ на ближайшие годы, а это значит, что максимум внимания уделяется выстраиванию необходимой инфраструктуры, удобству туристов, обеспечению максимально комфортных условий, подтвердила «Известиям» заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Точки притяжения

Профессор кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Татьяна Богданова выделила наиболее популярные направления в республику Алтай.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«В настоящий момент там есть такие известные курорты, как Белокуриха и Манжерок. Первый давно известен своими радоновыми и минеральными источниками. Это очень активно развивающийся район, туда ежегодно по экспоненте растет туристический поток. Манжерок сейчас переживает серьезную реконструкцию и развитие: там планируется создать суперсовременный горнолыжный курорт, причем всесезонный», — объяснила эксперт. Она высоко оценила потенциал региона с точки зрения туризма.

«Наряду с традиционными видами туризма нужно развивать событийный и деловой туризм. Проведение там разного рода конференций, образовательных и отраслевых мероприятий, совещаний будет способствовать круглогодичной загрузке», — предположила Богданова.

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Юлия Макаренко согласна с коллегой и добавляет, что санаторно-курортное обеспечение Алтаю тоже нужно усиливать.

Авиация спасает себя… и другие отрасли

Авиационная отрасль работает и, несмотря на ограничения, продолжает перевозить пассажиров и грузы. По данным Министерства транспорта РФ, пассажиропоток авиакомпаний страны в 2024 году вырос на 5,9% по сравнению с 2023 годом и составил 111,7 млн человек. На внутренних рейсах было перевезено 84,7 млн человек (рост на 2%), на международных рейсах — 27 млн (рост на 20,1%). Грузов и почты в прошлом году авиакомпании перевезли почти 489,4 тыс. т, что на 4,7% больше по сравнению с 2023 годом.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Одной из ключевых задач в сфере авиационного транспорта остается формирование прямых межрегиональных и международных связей, считает Дмитрий Землянский. «Повышение интенсивности сообщения между ключевыми экономическими центрами, местами притяжения туристов дает существенный мультипликативный эффект: развиваются деловые контакты, для туристов увеличивается разнообразие турпродуктов, расширяются возможности по формированию индивидуальных маршрутов. Это особенно важно в регионах Сибири и Дальнего Востока, где раньше из-за отсутствия прямого авиасообщения была распространена практика перелетов через Московский авиационный узел, что существенно увеличивало время в пути», — резюмирует эксперт.

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