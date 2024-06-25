Главное — место: duty free с алкоголем на внутренних вылетах откроют три аэропорта

Магазины duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово , узнали «Известия». В других аэропортах путешествующие по России граждане не смогут купить спиртное в стерильных зонах . В Минпромторге сочли, что площади практически всех объектов страны не позволят им запустить такую торговлю — для этого не хватит пространства. Дело в том, что ранее МВД потребовало организовать подобную торговлю только в области прилета . Эту информацию ведомство передало в Минфин, а он, в свою очередь, направил обобщенное мнение в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике.

Не хватило площади

Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют магазины со спиртным в зонах внутренних рейсов. Именно на этих объектах владельцы смогут выделить отдельные площади в стерильных зонах . Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — именно сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиагаваней такие точки. Об этом сказано в письме Минфина в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике. «Известия» ознакомились с документами. Ранее МВД потребовало организовать такую торговлю только в зоне прилета .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Речь идет о законопроекте кабмина, основной автор — Минфин, который в ноябре 2023 года внес документы в Госдуму. Сейчас бумаги готовят к первому чтению, идет сбор отзывов на законопроект.

Министерство финансов предложило до 30 июня 2026 года включительно разрешить торговцам duty free продавать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних рейсов и выдачи багажа (зона прилетов) . Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, следует из документов Минфина, направленных в правительство.

Дело в том, что с 2019 по 2023 год количество владельцев магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%, а также в этих объектах более чем наполовину уменьшились объемы продажи алкоголя . Плюс к этому в условиях санкций владельцы таких точек до сих пор не могут вернуть основным поставщикам товары, это связано с тем, что европейские государства закрыли свои транспортные и логистические коридоры, говорится в письме. Таким образом, российские власти готовы поддержать этот вид торговли, разрешив бизнесу операции со спиртным в зоне внутренних рейсов.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

«Известия» направили запросы в Минфин, Минпромторг, пресс-службу правительства, а также в аэропорты Московского авиаузла, Пулково, Жуковский и аэропорт Сочи.

В Евразийской ассоциации беспошлинной торговли положительно оценили предлагаемый законопроект. Речь идет о временной мере , которая направлена на поддержку отрасли, подчеркнули там «Известиям».

Силовики против

Ранее в МВД опасались, что предлагаемые послабления в продаже спиртного в аэропортах увеличат число происшествий в воздухе . Силовики напомнили: в 2021–2023 годах авиакомпании расторгли почти 6,3 тыс. договоров перевозки с пассажирами, писали «Известия». Среди причин — правонарушения и привлечение людей к ответственности по таким статьям КоАП, как «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах…» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

По инициативе авиакомпаний за тот же период с самолетов сняли почти 4,9 тыс. человек в состоянии опьянения, которые вели себя неприемлемо. Общее количество хулиганств, совершенных в таком состоянии на бортах, превышает 11,9 тыс. Поэтому в МВД предложили пересмотреть подходы к реализации спиртного в магазинах duty free на внутренних рейсах. Например, установить минимальный объем алкоголя, который смогут покупать пассажиры. Плюс разрешить его продажу только в пунктах прилета.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минфин не согласился с этими доводами , следует из документов, направленных в кабмин. Продажи спиртного на внутренних рейсах не будут провоцировать правонарушения. Дело в том, что купить алкоголь в таких магазинах можно будет в специальном опломбированном пакете, их разрешат брать на борт самолета в ручной клади. Правда, открыть их будет нельзя во время всего полета . Вес и габариты ручной клади устанавливает сама авиакомпания — таким образом, люди смогут взять ограниченный объем спиртного, уверены в Минфине. Реализация только в зоне прилета будет неэффективна — выручка в залах этой зоны составляет лишь 3% от всех продаж магазинов .

Не в повестке

Комитет Госдумы по экономической политике в ближайшее время не планирует рассматривать законопроект. В повестке пока его нет плюс сама «идея спорная», сказал «Известиям» зампред этого комитета Станислав Наумов. По его мнению, такой подход не лучший способ поддержать спрос в магазинах беспошлинной торговли .

— Чтобы компенсировать потери беспошлинной торговли в такой период, можно выбрать более гуманные подходы. Тем более такая разовая поддержка государства вряд ли будет корректной с учетом отсутствия послаблений для других бизнесов , — полагает он.

Фото: Global Look Press/Peter Kneffel

Впрочем, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что открытие магазинов duty free со спиртным на внутренних рейсах позитивно повлияет на рост доходов аэропортов в условиях увеличения внутреннего пассажиропотока , а также повысит привлекательность их услуг для потребителей.

— Осознавая этот факт, операторы аэропортов, заинтересованные в улучшении экономических показателей, вполне могут организовать реконструкцию и расширение на своих объектах, чтобы обеспечить дополнительные площади для таких магазинов , — допустил он.