Улетный план: пассажирам внутренних рейсов в аэропортах разрешат продажу алкоголя

В зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно, до 30 июня 2026 года, разрешить продажу алкоголя. Речь о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также выдачи багажа . Такой законопроект правительства Госдума рассмотрит в марте , выяснили «Известия». Документ фактически снимает действующий в РФ запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00 . Необходимость принятия этой нормы в Минфине объяснили намерением поддержать бизнес после пандемии и в период санкций . Но эксперты не исключают роста случаев авиадебоширства, поэтому предлагают ограничить продажи слабым алкоголем и вином .

Помочь бизнесу

В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа . Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года . Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в марте , выяснили «Известия». Эту информацию подтвердили в профильном комитете по экономической политике .

— Не думаю, что принятие этого законопроекта приведет к росту употребления спиртного в России, ведь зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах . Поэтому возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь , — пояснил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев (от КПРФ).

Депутат отметил, что граждане не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной — двух бутылках в подарок , но мера может быть полезна бизнесу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время пандемии и в связи с переориентацией рейсов на другие направления . Возможно, это подстегнуло бы и сбыт нашей винодельческой продукции, стало бы стимулом для продаж отечественных вин , — рассказал «Известиям» другой зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

При этом он обратил внимание на заключение правового управления ГД, которое в своем отзыве высказало к инициативе ряд замечаний. В частности, как следует из документа, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза перевозка на борту самолета алкоголя из магазина беспошлинной торговли допускается в соответствии с таможенной процедурой . То есть разрешается проносить на борт купленный в магазине duty free товар . В то же время применительно к розничной продаже спиртной продукции в залах ожидания внутренних вылетов потребление алкоголя в общественных местах запрещено (п. 7 ст. 16 ФЗ-289), а провозить на борту воздушного судна возможно только жидкости в емкостях не более 100 мл .

— Эта коллизия в предложенном законопроекте не урегулирована. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года , но возможен перенос, — допустил депутат.

Кроме того, согласно заключению правого управления ГД (есть у «Известий»), законопроектом допускаются случаи розничной продажи алкоголя в общепите на вокзалах и в аэропортах, а также возможность снятия запрета на торговлю этими напитками с 23:00 до 08:00 . При этом юристы обращают внимание, что в самом законопроекте эти случаи не прописаны.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

В Минфине «Известиям» пояснили, что принятие законопроекта необходимо для оказания поддержки владельцам магазинов duty free, пострадавшим в период пандемии и от введенных санкций . При этом там указали, что российским законодательством запрещено распитие алкогольной продукции в аэропортах .

— За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность. Законопроектом не планируется снимать этот запрет, поэтому риск возникновения правонарушений минимален . Кроме того, правилами авиакомпаний употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложены на борту воздушного судна, запрещено , — пояснили в министерстве.

Там также подчеркнули, что « разногласия с Минздравом, который выступил с критикой инициативы, были сняты решением правительства ».

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой пояснить важность принятия законопроекта, а также в Минздрав на предмет высказанных министерством замечаний.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

За и против

Согласно пояснительной записке, с 2019 года по март 2023-го количество магазинов беспошлинной торговли (МБТ) сократилось на 20% . А объем розничной продажи алкогольной продукции с 2019 года по 2022-й уменьшился с 1,12 млн дал (декалитр равен 10 литрам) до 406,1 тыс. дал, что составляет 64% .

В документе со ссылкой на Ассоциацию беспошлинной торговли также сообщается, что при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии в случае принятия составит порядка 8,95 млрд рублей .

— Ассоциация выступает «за» законопроект, так как он направлен на поддержку компаний-операторов магазинов беспошлинной торговли и операторов международных аэропортов , — сказала «Известиям» исполнительный директор организации Фатима Дзоблаева.

В пресс-службе оператора аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили, что аэропорты выступали с инициативой по легализации продажи алкогольной продукции для внутренних направлений как одного из способов восполнения доходов , которые формировали международные рейсы.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



— По оценке аналитиков аэропорта, увеличение выручки неавиационной коммерции, то есть услуг, которые предоставляются пассажирам в терминале, может вырасти до 20% после принятия законопроекта . Дополнительно это и поддержка отечественного бизнеса — пассажирам будет предоставлена возможность ознакомиться с ассортиментом российских производителей . И, желательно, чтобы по аналогии с магазинами duty free, в конечном итоге все же была реализована возможность покупки по льготной цене , — отметили в пресс-службе.

Принятие этого законопроекта положительно скажется на деятельности Московского аэропорта Домодедово, отметили в этой авиагавани.



— В случае принятия закона один из партнеров аэропорта готов будет в оперативные сроки приступить к продаже этой продукции. Для остальных партнеров воздушной гавани для начала продаж потребуется определенное время для подготовки , — отметили в пресс-службе Домодедово.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево воздержались от комментариев.



В Международной ассоциации аэропортов отметили, что уделяют большое внимание вопросам повышения доходов российских аэропортов, получаемых от неавиационной деятельности .

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

— Их рост важен прежде всего для предотвращения роста ставок сборов с авиакомпаний за аэродромное обслуживание, а, значит, стоимости авиабилетоветов . В этой связи законопроект поддерживается, — отметили в организации.

Впрочем, авиакомпании не так лояльны к предлагаемой мере. В пресс-службе Smartavia сообщили, что в последнее время видят рост числа деструктивных пассажиров, в первую очередь, по причине злоупотребления алкогольными напитками в аэропортах .

— Подобная мера, на наш взгляд, не будет способствовать снижению числа таких пассажиров, действия которых в большинстве случаев отрицательно сказываются на работе авиакомпании , — пояснили в компании «Известиям».

В других крупных перевозчиках на запросы «Известий» не ответили.

Ограничения продажи алкоголя аэропортах России были приняты из-за большого количества инцидентов с пьяными гражданами , напомнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Иногда эти ситуации приводили к серьезным последствиям вплоть до вынужденной посадки самолетов . Это влекло за собой серьезные расходы для авиакомпаний и неудобства для пассажиров. Поэтому возвращать такую продажу в полном объеме нужно максимально аккуратно , — считает он.