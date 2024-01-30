Улетный план: пассажирам внутренних рейсов в аэропортах разрешат продажу алкоголя
В зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно, до 30 июня 2026 года, разрешить продажу алкоголя. Речь о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Такой законопроект правительства Госдума рассмотрит в марте, выяснили «Известия». Документ фактически снимает действующий в РФ запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00. Необходимость принятия этой нормы в Минфине объяснили намерением поддержать бизнес после пандемии и в период санкций. Но эксперты не исключают роста случаев авиадебоширства, поэтому предлагают ограничить продажи слабым алкоголем и вином.
Помочь бизнесу
В России на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в марте, выяснили «Известия». Эту информацию подтвердили в профильном комитете по экономической политике.
— Не думаю, что принятие этого законопроекта приведет к росту употребления спиртного в России, ведь зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах. Поэтому возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев (от КПРФ).
Депутат отметил, что граждане не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной — двух бутылках в подарок, но мера может быть полезна бизнесу.
— Предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время пандемии и в связи с переориентацией рейсов на другие направления. Возможно, это подстегнуло бы и сбыт нашей винодельческой продукции, стало бы стимулом для продаж отечественных вин, — рассказал «Известиям» другой зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).
При этом он обратил внимание на заключение правового управления ГД, которое в своем отзыве высказало к инициативе ряд замечаний. В частности, как следует из документа, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза перевозка на борту самолета алкоголя из магазина беспошлинной торговли допускается в соответствии с таможенной процедурой. То есть разрешается проносить на борт купленный в магазине duty free товар. В то же время применительно к розничной продаже спиртной продукции в залах ожидания внутренних вылетов потребление алкоголя в общественных местах запрещено (п. 7 ст. 16 ФЗ-289), а провозить на борту воздушного судна возможно только жидкости в емкостях не более 100 мл.
— Эта коллизия в предложенном законопроекте не урегулирована. Предварительно законопроект должен рассматриваться в марте этого года, но возможен перенос, — допустил депутат.
Кроме того, согласно заключению правого управления ГД (есть у «Известий»), законопроектом допускаются случаи розничной продажи алкоголя в общепите на вокзалах и в аэропортах, а также возможность снятия запрета на торговлю этими напитками с 23:00 до 08:00. При этом юристы обращают внимание, что в самом законопроекте эти случаи не прописаны.
В Минфине «Известиям» пояснили, что принятие законопроекта необходимо для оказания поддержки владельцам магазинов duty free, пострадавшим в период пандемии и от введенных санкций. При этом там указали, что российским законодательством запрещено распитие алкогольной продукции в аэропортах.
— За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность. Законопроектом не планируется снимать этот запрет, поэтому риск возникновения правонарушений минимален. Кроме того, правилами авиакомпаний употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложены на борту воздушного судна, запрещено, — пояснили в министерстве.
Там также подчеркнули, что «разногласия с Минздравом, который выступил с критикой инициативы, были сняты решением правительства».
«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой пояснить важность принятия законопроекта, а также в Минздрав на предмет высказанных министерством замечаний.
За и против
Согласно пояснительной записке, с 2019 года по март 2023-го количество магазинов беспошлинной торговли (МБТ) сократилось на 20%. А объем розничной продажи алкогольной продукции с 2019 года по 2022-й уменьшился с 1,12 млн дал (декалитр равен 10 литрам) до 406,1 тыс. дал, что составляет 64%.
В документе со ссылкой на Ассоциацию беспошлинной торговли также сообщается, что при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии в случае принятия составит порядка 8,95 млрд рублей.
— Ассоциация выступает «за» законопроект, так как он направлен на поддержку компаний-операторов магазинов беспошлинной торговли и операторов международных аэропортов, — сказала «Известиям» исполнительный директор организации Фатима Дзоблаева.
В пресс-службе оператора аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили, что аэропорты выступали с инициативой по легализации продажи алкогольной продукции для внутренних направлений как одного из способов восполнения доходов, которые формировали международные рейсы.
— По оценке аналитиков аэропорта, увеличение выручки неавиационной коммерции, то есть услуг, которые предоставляются пассажирам в терминале, может вырасти до 20% после принятия законопроекта. Дополнительно это и поддержка отечественного бизнеса — пассажирам будет предоставлена возможность ознакомиться с ассортиментом российских производителей. И, желательно, чтобы по аналогии с магазинами duty free, в конечном итоге все же была реализована возможность покупки по льготной цене, — отметили в пресс-службе.
Принятие этого законопроекта положительно скажется на деятельности Московского аэропорта Домодедово, отметили в этой авиагавани.
— В случае принятия закона один из партнеров аэропорта готов будет в оперативные сроки приступить к продаже этой продукции. Для остальных партнеров воздушной гавани для начала продаж потребуется определенное время для подготовки, — отметили в пресс-службе Домодедово.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево воздержались от комментариев.
В Международной ассоциации аэропортов отметили, что уделяют большое внимание вопросам повышения доходов российских аэропортов, получаемых от неавиационной деятельности.
— Их рост важен прежде всего для предотвращения роста ставок сборов с авиакомпаний за аэродромное обслуживание, а, значит, стоимости авиабилетоветов. В этой связи законопроект поддерживается, — отметили в организации.
Впрочем, авиакомпании не так лояльны к предлагаемой мере. В пресс-службе Smartavia сообщили, что в последнее время видят рост числа деструктивных пассажиров, в первую очередь, по причине злоупотребления алкогольными напитками в аэропортах.
— Подобная мера, на наш взгляд, не будет способствовать снижению числа таких пассажиров, действия которых в большинстве случаев отрицательно сказываются на работе авиакомпании, — пояснили в компании «Известиям».
В других крупных перевозчиках на запросы «Известий» не ответили.
Ограничения продажи алкоголя аэропортах России были приняты из-за большого количества инцидентов с пьяными гражданами, напомнил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Иногда эти ситуации приводили к серьезным последствиям вплоть до вынужденной посадки самолетов. Это влекло за собой серьезные расходы для авиакомпаний и неудобства для пассажиров. Поэтому возвращать такую продажу в полном объеме нужно максимально аккуратно, — считает он.
При этом эксперт добавил, что поскольку трафик пассажиропотока при авиаперевозках существенно снизился, какие-то меры стимулирования бизнеса необходимы. Определенные послабления в сфере реализации спиртного в аэропортах, конечно, пойдут на пользу, но, наверное, стоит ограничить перечень такой продукции, например, винами российского производства или слабоалкогольными напитками, предложил эксперт.