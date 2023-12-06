Под градусом: нужна ли в России торговля алкоголем онлайн

За последний год в Госдуме уже дважды поднимался вопрос о разрешении торговли алкоголем через интернет. Однако раз за разом подобные предложения отклоняются, и против них одинаково активно выступают и государственные службы, и участники алкогольного рынка. Почему идея продавать алкоголь через сеть представляется глубоко порочной, рассказывают «Известия».

На здоровье

Идея интернет-торговли алкоголем циркулирует в эшелонах власти уже не первый год. Только в 2023 году законопроекты, связанные с выходом алкогольных напитков в сеть, представлялись для рассмотрения дважды. Первый проект закона, предусматривающий продажу российского вина через «Почту России», еще летом был отложен на неопределенный срок. Второй недавно также был отозван авторами «на доработку».

Тем не менее, самого факта появления нового законопроекта стало достаточно, чтобы против него высказались самые разные стороны — представители Госдумы, Минздрава, Министерства внутренних дел и даже продавцы алкогольной продукции. Уж слишком много опасностей таит в себе данная инициатива, и прежде всего — для здоровья населения.

Как утверждают социологи, по результатам опросов, 76% населения страны в том или ином виде употребляют алкогольную продукцию. При этом если 35% потребителей, по их собственным словам, пьют алкоголь не чаще раза в неделю, то 4% де-факто признаются в наличии у них алкогольной зависимости. Эти оценки, конечно, субъективны — но и официальная статистика выглядит весьма мрачно. Еще десятилетие назад специалисты НИИ психиатрии Минздрава России оценивали число страдающих алкогольной зависимостью в России в 2 млн человек, при этом, по словам специалистов, до 40% трудоспособного мужского населения регулярно употребляет спиртное. Уже не первое десятилетие Россия уверенно держится в первой десятке стран по потреблению алкоголя подрастающим поколением, а также по уровню женской алкоголизации — до 73% женщин в стране употребляет алкоголь.

«По данным статистики ЕГАИС можно проследить процессы, идущие на потребительском алкогольном рынке России за последнее время. Нас интересует потребление алкоголя, а значит смотрим продажи алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Продажи крепких спиртных напитков в магазинах за 5-6 лет стали выше на 20%, они неизменно растут. Темпы продажи пива стремительные, за последние 3 года они увеличились в 10 раз», — говорит профессор МГУ Виктория Аршинова, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по поддержанию и развитию норм ЗОЖ у российских граждан.

Всегда рядом

С 2021 года в России наблюдается рост потребления спиртного. Только за период с марта 2021 по март 2022 года он, по статистике, составил около 10%. Специалисты отмечают, что алкоголизация бьет по трудовым ресурсам страны, ухудшает состояние здоровья населения в целом и усугубляет демографические проблемы. Именно поэтому упорно продвигаемая определенными кругами идея о продаже алкоголя через интернет не только не дает решения актуальных проблем, но, по сути, серьезно усугубляет их.

«Начиная с 2004-2005 годов у нас происходило постепенное снижение потребления алкоголя и смертности от него, но с 2018 года эта тенденция закончилась. Началось прирастание — как продаж, так и смертей. Отчасти это было связано с пандемией, отчасти с тем, что мы достигли некоего „дна“, предела. Никогда теперь не может быть нуля. В обществе есть определенный потенциал потребности в спиртном, и он определяет уровень потребления. Конечно, это зависит от политики государства и прочего, но тем не менее есть такой фоновый запрос. Причем у нас начался рост продаж в основном крепких (выше 28 градусов) и дешевых напитков. На самом деле, это то, что по крепости практически эквивалентно водке. И на этом фоне дополнительное облегчение доступности спиртного, причем любое: будь то шаговая, финансовая доступность, возможность доставки на дом — всё это обязательно в дальнейшем прибавит потребление алкоголя», — свидетельствует ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики, д.м.н. Александр Немцов.

Дистанционная продажа алкоголя, несомненно, повысит его доступность для населения, считают специалисты-наркологи, и, как следствие, будет способствовать более широкому распространению употребления спиртного. Причем, скорее всего, за счет низкокачественных и контрафактных продуктов. По мнению ряда экспертов отрасли, объем нелегального рынка интернет-продаж алкоголя уже сегодня составляет около 30 млрд рублей. При этом, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, доля фальсификата на этом рынке составляет порядка 53%.

Простым «обелением» интернет-продаж эта проблема не решится, а лишь усугубится: на сегодня механизмов блокировки продаж алкоголя в онлайн-торговле практически не существует. Зато существуют механизмы, так сказать, обратного действия — облегчающие продажу контрафакта через сеть. Сайты-однодневки с многочисленными «зеркалами»-клонами используются торговцами контрафактным спиртным уже не первый год, и на месте одного ликвидированного тотчас появляется несколько новых. Только за прошлый год в сети было закрыто около 7 тысяч сайтов, нелегально торговавших спиртным, однако число сайтов-«зеркал» за тот же период увеличилось более чем на 70%.

«У нас в целом большие проблемы в сфере продажи спиртного. В стране 60% контрафакта и 25-30% суррогата. Это многократно подтвержденные разными органами и структурами данные. И в этой ситуации вводить онлайн-торговлю алкоголем — это звучит, как „нет хлеба — ешьте булочки“. Немало сложностей с наведением порядка, с антикоррупционной составляющей, с контрафактом и суррогатом, а мы рассуждаем о легализации продаж через интернет. Совершенно оторванная от реальности инициатива, в которой нет жизненной необходимости, но при этом она может жестко навредить. Это откатит нас на 10-12 лет назад. Онлайн снесет, как цунами, все, что удалось сделать», — предостерегает депутат Государственной Думы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Легализация интернет-магазинов со спиртным, по мнению экспертов по безопасности, не приведет к появлению механизмов, ограничивающих торговлю контрафактом, а значит, его количество по итогам подобной акции только вырастет.

«Закрепленная законодательством интернет-продажа алкоголя очевидно приведет к широкомасштабному нарушению времени и мест реализации алкогольной продукции, к росту доступности алкоголя для населения всех возрастов, к потере управления рынка продаж алкогольной продукции, перекраиванию взаимосвязей, и появлению новых недобросовестных игроков. На рынок хлынет продажа некачественного алкоголя. Это в свою очередь приведет к неизбежным массовым потерям здоровья и жизни среди населения», — предупреждает Виктория Аршинова.

До 16 и старше

Если в интернете механизмы безопасности в сфере продаж алкоголя еще не продуманы, то в офлайновой торговле они действуют уже не первый год. Среди доказавших свою важность и эффективность — запрет на торговлю спиртным в ночное время и на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Многочисленные меры — от рейдов контролирующих организаций до задействования механизмов гражданской сознательности, — привели к тому, что данные запреты свято соблюдают все — от крупных торговых сетей до маленьких торговых точек у дома. Однако разрешение на интернет-продажи алкоголя способно в одночасье перечеркнуть все позитивное влияние этих запретов.

«В онлайне будет невозможно навести порядок. Что ломает торговля алкоголем через интернет? Первое: запрет на продажу в ночное время. Поверьте, люди, которые даже на экспертном уровне говорят красивыми словами, что есть специальные технологии для такого ограничения, либо реально не понимают, что происходит, либо делают вид. Второе: запрет на реализацию спиртного несовершеннолетним. То есть мы всю жесткую регуляторную норму, по сути, отдаем в руки курьера. Третье. У нас есть ограничение на продажу алкоголя возле социальных учреждений. А кто это будет контролировать в интернете? Это же полнейшая ерунда. Магазину, например, мы не выдаем лицензию вблизи соцучреждений, но если кто-то закажет по сети, то ему туда привезут. А как они проверят? Понятно, что Минфин как основной регулятор ищет ежесекундную выгоду в этом вопросе. Но даже в краткосрочной перспективе это уже опасное явление», — считает Хамзаев.

Специалисты МВД убеждены, что разрешение продажи алкогольных напитков через интернет серьезно усложнит контроль над продажей алкоголя несовершеннолетним и торговлей спиртным в ночное время. Продажи в интернете в значительной степени анонимизированы, утверждают эксперты, и поэтому продавец объективно не будет в состоянии гарантировать, что его покупатель — совершеннолетний. Раздаются, конечно, и предложения ввести сложную двухфакторную идентификацию покупателей спиртного онлайн через портал Госуслуг и специальные QR-коды. Однако даже сами сторонники данной идеи пока не в состоянии оценить, сколько времени понадобится на ее реализацию, и удастся ли она вообще.

«Мы должны четко осознавать, что общество и государство в целом понесут убытки, которые станут катастрофическими. Пора объявлять в России интернет территорией трезвости, и утверждать это положение законодательно, пока виртуальный мир не затуманился парами алкоголя. Такой подход к виртуальной (уже и вполне реальной) среды создаст возможность для развития новых законодательных инициатив ответственности в российской интернет-экосистеме», — резюмирует Виктория Аршинова.