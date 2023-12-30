Тариф «новогодний»: на что в России ожидается рост цен в 2024 году

В 2024 году подорожают услуги ЖКХ, электричество, а также турпоездки . Среди товаров рост цен можно ожидать на импортное вино, табачную продукцию, соки и кондитерские изделия. Почему это произойдет и на сколько увеличится стоимость этих товары и услуги для россиян разбирались «Известия».

ЖКХ и не только

Одним из самых ощутимых в новом году для россиян станет повышение цен на услуги ЖКХ. Они вырастут с 1 июля сразу на 9,8% . Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития на 2024–2026 годы. Главной причиной этого станет подорожание газа на 4,2% и электроэнергии: на само электричество для населения — на 2,9% и на его передачу — на 3,1% .

При этом окончательный размер тарифов на коммунальные услуги будет определен региональными властями .

В результате повышения тарифов в 2024 году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 рублей , указано в документе министерства. Контроль за соблюдением утвержденных предельных индексов возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Пока мы видим распоряжение правительства, но на сколько цены повысят сами регионы, неизвестно. В платежке по ЖКХ три составляющие. Первая касается коммунальных услуг, которые предоставляются монополистами и регулируются государством. К этому относятся свет, газ, водоснабжение и водоотведение, плата за вывоз твердых коммунальных отходов . Кабмин в конце каждого года выпускает распоряжение, которым обозначает, на сколько может подняться совокупный платеж ЖКХ. В 2024 году рост составляет от 4 до 12% , — пояснила «Известиям» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

При этом она отметила, что этот коридор подорожания не означает, что регионы именно настолько поднимут тарифы, хотя само по себе их увеличение не обсуждается.

— Как показывает практика прошлых лет, не все регионы пользовались своим правом повысить тарифы до такой степени, как им рекомендовало правительство . Поэтому будем смотреть, хотя, конечно, для некоторых субъектов коридоры повышения цен предлагают очень большие. При этом нужно помнить, что если плата за ЖКХ превышает определенный процент от совокупного дохода семьи, то нужно обращаться за субсидией. Больше 22% семья платить не должна. Единственное условие — не иметь долгов , — пояснила депутат.

Туристам не в помощь

С 2024 года в России могут подорожать туристические путевки. На их стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях , например для возвращения их из-за границы. До 31 декабря на взимание платы с бизнеса действует мораторий, введенный в 2020-м на фоне пандемии, с тех пор он продлевался каждый год. Но на следующий год его пролонгация не планируется. О том, что такое подорожание может произойти, бизнес предупредил еще в ноябре, писали «Известия».

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Это иллюзия, что бывают расходы, которые не ложатся на плечи потребителя. Это всегда работает однозначно и неизбежно отразится и на повышении стоимости путевок. Пока сложно сказать, на сколько они вырастут, так как выездной туризм разный . Всё зависит от направления. Если с Турцией всё хорошо, то поездки в Европу лежат на боку, — заявил «Известиям» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, для туроператоров, которые сегодня борются за выживаемость, взносы, безусловно, станут дополнительной финансовой нагрузкой .

В настоящий момент, как сообщил «Известиям» источник в отрасли, ситуация с взносами остается неурегулированной, поэтому повышения цен вряд ли удастся избежать .

Импортное дороже

Также в 2024 году могут вырасти цены на тихие импортные вина на 65 рублей и на игристые — на 85 рублей . Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

— В пересчете на стоимость бутылки цены на тихие вина вырастут на 55–56 рублей, на игристые — примерно на 78 рублей . Это рост, который связан с повышением акциза. Помимо этого, на себестоимость с акцизом добавляется НДС, который платится на таможне. Соответственно, это еще 20% разницы между стоимостью до повышения акциза и после. Таким образом, общее повышение составит порядка 65 рублей для тихих вин и 85 рублей для игристых , — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его словам, это повышение будет одинаково для вин всех категорий.

— На конечной стоимости вин недорогого сегмента — по цене в 300–400 рублей — повышение составит треть или четверть, то есть будет ощутимым . И далее, чем дороже вино, тем меньшую долю в его стоимости это повышение составит. Люди, которые и ранее пили вино за 2–2,5 тыс. рублей, его почти не заметят , — отметил он.

По его словам, мера по повышению акциза нужна для того, чтобы стимулировать продажи российских вин и усилить тренд на импортозамещение на рынке .

— Российским производителям акциз будет возвращаться, это правило, скорее всего, будет пролонгировано, поэтому повышение коснется только импорта . На полке это повышение мы увидим с марта-апреля 2024 года, импортеры начнутся готовиться к нему заранее , — пояснил Липилин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистики приведет в целом к увеличению цен на алкогольные напитки . Как сообщали СМИ, производители водки, джина, виски и вина уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%. Компании рассчитывают, что индексация будет постепенной, но часть потребителей может всё равно перейти на более дешевые бренды.

Молочные реки

О подорожании продукции с 1 января уведомил ряд российских предприятий, которые производят соки, молочную продукцию и кондитерские изделия . Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщила о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1% , производитель йогуртов Ehrmann — на 5% .

«Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) поднимает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle — на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» индексирует цены на печенье — на 6% . Также Ritter Sport и Ferrero Rocher с Нового года повысят цены на шоколад на 7–14% .

— В повышении цен в 2024 году есть две составляющие. Во-первых, это объективные факторы, связанные с ростом затрат и себестоимости продукции, импортной составляющей из-за подорожания валюты, а также удорожанием кредитов . Во-вторых, есть желание производителей заработать средства способом необъективного завышения цен, используя спекулятивные практики и картельные сговоры , — объяснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, в связи с этим государству необходимо следить за объективностью роста стоимости и за причинами, которые на это влияют, чтобы в случае необходимости принять жесткие санкции .

И табак тоже

Также с 1 января вырастет минимальна стоимость сигарет и папирос почти на 8,5%. Она в среднем составит 129 рублей за пачку . Такие данные ранее уже озвучил Минсельхоз.

— Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2024 года, — сообщило министерство.

Уточняется, что расчет новой цены произведен «на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с 2024 года вырастет больше, чем было запланировано. Разница составит около 3% .