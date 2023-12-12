Стаканчики граненые: за нелегальный оборот этанола могут ужесточить штрафы

Верхний парламент Республики Тыва внес в Госдуму законопроект, который предлагает вдвое увеличить размеры административных штрафов за нелегальный розничный оборот этилового спирта. Документ находится на рассмотрении профильного комитета. Эксперты предполагают, что ужесточение мер может побудить недобросовестных изготовителей на подмену этанола метанолом. Чтобы этого не допустить, в Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект об ужесточении контроля за оборотом метилового спирта, который является причиной массовых отравлений, сообщили в Совете Федерации. Подробности — в материале «Известий» .

Новые штрафы за продажу и оборот спирта

В Государственную думу поступил новый законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения при производстве и обороте этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Авторы инициативы отмечают, что сейчас объем дохода от незаконного производства алкоголя несоизмеримо больше, чем установленные штрафы. Изменениями в КоАП предлагается вдвое увеличить ответственность за:

— розничную продажу этилового спирта и его оборот (до 20–30 тыс. рублей для физлиц и 300–500 тыс. для юрлиц);

— розничную продажу несовершеннолетним (до 50 тыс. рублей для физлиц и 500 тыс. рублей для юрлиц);

— розничную продажу алкоголя в полимерной потребительской таре (для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс.);

— нарушение особых требований и правил розничной продажи (до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300–500 тыс. рублей для юрлиц);

— нарушение лицензионных требований (до 200–300 тыс. рублей, при грубом нарушении — до 300–500 тыс. рублей);

— оборот без соответствующей лицензии (для должностных лиц — до 700 тыс. — 1 млн рублей, для юрлиц — не более 20% совокупного размера выручки за прошлый год, но не менее 3 млн рублей);

— использование и владение незаконным технологическим оборудованием (для физлиц — до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей);

— незаконную розничную продажу физлицами (до 50 тыс. рублей, при незаконной предпринимательской деятельности — до 200 тыс. рублей).

При назначении штрафа продукция будет конфискована, уточняется в законопроекте. А деятельность нарушителя предлагают приостановить на 90 суток.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

В целом законопроект имеет высокие шансы быть принятым , сказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, замглавы фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева. Это связано с тем, что размеры штрафов в настоящее время действительно стали неадекватно низкими по сравнению с тем ущербом, который приносит нелегальная торговля алкоголем , поясняет депутат.

— Но с учетом моего опыта работы на посту мэра города Якутска мне слабо верится в эффективность одних только штрафов, — говорит Сардана Авксентьева. — Теневая торговля алкоголем — это серьезный, давно существующий бизнес, приносящий огромный доход.

По ее словам, в борьбе с таким рынком работает только комплексный подход — искоренение коррупции, упорядочивание существующего бизнеса по продаже алкогольной продукции, создание дополнительных барьеров для нелегальных онлайн-продаж спиртного, повышение занятости населения, пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодежи.

Как сообщили «Известиям» в кабмине, данный законопроект в Минфин и Минпромторг пока не поступал. Источник в правительстве объяснил «Известиям», что по всей вероятности увеличение штрафов рассматривается в качестве некоего мотивирующего фактора для регионов, чтобы они лучше администрировали данные ограничения.

— В части борьбы сейчас рассматриваются различные инициативы, в том числе учет медицинского спирта, который в большинстве случаев становится сырьем для производства нелегальной продукции или просто уходит в незаконную розницу в пятилитровой полимерной таре, — рассказал источник. — Учет должен вестись на всех этапах — от производства, отгрузки, поставки, вплоть до продажи (не розничной).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») напоминают, что совсем недавно были введены новые меры на основе маркировки: это запрет продажи этанола до его приемки на баланс аптеки, обязательность указания поставщиком конечного получателя, предоставление доступа к данным маркировки Росалкогольтабакконтроля и ФНС, что позволило обнаружить схемы реализации медицинского спирта на сторону.

Гладко было на бумаге

Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП) Сергей Зырянов отмечает, что необходимость новых штрафов законодатели объясняют ростом административных правонарушений. Действующие сейчас санкции были установлены 8–10 лет назад и их эффективность заметно снизилась.

Кроме того, авторы документа отмечают, что действующий уже несколько лет мораторий на проведение проверок ухудшил положение дел в этой области, хотя мораторий не отменяет профилактических мероприятий.

— Интересно, что законопроектом предлагается увеличить штрафы и за нарушение требований к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, несмотря на то, что такие правонарушения, как указывают инициаторы, не выявляются вовсе , — замечает Сергей Зырянов. — Угроза наказания, с одной стороны, сдерживает противоправное поведение, но, с другой стороны, когда такая угроза остается лишь на бумаге, падает авторитет закона.

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Член Ассоциации юристов России, председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев отмечает, что незаконный розничный спиртооборот сложно поддается контролю, но всё же поддается. Он сообщил о том, что на днях в Запорожской области (под Токмаком) у местного жителя изъяли почти 11 т алкоголя, который в эти предновогодние дни должен был разойтись среди жителей. И это при том, что реализация крепкого алкоголя в регионе с военным положением фактически запрещена.

Поэтому, подчеркивает юрист, очевидно, что имеющиеся штрафы несопоставимы с тем доходом, который такой нарушитель мог бы получить.

— Возможно, следует подумать над введением или в некоторых случаях ужесточением ответственности за потребление алкоголя , — говорит Антон Бибаров-Государев. — Возможно, строже следует привлекать к ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют спиртосодержащие напитки. Необходимо подключать участковых, которые должны выявлять незаконные точки реализации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин полагает, что размеры штрафов незначительно влияют на количество правонарушений в этой сфере. Важнее снизить барьер для входа в легальный алкогольный рынок его потенциальным участникам, считает он.

— На днях группа депутатов и сенаторов внесла законопроект (подход согласован с Минфином) о снижении пошлины за розничную лицензию с 65 тыс. до 20 тыс. рублей в год за каждый торговый объект, — отмечает Павел Шапкин. — Причем обсуждалось снижение даже до 2 тыс. рублей пошлины за розничную продажу алкопродукции в сельских местностях. И это обсуждение может возобновиться ко второму чтению. Логика понятна. В отдаленных местностях просто нет магазинов с легальной лицензией и идет торговля левой водкой. Это приводит к массовым отравлениям. Поэтому помимо штрафов надо стимулировать переход предпринимателей и производителей в легальное поле.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар обращает внимание, что иногда самая эффективная мера по борьбе с недобросовестными предпринимателями — всё же бить рублем. При этом важно, чтобы у контролирующих и проверяющих органов было достаточно ресурсов для того, чтобы новые меры работали на практике.

Производители спирта за акцизы

В АО «Татспиртпром» убеждены, что, после того как с 2015 года государство и бизнес объединили усилия в рамках борьбы с нелегальным оборотом алкоголя, появились положительные результаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Производство пищевого этилового спирта находится в рамках жесткого регуляторного надзора, тогда как производство множества других видов спирта прежде всего не является объектом налогообложения акцизами , — замечают в АО компании. — А ведь в любом теневом рынке основообразующим является принцип ухода от уплаты налогов, тем более в нашей отрасли львиную долю в структуре цены легального крепкого алкоголя занимает акциз.

Как результат — налоговая нагрузка ложится на плечи добросовестных налогоплательщиков, при этом спирт, не предназначенный для пищевых целей, может использоваться для производства суррогатного алкоголя и уже стать реальной опасностью для жизни и здоровья людей , дополняют в «Татспиртпроме».

В сфере оборота спиртосодержащих лекарств также пора навести порядок , считает директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов. Ведь есть примеры продуктов, которые используются не по прямому назначению, а выступают суррогатами алкогольных напитков.

— Подобные инициативы в настоящее время тоже существуют, в том числе они сформулированы в формате введения акцизов на медицинский спирт, — говорит Николай Беспалов. — В теории данная мера действительно должна сделать нецелесообразной с финансовой точки зрения покупку спиртосодержащих препаратов в аптеках с целью опьянения.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Впрочем, эксперт уверен, что «ужесточение наказаний, естественно, проблему не решает, нужен целый комплекс мер, одной из которых может быть повышение размера штрафов». В том числе необходимы меры контроля на этапе производства и обращения оптовых партий, наведение порядка со спиртосодержащими препаратами, считает специалист.

— Повышение штрафов фактически сокращает рентабельность организаций, занятых в нелегальном обороте спирта , — говорит Николай Беспалов. — Одним из вариантов повышения рентабельности может стать сокращение качества сырья, а также рост числа случаев замены этанола метанолом, что приведет к росту смертности.

Поэтому параллельно необходимо решать проблему оборота метилового спирта, этиленгликоля и других суррогатов , призывает эксперт.

Как сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, в Госдуму будет внесен законопроект (Минпромторг его поддерживает) об ужесточении надзора и усилении администрирования оборота метанола (метиловый спирт).

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что усиление штрафов при довольно значительном числе малообеспеченных граждан неизбежно будет подпитывать существование теневого рынка спирта.