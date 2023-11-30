Ночной поток: регионы не получат права регулировать время работы «наливаек»

Регионы не смогут самостоятельно регулировать время работы кафе на первых этажах жилых домов — так называемых «наливаек». Минфин выступил против этой нормы соответствующего депутатского законопроекта. В ведомстве сочли, что у местных властей уже достаточно инструментов для их контроля . Законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с первым зампредом Госдумы Александром Жуковым. При этом другие нормы проекта ведомство поддержало: например, запрет на работу по одному адресу магазина и заведения общепита.

Рычаги влияния

Минфин высказался против предложения наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, сказано в проекте отзыва правительства на депутатский законопроект о борьбе с «наливайками» (есть у «Известий»). Документ с таким предложением в Госдуму внесла группа парламентариев и сенаторов во главе с первым зампредом ГД Александром Жуковым, он был зарегистрирован 13 ноября.

Как пояснили «Известиям» в Министерстве финансов, сейчас продажа спиртного в общепите, который расположен в жилых домах, допускается только на территории объектов площадью не менее 20 кв. м. Причем власти вправе увеличивать их размер или устанавливать полный запрет на продажу алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах.

В ведомстве уверены, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки соотношения количества нарушителей с добросовестными участниками рынка. Также стоит проанализировать, какие регионы устанавливают требования к соблюдению покоя, тишины и к профилактике правонарушений.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фактически такие «наливайки» «осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка» , сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем часть из них работают нелегально, уверены депутаты. Так, например, в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания, указано в пояснительной записке.

Поэтому парламентарии предложили дать регионам право самостоятельно определять время работы таких кафе, а также запретить располагать по одному адресу магазин с алкоголем и заведение общепита. Более того, продавать алкоголь можно только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Есть также новелла, которая касается непосредственно напитков. Например, в их названиях нельзя будет использовать слова, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Например, «Мистер сидр», которым отравились люди, был пивным напитком.

Минфин в целом готов поддержать такие новации, если депутаты уберут ко второму чтению норму о региональных властях и времени регулирования работы общепита. «Известия» направили запросы в Минпромторг и Минэкономразвития.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Справка «Известий» Власти активно занимаются созданием нового регулирования для решения проблемы с «наливайками»: в Думе уже несколько законопроектов, которые предлагают варианты решения этого вопроса. Так, сразу две фракции — «Единая Россия» и ЛДПР — считают нужным наделить общее собрание жильцов многоквартирного дома правом устанавливать запрет на продажу спиртного в магазинах и общепите на первых этажах. Один из этих документов уже готовы отклонить Минпромторг и Минфин, которые расценивают такое правило как избыточное. В ГД есть и предложение «Справедливой России» — ввести новое понятие продаж пива навынос, а также регулирование для такого оборота. Его также забраковали в Министерстве промышленности и торговли.

Решение всех бед

Получить комментарии в аппарате зампреда ГД Александра Жукова и главы комитета по экономической политике Максима Топилина, которые стали главными вдохновителями законопроекта, «Известиям» не удалось. Один из соавторов проекта Дмитрий Гусев уточнил изданию, что депутаты пока не анализировали мнение Минфина.

— В этом вопросе также важна позиция регионов, которую мы будем принимать во внимание, — сказал он «Известиям».

Редакция направила запросы в регионы. В минэкономразвития Чувашии концептуально поддержали законопроект. Также поступили и в департаменте промышленности и торговли Орловской области.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— «Наливайки» никак не препятствуют тому, что их посетители приобретают алкогольную продукцию навынос. Из этого можно предположить, что рассматриваемая законодательная норма фактически не достигает желаемого результата , — пояснили в региональном департаменте торговли.

Там добавили, что более эффективной мерой в борьбе с «наливайками» мог бы стать запрет на продажи спиртного в общепите в полимерную тару потребителей.

Дополнительные запреты не смогут значимо изменить ситуацию, считает глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Люди всегда найдут, где купить спиртное, например, сейчас его без ограничений можно найти в интернете. Проблема, по его мнению, значительно глубже.

— Пока в России не развита культура потребления, низкая покупательская способность, а также нет возможности или желания занять себя на фоне неудовлетворенности, например, работой. Привычный способ расслабиться у многих людей — выпить спиртное, именно с этим надо работать, — сказал эксперт.

Он согласен с тем, что в регулировании есть пробелы, которые следует заполнять. Так, « наливайки», как правило, сначала открываются как магазины, а затем ставят стол и стулья, и начинают продавать слабый алкоголь по ночам как общепит. Дело в том, что на продажи пива в общепите не нужна лицензия , добавил он.

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Ассоциация производителей пива, солода и напитков согласна с позицией Минфина: предложение наделить субъекты правом вводить дополнительные запреты для общепита (например, ограничить время работы) избыточно, оно может навредить законопослушным кафе, барам и ресторанам, сказал «Известиям» исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов.

Он заметил, что в РФ уже сформировался сегмент «псведообщепита», в котором торгуют неучтенной продукцией, не соблюдая ограничения по продажам в ночное время. Ассоциация уверена, что с такими заведениями можно бороться с помощью усиления контроля: через них реализуют около 80% безакцизной пивоваренной продукции.

— В первую очередь следует дать определение этому типу розничной торговли — продажа пивоваренной продукции навынос, — описать его особенности в профильном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), — заметил эксперт.

Такой подход, по его мнению, позволит эффективнее бороться с нелегальным рынком, но при этом не пострадают добросовестные представители реального общепита.