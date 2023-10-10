Питейное поведение: какие города больше всего страдают от «наливаек»

Чаще всего на работу рюмочных в жилых домах или недалеко от них — так называемых «наливаек» — жалуются жители Архангельска, Северодвинска, Ставрополя, Пятигорска и Москвы. Это следует из мониторинга «Народного фронта». Местным жителям не нравится ночной шум, драки, громкая музыка и нецензурную брань , исходящая от клиентов подобных заведений. Необходимо расширить полномочия регионов, которым сейчас не могут регулировать работу точек общепита, под «вывеской» которых и работают «наливайки» , полагают в НФ. Такой законопроект уже внесен в Госдуму и ждет отзыва правительства, напомнили «Известиям» его авторы. Юристы видят проблему в том, что и в законах нет точного определения «наливаек», и под ужесточение норм могут попасть добросовестные кафе и рестораны.

Ну-ка, наливай

Острее всего проблема «наливаек» — рюмочных, расположенных в зонах жилой застройки — стоит в городах Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов , следует из мониторинга общественного движения «Народный фронт», с которым ознакомили «Известия». Он учитывает как жалобы, полученные от жителей регионов, так и число запросов от населения в поисковых системах, которые связаны с механизмами борьбы с подобными заведениями.

В этом году чаще всего на соседство с питейными заведениями жаловались в Архангельске, Северодвинске, Ставрополе и Пятигорске. На пятом месте в этом рейтинге стоит Москва, на восьмом — Санкт-Петербург. Также остра проблема в Ростове-на Дону и Ижевске.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Жалобы от граждан на работу таких точек поступают на регулярной основе, — заявила «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. — Эти заведения существенно снижают качество жизни граждан. Это не только, и не столько сама продажа вредного для здоровья продукта, но также сопутствующий негатив: поведение покупателей около этих точек.

Жалобы, с которыми ознакомились «Известия», практически идентичны. «Очень просим вас закрыть питейное заведение вблизи нашего дома, так как жить людям рядом с круглостуточными воплями, криками, матами, драками и музыкой невыносимо» , — говорится в одной из них, направленной в «Народный фронт» из Красноярского края.

«Уже полтора года мы не можем избавиться от так называемой «наливайки», — рассказывает в другой жалобе жительница Симферополя. — С раннего утра, когда дети идут в детский сад и школу, клиенты этого заведения распивают спиртные напитки на глазах у детей. На улице возле «наливайки» с вечера до утра шум, нецензурная брань, зачастую драки, громкая музыка из окон машин. Мы с жильцами неоднократно обращались в городские инстанции и полицию с жалобами, но получали только «отписки», что «наливайка» работает законно и не нарушает наших прав на отдых и тишину в ночное время».

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Ольга Позднякова считает, что просить владельцев питейных заведений навести порядок бесполезно — те могут влиять на поведение посетителей только внутри помещений.

— Поэтому единственное решение — полный запрет расположения подобных точек в жилых домах, — полагает она.

Адвокат, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков напомнил «Известиям», что федеральное законодательство устанавливает ряд ограничений на расположение точек продажи алкоголя — например, поблизости от образовательных и медицинских организаций, спортивных объектов и т.п. А региональные законы устанавливают время, когда продажа алкоголя разрешена, но могут содержать и полный запрет на продажу алкоголя в конкретные даты или на конкретных территориях.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Но ограничения не касаются организаций и предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, — отметил он. — Проблема же так называемых «наливаек» в том, что они зарегистрированы и действуют как предприятия общественного питания, и такие ограничения, как определенное время продажи или запрет продажи в определенные дни к ним не применяются.

Рюмочный тренд

Аналитики «Народного фронта» направили результаты мониторинга и составленного на его основе рейтинга в комитет Госдумы по экономической политике — там создана рабочая группа по решению проблемы «наливаек».

В НФ полагают, что сейчас у регионов недостаточно полномочий, чтобы решать данную проблему. Общественники напомнили, что в Госдуму уже внесена инициатива об исключении из законов нормы, которая запрещает органам власти субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В частности, если проект закона будет принят, власти регионов смогут ограничивать время работы «наливаек», запрещать им торговать ночью.

По мнению экспертов «Народного фронта», это будет способствовать «обеспечению должного уровня безопасности населения в местах продажи алкогольной продукции и близлежащих территориях».

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Законопроект был внесен в парламент в последний день весенней сессии , напомнил «Известиям» один из авторов документа, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

— Сейчас он ждет отзыва правительства , — рассказал депутат. — Думаю, через неделю-две будет ответ. Это сложная инициатива, так как Минфин традиционно выступает за то, чтобы было как можно меньше давления на предпринимателей и ресторанный бизнес. Но мы понимаем, что как минимум половина субъектов нашей страны поддерживают эту инициативу, сами регионы выходили с подобными предложениями, например, Архангельская и Нижегородская области.

Александр Спиридонов полагает, что итоги мониторинга «Народного фронта» верны: он напомнил, что он сам из Северодвинска, где проблема стоит действительно остро — «это беда и бич».

— Если мы не хотим на федеральном уровне вводить эти ограничения, давайте дадим субъектам это право, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Впрочем, он не исключил, что законопроекту понадобится доработка — с учетом результатов обсуждений рабочей группы. Например, в вопросе, каким должно быть минимальное расстояние питейных заведений от детских учреждений.

— В городах школы находятся примерно на одном расстоянии друг от друга, поэтому в какой-то момент радиусы неизбежно перекрывают друг друга, это заставит закрываться и приличные рестораны, — отметил Александр Спиридонов.

При этом сейчас у регионов есть возможность регулировать размер предприятий общепита, напомнил он.

— Сейчас регион может ограничить площадь заведения — минимальное составляет 20 метров, но можно законодательно ее увеличивать, — сказал он. — Но это палка о двух концах. Если мы начинаем сильно увеличивать площадь, то будут страдать добросовестные заведения, которые работают ответственно и закрываются как положено.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Он также отметил, что депутаты провели проверку времени, когда закрываются такие заведения в Москве и Московской области. Выяснилось, что круглосуточно работают только 5-6% заведений, еще около 20% работают допоздна — например, до 4 часов утра.

— И если мы увеличим размер заведения до 100 квадратных метров, то мы закроем подавляющее большинство подобных кафе, — сказал он. — Так что меры нужно ужесточать здраво и аккуратно.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что сейчас рабочая группа анализирует федеральное законодательство, предложения регионов и общественников, а также обращения жильцов.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Это вопрос того, насколько мы считаем прозрачными и понятными нормы федерального закона, — отметил он. — И если регионы просят дополнительных полномочий для регулирования, считаю, что такие полномочия надо предоставить, чтобы не возникало ограничений в работе на местах, порождаемых размытостью федеральных норм.

Также, отметил он, обсуждая проблему «наливаек» необходимо вспомнить и о «законах о тишине»: такие нормативные акты, запрещающие шуметь в определенное время, приняты на региональном уровне практически везде, но правоприменительная практика по ним идет тяжело, их сложно использовать для регулирования общепита. Депутат также отметил, что обсуждение поправок затрудняет отсутствие точного определения «наливаек» в нормативных актах.

Еще одной проблемой является отсутствие возможности у контролирующих органов проверять каждую «сомнительную точку», полагает Артем Яблоков.