С барного плеча: продажу алкоголя на летних верандах хотят узаконить

В России хотят узаконить продажу алкоголя на летних верандах. Законопроект профильного комитета Госдумы рассмотрят в нижней палате в сентябре, выяснили «Известия». Инициативу поддерживают в «Единой России» и регионы, которые начали направлять положительные отзывы. Сейчас рестораторам запрещено подавать спиртное в этих местах, но в некоторых субъектах (например, в Москве) власти сами принимают решения о разрешении. В отрасли назвали законопроект логичным и давно назревшим .

Запрещали для наливаек

Госдума в сентябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Он разрешает розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков . Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете нижней палаты парламента, который рекомендовал рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.

— Запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии. Тогда многие владельцы бизнеса, по сути, получили пассив в виде предприятия и вкладывали большие собственные средства для того, чтобы сохранить дело. Это действительно большие деньги, которые возвращаются не за один год , — пояснил «Известиям» необходимость новых норм первый зампред комитета, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России», автор законопроекта Денис Кравченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

По его словам, в Москве апробировали практику разрешения продажи алкоголя в летних кафе и результаты более чем удовлетворительные .

— Люди спиваться не стали, роста контрафактного алкоголя не замечено . Тут, я думаю, дело в том, что в целом культура потребления алкогольных напитков в России растет и уже не часто увидишь, когда люди переходят нормы допустимого. Вместе с тем действующие ограничения серьезно ограничивают бизнес в ведении дел , — подчеркнул Денис Кравченко.

Депутат отметил, что официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, при этом в парламент приходят в основном положительные, либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов . Он напомнил, в августе 2022 года уже обсуждалась подобная инициатива сенатора Андрея Кутепова, но законопроект так и не был внесен в Госдуму. Возможно, это было связано с необходимостью его доработки, отметил парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У нас уже почти 30 лет в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» есть коллизия. Он прямо запрещает торговать алкоголем с временных сооружений. Однако, когда его писали, подразумевался запрет на торговлю из ларьков-наливаек, разных «кафе», которые открываются на месяц-два и представляют собой будку с пивом и два зонтика , — пояснил один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЛДПР Станислав Наумов.

По его словам, годами этот пробел как бы не замечали.

— Рестораны открывали летние веранды на свой страх и риск. И в отдельных случаях это влекло коррупционные риски. Нам жаловались на то, что подкованные проверяющие нередко ловили предпринимателей за руку на этом формальном нарушении и предлагали способы «решить вопросик» , — отметил депутат.

Справка «Известий» В настоящее время законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах. За нелегальную торговлю бизнесу грозит штраф ​​​​​в 200–300 тыс. рублей или лишение лицензии (ст. 14.16 КоАП РФ).

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что документ находится в проработке заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что законопроект пока не поступал в министерство. «Будем готовы рассмотреть при его поступлении в ведомство в установленном порядке», — уточнили там.

«Известия» также направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

Логичная мера

Представители бизнеса заявили «Известиям» о поддержке законопроекта.

— Однозначно это нужно разрешать в регионах, потому что, регулируя прием алкоголя на верандах, мы прежде всего повышаем культуру употребления спиртных напитков. Это значительно лучше, чем граждане будут употреблять алкоголь в парке на лавочке , — заявил «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, директор департамента регионального развития Макс Беляев.

По его словам, в Москве благодаря столичному правительству уже решен вопрос с разрешением установки летних веранд и розничной продажей алкоголя .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Теперь эту практику нужно распространить в регионах. Президент говорит нам, что необходимо повышать доходы от туристической деятельности. Так вот эта мера могла бы этому способствовать , тем более граждане уже привыкли к хорошему сервису и ждут его появления в регионах, — отметил эксперт.

С этим мнением согласен ресторатор Юрий Растегин.

— Летние веранды не работают сами по себе. Они всегда относятся к ресторану, бару или кафе, в которых запрета на продажу нет. Логично, если человек заказывает там алкоголь, то он может пить его и на верандах. Если нет, то запретите его пить и в помещениях тоже , — заявил он «Известиям».

В пример он привел развитые страны мира — Италию, Испанию, Францию, где такого запрета не существует. При этом, по его словам, это не сказывается на уровне алкоголизации населения .

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, напротив, придерживается иной точки зрения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я не поддерживаю этот законопроект и считаю, что в стране нет проблем с доступностью алкоголя для населения. Наоборот, есть гигантские последствия от того, что граждане его употребляют и спиваются, растет смертность от употребления нелегальных напитков , — заявил политик «Известиям».