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С барного плеча: продажу алкоголя на летних верандах хотят узаконить

Поддерживают ли новые нормы в регионах и в отрасли
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В России хотят узаконить продажу алкоголя на летних верандах. Законопроект профильного комитета Госдумы рассмотрят в нижней палате в сентябре, выяснили «Известия». Инициативу поддерживают в «Единой России» и регионы, которые начали направлять положительные отзывы. Сейчас рестораторам запрещено подавать спиртное в этих местах, но в некоторых субъектах (например, в Москве) власти сами принимают решения о разрешении. В отрасли назвали законопроект логичным и давно назревшим.

Запрещали для наливаек

Госдума в сентябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Он разрешает розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков. Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете нижней палаты парламента, который рекомендовал рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.

Запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии. Тогда многие владельцы бизнеса, по сути, получили пассив в виде предприятия и вкладывали большие собственные средства для того, чтобы сохранить дело. Это действительно большие деньги, которые возвращаются не за один год, — пояснил «Известиям» необходимость новых норм первый зампред комитета, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России», автор законопроекта Денис Кравченко.

Летняя веранда кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

По его словам, в Москве апробировали практику разрешения продажи алкоголя в летних кафе и результаты более чем удовлетворительные.

Люди спиваться не стали, роста контрафактного алкоголя не замечено. Тут, я думаю, дело в том, что в целом культура потребления алкогольных напитков в России растет и уже не часто увидишь, когда люди переходят нормы допустимого. Вместе с тем действующие ограничения серьезно ограничивают бизнес в ведении дел, — подчеркнул Денис Кравченко.

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Депутат отметил, что официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, при этом в парламент приходят в основном положительные, либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов. Он напомнил, в августе 2022 года уже обсуждалась подобная инициатива сенатора Андрея Кутепова, но законопроект так и не был внесен в Госдуму. Возможно, это было связано с необходимостью его доработки, отметил парламентарий.

Летняя веранда кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У нас уже почти 30 лет в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» есть коллизия. Он прямо запрещает торговать алкоголем с временных сооружений. Однако, когда его писали, подразумевался запрет на торговлю из ларьков-наливаек, разных «кафе», которые открываются на месяц-два и представляют собой будку с пивом и два зонтика, — пояснил один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЛДПР Станислав Наумов.

По его словам, годами этот пробел как бы не замечали.

Рестораны открывали летние веранды на свой страх и риск. И в отдельных случаях это влекло коррупционные риски. Нам жаловались на то, что подкованные проверяющие нередко ловили предпринимателей за руку на этом формальном нарушении и предлагали способы «решить вопросик», — отметил депутат.

Справка «Известий»

В настоящее время законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах. За нелегальную торговлю бизнесу грозит штраф ​​​​​в 200–300 тыс. рублей или лишение лицензии (ст. 14.16 КоАП РФ).

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что документ находится в проработке заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что законопроект пока не поступал в министерство. «Будем готовы рассмотреть при его поступлении в ведомство в установленном порядке», — уточнили там.

«Известия» также направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

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Логичная мера

Представители бизнеса заявили «Известиям» о поддержке законопроекта.

Однозначно это нужно разрешать в регионах, потому что, регулируя прием алкоголя на верандах, мы прежде всего повышаем культуру употребления спиртных напитков. Это значительно лучше, чем граждане будут употреблять алкоголь в парке на лавочке, — заявил «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, директор департамента регионального развития Макс Беляев.

По его словам, в Москве благодаря столичному правительству уже решен вопрос с разрешением установки летних веранд и розничной продажей алкоголя.

Летняя веранда кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Теперь эту практику нужно распространить в регионах. Президент говорит нам, что необходимо повышать доходы от туристической деятельности. Так вот эта мера могла бы этому способствовать, тем более граждане уже привыкли к хорошему сервису и ждут его появления в регионах, — отметил эксперт.

С этим мнением согласен ресторатор Юрий Растегин.

Летние веранды не работают сами по себе. Они всегда относятся к ресторану, бару или кафе, в которых запрета на продажу нет. Логично, если человек заказывает там алкоголь, то он может пить его и на верандах. Если нет, то запретите его пить и в помещениях тоже, — заявил он «Известиям».

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В пример он привел развитые страны мира — Италию, Испанию, Францию, где такого запрета не существует. При этом, по его словам, это не сказывается на уровне алкоголизации населения.

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, напротив, придерживается иной точки зрения.

Летняя веранда кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я не поддерживаю этот законопроект и считаю, что в стране нет проблем с доступностью алкоголя для населения. Наоборот, есть гигантские последствия от того, что граждане его употребляют и спиваются, растет смертность от употребления нелегальных напитков, — заявил политик «Известиям».

По его словам, доступность алкоголя на верандах — это «элитарный взгляд» людей из Москвы, у которых есть финансовые возможности для походов в рестораны, однако этот вопрос не столь значим для жителей других, более бедных, субъектов.

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