Барная расстройка: магазинам в домах хотят запретить продажу алкоголя

В России могут запретить продажу алкоголя в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах. Такой законопроект депутаты от «Единой России» планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Проблема связана с массовыми жалобами граждан на такие заведения, поясняют его авторы. При этом документ допускает и исключение — если собрание собственников жилья такую торговлю разрешит. Эксперты отмечают противоречивость инициативы: с одной стороны, она избавит жителей многих домой от стихийных зон распития алкоголя во дворах, с другой — может навредить честному бизнесу и усугубить проблему нелегального оборота алкоголя.

Запрет по умолчанию

Все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Разрешить его реализацию сможет только общее собрание собственников. Такой законопроект депутаты Госдумы от «Единой России» планируют внести в нижнюю палату в ближайшее время, «Известия» ознакомились с документом.

В 2020 году уже был принят закон, направленный на борьбу с так называемыми наливайками — алкомаркетами, которые ночью «превращались» в кафе и продолжали торговать спиртным. Закон установил, что правом ночной торговли могут обладать только кафе с площадью зала не меньше 20 кв. м. Документ также дал право региональным властям и вовсе закрывать «наливайки». Но такие ограничения проблему не решили — подобные бары продолжают работать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Действующее законодательство запрещает, к примеру, распивать алкоголь во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения, — напомнила «Известиям» один из разработчиков законопроекта член комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — Однако запреты эти не выполняются.

Причиной этого она считает большое количество мест продажи алкоголя, в том числе и в жилых домах.

— Вокруг многих из них образуются стихийные зоны распития, — сказала она. — Большое количество заведений затрудняет и контроль за наличием лицензий и продажей контрафактной продукции. От алкогольных магазинов и «наливаек» в жилых домах в первую очередь страдают жители.

Она указала, что получает множество жалоб от жителей многоквартирных домов на рюмочные и другие точки продажи алкоголя.

— Следовало бы придерживаться стратегии стран, где ведется успешная борьба с алкоголизацией населения , например Финляндии. Там существует госмонополия на продажу алкоголя, а немногочисленные магазины, торгующие спиртным, расположены в крупных торговых центрах , — сказала Светлана Разворотнева.

Депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен , подтвердил и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Причем иногда клиенты таких заведений приходят за покупками уже в состоянии опьянения, — сказал он. — Это вызывает дискомфорт жителей, дает негативный пример детям, которые играют во дворе.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Известия» направили запросы в Минстрой и Минпромторг, а также в крупные продовольственные торговые сети с просьбой оценить инициативу.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, проблема полулегальной продажи алкоголя в «наливайках» актуальна для многих регионов. По его словам, «это бич большинства северных и южных городов России».

— Алкоголизм остается одной из основных причин смертности населения, ситуацию нужно менять срочно. Полулегальная продажа алкоголя ведет и к общему ухудшению криминогенной ситуации, — согласен с ним губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Самостоятельное решение

Положительно оценил предложение депутатов основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. Он также одобрил и пункт о передаче на голосование собственников вопроса размещения заведений в жилых домах.

— Может возникнуть проблема с подделкой протоколов решений собственников, но она решаема: собственники могут обратить внимание правоохранительных органов на факт нарушений, — полагает он.

Александр Якубовский отметил, что сейчас в Госдуме ведется планомерная работа по исключению возможности фальсификаций протоколов собраний собственников жилья. Например, недавно ввели персонифицированную уголовную ответственность для лиц, отвечающих за сбор и сдачу протоколов голосования, напомнил он. Поэтому риски махинаций в этом вопросе минимальны, считает парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, как отметила член совета Дома писателей (жилой дом в Лаврушинском переулке в Москве) Юлия Гавриш, общие собрания довольно сложно проводить: их посещают обычно только не занятые работой и детьми люди.

А директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что члены этого объединения поддерживают запрет на продажу алкогольных напитков в жилых домах.

— С такими точками часто бывают проблемы. Есть факты, когда придомовая территория превращалась в бар и уборную. Особенно страдают жители таких домов в вечернее время от шумных компаний, — рассказала она.

Бизнес против

Из-за недобросовестности владельцев заведений, допускающих нарушения общественного порядка, не должны страдать все рестораны и их клиенты, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его мнению, мера может навредить честному бизнесу и усугубить проблему нелегального оборота алкоголя.

— Более эффективным и справедливым решением было бы предоставление собраниям собственников права на введение запрета, когда это действительно необходимо, — полагает эксперт.

Алкогольная продукция, как и любой другой товар, людям нужна, отметил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. При этом уже давно разработаны правила функционирования таких магазинов в жилых комплексах: если они соблюдаются, то никаких неудобств они не приносят, пояснил он.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Если рассуждать с точки зрения здоровья населения, то инициатива положительная. Но, с другой стороны, ее реализация может оказать негативное влияние на бизнес , поскольку нередко алкогольная продукция составляет весомую часть ассортимента таких точек. В результате часть из них может обанкротиться и закрыться, — сказал глава «Общероссийской потребительской инициативы» Олег Павлов.

С ним согласен и председатель общественной организации «Союз потребителей» Петр Шелищ. Подобные меры могут стимулировать нелегальный оборот алкоголя в стране, считает он.

— Революционные решения могут подорвать устойчивость ритейла, который и без того в сегодняшней ситуации испытывает определенные сложности, — подчеркнул он.