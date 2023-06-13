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С большого БАДуна: ученые из России создали средство от опьянения

В каких случаях препарат будет эффективным, а в каких может навредить человеку
Фото: Getty Images/Dmytro Skrypnykov
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Российские ученые разработали биологически активную пищевую добавку, которая поможет снизить эффект употребления алкогольных напитков. Она будет производиться в виде порошка, упакованного в саше. Препарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Врачи-наркологи отмечают, что антипохмельные средства полезны, но не стоит их переоценивать.

Трезвый подход

Ученые в Московском физико-техническом университете (МФТИ) разработали препарат, который позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство представляет собой биологически активную добавку к пище, оно не содержит лекарств.

Разработка Физтеха улучшает координацию, внимание, память и мыслительные способности выпившего человека. По словам изобретателей, антиопьянин можно принимать до, после, а также во время употребления горячительных напитков.

таблетки бутылка
Фото: Getty Images/Zarina Lukash

— Важно, что разработка снижает эффект опьянения именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет «сохранить лицо» во время алкогольных мероприятий, — объяснил «Известиям» один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Ученые отметили, что разработка будет эффективна также и для облегчения похмельного синдрома (головная боль, усталость, раздражительность и другие последствия).

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Игра на нервах

В основе изобретения — запатентованное сочетание природных аминокислот и сахаров. Состав ученые не разглашают в целях сохранения коммерческой тайны.

— Эти вещества участвуют в естественных обменных процессах организма. Добавка просто увеличивает их количество в теле человека. Поэтому при ее приеме не возникает побочных эффектов, — рассказал Илья Иващенко.

Специалист пояснил, что действие препарата основано на улучшении работы соматической нервной системы — именно она отвечает за организацию движения частей тела. В результате у человека улучшается координация и приходят в норму функции восприятия и обработки информации.

девушки пьют вино
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

При этом стоит иметь в виду, что средство не избавит от зависимости и других негативных симптомов, которые связаны с хроническим алкоголизмом. Изобретатели также предупредили, что их разработку нельзя воспринимать как противоядие, которое позволит управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии.

— Например, добавка будет полезна, когда нужно поддержать светскую беседу с бокалом в руке и при этом держать себя под контролем и сохранять остроумие. Или для агентов по продажам — при работе с клиентами в неформальной обстановке, — пояснил Илья Иващенко.

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Мышиная возня

Доклинические испытания проводили на животных. Лабораторным мышам вводили в кровь алкоголь и угощали препаратом. Соотношения действующих веществ были разные. На этом этапе ученые отработали оптимальный состав и правильную композицию ингредиентов.

— У подопытных животных в 2,5 раза улучшилась фильтрация информации и в 3,2 раза увеличилось время удержания на вращающемся стержне (тренажер для определения координации и выносливости животных. — «Известия»), — рассказал Илья Иващенко.

мышь
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В дальнейшем препарат был сертифицирован в качестве пищевого продукта и выдан на пробу группе добровольцев. Выборка составила около 200 человек. По итогам тестирования ученые производили глубинное интервьюирование и анкетирование испытуемых.

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Выпил — и готово

Производить действующее вещество разработчики предполагают в виде сыпучего быстрорастворимого порошка, а упаковывать в саше (пакетики, в которые помещается ровно одна порция продукции). Для употребления будет достаточно высыпать его содержимое в жидкость (например, воду или чай), а затем выпить.

Стоимость одной пачки из 10 саше, как рассчитывают разработчики, составит порядка 300 рублей. Основным каналом продаж будет интернет, а также бары и рестораны.

таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Преимущество препарата заключается в безопасности для человеческого организма и его хорошей переносимости. Были проведены исследования, которые подтвердили эффективность препарата. В частности, БАД защищает нервную систему и помогает быстрее восстанавливать функции головного мозга, — отметила медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.

По словам эксперта, другие добавки для снижения похмельного синдрома часто имеют противопоказания. Например, некоторые из них нельзя применять при гипертонии, недостаточности функций печени и других хронических заболеваниях.

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Сто грамм — не кран

Врачи-наркологи советуют с осторожностью принимать антипохмельный препарат.

— Его действие не стоит переоценивать. Он будет эффективен только при малых дозах. При большом количестве алкоголя опьянение и похмелье всё равно неизбежны, — рассказал «Известиям» врач-нарколог, ведущий специалист клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

Эксперт пояснил, что в среднем допустимая и относительно безопасная порция — это 120 г крепкого алкоголя за вечер для мужчин и 60 г — для женщин. При этом для каждого человека свой индивидуальный порог опьянения, который не стоит переступать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Опасность антипохмельных средств заключается в том, что человек, принимая их, подсознательно снимает с себя ответственность за степень своего опьянения, считая, что чудодейственное вещество решит за него все проблемы. К сожалению, это не так, — предупредил руководитель «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.

Поэтому применение подобных препаратов должно быть осознанным, считает специалист.

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