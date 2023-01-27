Головной прибор: «умные» шапочки выведут токсины из мозга

Российские ученые создают шапочку для лечения болезни Альцгеймера. Она поможет во время сна выводить из мозга токсичные вещества, которые накапливаются у пациентов с этим диагнозом. Здоровому же человеку прибор позволит справиться с негативными последствиями бессонных ночей. Устройство состоит из головного убора со встроенными светодиодами для фототерапии и наручного смарт-анализатора для мониторинга сна. Эксперты рассказали «Известиям», что методика перспективна: исследования на животных показали, что прибор на 60% ускоряет вывод вредных веществ из клеток головного мозга. Но эффективность ее воздействия на человека еще не проверялась. Если и эти испытания пройдут успешно, вариант изделия для домашнего использования может поступить в продажу уже в этом году.

Нет, она не из фольги

Разработку «умной» шапочки для лечения болезни Альцгеймера (БА) заканчивают в лаборатории «Умного сна» Саратовского национального исследовательского госуниверситета им. Чернышевского (СГУ). По словам ученых, устройство повысит качество жизни пациентов с таким диагнозом и снизит затраты на их лечение. Будет полезен аппарат и людям, испытывающим дефицит сна, — он способствует выведению токсинов и метаболитов, образующихся в мозгу из-за недосыпания.

— Технология разработана на основе экспериментальных исследований СГУ. На мышах мы показали, что во время глубокого сна активируется система дренажа тканей головного мозга , — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская. — Это увеличивает образование жидкостей головного мозга, и вместе с ними через лимфососуды выводятся токсичные соединения и метаболиты, в частности бета-амилоид (вещество, скопление которого вызывает дегенерацию клеток мозга и, как следствие, болезнь Альцгеймера, — «Известия»).

Головной прибор Фото: Getty Images/Koldunov

Шапочка представляет собой эластичный головной убор (как вариант — ободок), к поверхности которого прикреплены светодиоды для фототерапии. Через Bluetooth она взаимодействует с наручным смарт-анализатором. После наступления у пациента глубокой фазы сна автоматически включается излучение на затылочную и теменную части головы. В этой области в коре головного мозга расположены менингеальные лимфососуды, которые выводят токсины. Продолжительность сеанса — 30 минут.

Исследования технологии на людях начнутся в ближайшее время и будут проходить совместно с коллективом кафедры нервных болезней Сеченовского университета и обществом сомнологов России.

Планируется, что устройство будет применяться и как гаджет для «умного» сна, и как прибор для лечения болезни Альцгеймера.

Шапочка будет выпущена в двух вариантах. Прибор, предназначенный для домашнего использования, поступит в продажу уже в этом году, так как для такого медицинского оборудования, относящегося к классу терапевтического, не требуется регистрация и сертификация в качестве медицинского изделия. Как пояснили разработчики, прибор в случае необходимости смогут рекомендовать пациентам их лечащие врачи, которые узнают о возможностях подобной техники на специализированных научных конференциях. Первая подобная крупная презентация разработки пройдет в сентябре этого года.

Головной прибор Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Также на основе исследований СГУ выпустят приборы для медучреждений и стационаров. У них будут другие технические характеристики, и для них потребуются дополнительные испытания и сертификация. Такие приборы выйдут на рынок медтехники в течение трех-четырех лет.

Лечение во сне

Разработчики рассказали, что технология в перспективе может быть востребована также для лечения болезни Паркинсона, помощи пациентам с опухолями и травмами головного мозга, в лечении которых ключевое значение имеет снижение оттока жидкостей из центральной нервной системы.

«Умная» шапочка будет полезна и для вполне здоровых людей, по каким-то причинам испытывающих дефицит сна. Даже одна бессонная ночь на 5% увеличивает содержание в тканях мозга токсичного метаболита — бета-амилоида. А разработанный саратовскими учеными прибор активизирует выведение подобных токсинов и метаболитов.

— Всего 5% — это немного, но легко можно посчитать, как эта цифра увеличивается, если таких ночей будет много, когда образ жизни или обстоятельства складывают так, что дефицит сна становится нормой. Сон — естественный фактор, при котором активируются процессы выведения метаболитов, в том числе бета-амилоида, из мозга, — рассказала Оксана Семячкина-Глушковская.

Головной прибор Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Эффект воздействия светодиодного излучения заключается в стимулировании тока лимфы, что, как следствие, ускоряет вывод токсинов из пораженного органа, рассказал «Известиям» клинический психолог НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева. При болезни Альцгеймера в мозге накапливаются бета-амилоид и тау-протеин, что связано с нарушениями сна у примерно 40% больных.

— Сон необходим для утилизации бета-амилоида из внеклеточного пространства головного мозга при помощи так называемой «глимфатической системы», с участием медленной волновой активности фазы сна. Если больной с БА испытывает какой-либо из распространенных расстройств сна (синдром обструктивного апноэ сна, инсомнию, синдром «заката»), то утилизация бета-амилоида не происходит, — рассказала она.

Если человек страдает бессонницей, то с помощью этого метода он снизит вероятность развития БА , подчеркнула специалист.

Однако новая разработка исследована только на животных, эффективность ее воздействия на человека пока только предстоит узнать , отметил президент Национального общества по детскому сну и вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна Михаил Полуэктов. Данные, полученные на животных, свидетельствуют, что, когда они спят с прибором, выведение вредных веществ из клеток головного мозга улучшается на 60%.

Головной прибор Фото: Getty Images/rep0rter

— Есть предположение, что если мы сможем управлять этим процессом даже в состоянии бодрствования, то мы сможем снизить риск развития некоторых заболеваний, которые связаны с накоплением вредных веществ. В частности болезни Альцгеймера , — отметил он.

Исследования лаборатории «Умного сна» СГУ им. Чернышевского поддержаны группой ученых, среди которых сотрудники междисциплинарного центра медицины сна в берлинской клинике «Шарите» и Гумбольдтского университета.