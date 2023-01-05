Мозгом не стареть: как тренировки в VR помогут избежать деменции

Российские ученые разрабатывают аппаратно-программный комплекс для профилактики деменции с использованием методов виртуальной реальности (VR). Система позволяет тренировать кратковременную память и в реальном времени отслеживать уровень концентрации внимания. Тренируют умственные навыки за счет запоминания различных изображений, а обратная связь о работе мозга позволяет человеку лучше контролировать свои действия. По мнению экспертов, VR-технологии дают множество возможностей для борьбы с нейродегенеративными болезнями, поэтому подход необходимо как можно быстрее внедрять в практику. В частности, оборудовать подобными системами все поликлиники, чтобы люди старше 60 лет имели возможность себя тестировать и тренироваться в виртуальной реальности.

Интеллектуальный рефлекс

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают метод компьютерный тренировки когнитивных функций, который можно использовать для профилактики старческого слабоумия. Созданный ими аппаратно-программный комплекс в реальном времени измеряет активность мозга, которая отражает степень концентрации внимания пациента при выполнении заданий на кратковременную память. Обратная связь позволяет участнику лучше настраиваться на прохождение тестирования, что повышает его ментальные способности.

Мозгом не стареть_2 Фото: Global Look Press/Ferrari

— Когда человек видит «отклик» мозга на свои действия, вырабатывается автоматический рефлекс, которым человек учится управлять, — пояснила руководитель проекта, ассистент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья СибГМУ Любовь Протасова.

Задание заключается в использовании метода отложенного сопоставления с образцом, который применяют для оценки возможностей краткосрочного запоминания. Сначала участнику показывают изображение пейзажа, а затем другие картинки, с ним не связанные. После этого человек должен вспомнить фото, которое ему показали первым , нажав на соответствующую кнопку на мониторе. Всего таких изображений в программе 48. При верном ответе участник видит поощряющую анимацию и слышит звуковой сигнал.

Во время выполнения задания у пациента снимают электроэнцефалограмму. Одновременно в углу экрана участник видит шкалу своей концентрации. При высоком уровне внимания стрелка находится в зеленой зоне, а при низком — в красной. Пациента просят стараться, чтобы показатель оставался в зеленой области, тогда память работает лучше. Эксперименты показали, что при использовании шкалы эффект запоминания становится значительно выше.

— В начале пациенты не до конца понимали, как себя настроить на запоминание, но на вторую, третью, максимум пятую тренировку они могли вводит себя в состояние концентрации, — сказала Любовь Протасова.

Ученые подтвердили эффективность метода на практике — после тренировки участники продемонстрировали увеличение количества верных ответов. Также среди принявших участие в эксперименте отмечалось улучшение по шкалам тревоги и депрессии Бека, которая используется для диагностики эмоциональных нарушений. В настоящее время научный коллектив заканчивает переход к использованию программы с помощью очков виртуальной реальности, что позволит повысить эффект погружения пользователя в искусственно созданную среду.

По всем направлениям

Тренировка когнитивных функций при деменции эффективна сама по себе, так как повышает нейротрофический фактор (белок, стимулирующий и поддерживающий развитие нейронов. — «Известия»), который способствует тому, что нейроны начинают активнее делиться, сказал научный сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Дмитрий Петелин.

— С подключением новых технологий, как, например, очки виртуальной реальности, открываются еще большие перспективы, — подчеркнул он.

Получение участниками эксперимента обратной связи от своих действий позволяет им лучше понимать, что происходит, и за счет этого достигать более высоких результатов, добавил специалист.

Тренировки в виртуальной реальности показывают свою эффективность в борьбе с различными нарушениями. В Европе сейчас таким образом работают с такими очень сложными патологиями, как истерия, говорит клинический психолог, руководитель научно-практического подразделения «Виртуальная клиника» Ольга Валаева. По словам эксперта, технология позволяет противостоять нейродегенеративными заболеваниями по нескольким направлениям.

Мозгом не стареть_3 Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel

-— Во-первых, это решение когнитивных задач. Оно помогает поддерживать умственные навыки у людей, у которых начинает развиваться деменция. Вирутальная реальность позволяет сформировать бесконечное количество ситуаций, которые очень приближены к действительности. Это поднимает мотивацию к их решению. В то же время эти задачи не несут рисков, которые есть в реальности у таких пациентов, — сказала Ольга Валаева.

Во-вторых, у больных с деменцией снижается возможность адаптации к новым ситуациям. Они очень тяжело переносят, когда что-то меняется в окружающем мире. В VR можно прорабатывать самые разные ситуации без вреда для здоровья и жизни человека.

В-третьих, у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями ослаблена способность получать удовольствие от жизни. Они часто испытывают тревогу и депрессию. В виртуальной реальности люди с таким диагнозом могут испытывать положительные эмоции от решения различных проблем , рассказала психолог.

По словам специалиста, необходимо, чтобы подобными системами были оборудованы все поликлиники и люди старше 60 лет имели возможность себя тестировать и тренироваться в виртуальной реальности.

Проект выполнен в рамках программы развития «Приоритет 2030».