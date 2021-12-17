Сигнал атаки: как узнать о начале деменции

На сегодняшний день в мире более 55 млн человек живут с деменцией. Согласно прогнозу ВОЗ, с годами это число будет только расти. Так, к 2030 году оно может достигнуть 78 млн. Какие признаки могут указывать на развитие этого заболевания, а также от чего следует отказаться в профилактических целях — в материале «Известий».

Как определить начало деменции

Существует несколько ранних признаков, сигнализирующих о возможной деменции, сообщил на днях кандидат биологических наук Семен Голошейкин.

— Признаком будущей деменции может быть забывчивость, — говорит он. — Кроме наиболее заметного расстройства памяти, наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления.

Сигнал атаки Фото: Global Look Press/Albrecht Weißer/imagebroker

При этом, по словам Голошейкина, пока что медики не знают действенных способов лечения данного заболевания.

На сегодняшний день изучением главных признаков и основных причин развития деменции занимаются ученые по всему миру. Так, в июне Британская благотворительная организация по исследованию болезни Альцгеймера (Alzheimer's Research UK) предупредила, что симптомы деменции трудно распознать не только близким больного, но даже врачам. Однако есть несколько признаков, которые указывают на возможное развитие этой болезни.

К ним относятся: ухудшение зрения, проблемы с оценкой расстояния и скорости движения предметов. Также у человека с деменцией может развиться афазия — полная или частичная утрата речи. Кроме того, может произойти изменение личности и поведения: люди с заболеванием мозга могут стать подавленными, более раздражительными, менее уверенными в себе, меньше интересоваться некогда любимыми занятиями. Еще два важных признака — люди с данным заболеванием могут терять ориентацию в пространстве, а также память, например, забывать недавние события или разговоры. При этом, подчеркивают британские исследователи, в подавляющем большинстве случаев причина заболевания до сих пор остается неясной.

Сколько больных деменцией в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году число людей, живущих с деменцией, возрастет до 78 млн, а к 2050 году — до 139 млн. На сегодняшний день, по оценкам организации, в мире более 55 млн человек (в том числе 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет) страдают этим недугом.

Сигнал атаки Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

При этом связанная с болезнью инвалидность потребует немалых финансовых расходов. Только в 2019 году суммарные расходы на поддержание здоровья и уход за людьми с деменцией в мире оценивались в $1,3 трлн, а к 2030 году эта сумма, по прогнозам ВОЗ, вырастет до $1,7 трлн, к 2050-му — до $2,8 трлн.

В целом существует более 200 подтипов деменции, к ним относятся: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и смешанная деменции. Все они наносят непоправимые повреждения нервным клеткам головного мозга, что, в свою очередь, приводит к тому, что человеческий организм становится не способным выполнять повседневные задачи.

Как питание связано с деменцией

По мнению целого ряда ученых, во многом к развитию деменции приводят неправильный образ жизни и рацион питания. Так, по данным специалистов организации Dementia Australia, может увеличить риск развития деменции употребление в большом количестве продуктов, в составе которых есть насыщенные и трансжиры. Именно поэтому уже в молодом возрасте необходимо ограничить употребление сливочного масла, сала, мяса, жирных молочных продуктов, шоколада, кокосового и пальмового масла. Кроме того, не стоит злоупотреблять продуктами быстрого питания, различными закусками, жареной пищей и выпечкой.

Не советуют ученые увлекаться и алкогольными напитками, о чем свидетельствует и свежее исследование британских ученых. Два года они наблюдали за состоянием 15 тыс. человек и вот что выяснили: у тех, кто пил хотя бы по два литра пива или же по четыре бокала вина в неделю, стали наблюдаться признаки развития деменции.

Сигнал атаки Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

В то же время правильный рацион может и защитить от разрушающей клетки головного мозга болезни. По данным специалистов из Барселонского университета, этому может поспособствовать употребление растительных продуктов. Так, на протяжении 12 лет ученые вели наблюдение за 842 добровольцами в возрасте старше 65 лет. Они изучали не только отчеты участников исследования, но и опирались на результаты анализов метаболитов продуктов. Выяснилось, что высокая концентрация метаболитов какао, кофе, грибов, красного вина, а также продуктов, богатых полифенолами, например, яблок, зеленого чая, черники, апельсинов, снижала риск когнитивных нарушений. А вот употребление подсластителей, наоборот, было чаще связано с деменцией.

Кроме того, снижению рисков развития деменции может поспособствовать и умеренное употребление кофе или чая. Такие выводы сделали ученые Тяньцзиньского медицинского университета после масштабного исследования с участием более 365 тыс. человек.

Люди, которые выпивали по 2–3 чашки кофе, по 3–5 чашек чая в день или по 4–6 чашек и кофе, и чая, имели самую низкую частоту инсульта или слабоумия. Люди, которые ежедневно выпивали 2–3 чашки кофе и 2–3 чашки чая, имели на 32% более низкий риск инсульта и на 28% более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чай. Потребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано с более низким риском постинсультной деменции, выяснили ученые.

Что делать при развитии деменции

Если у одного из членов семьи развивается деменция, необходимо как можно скорее организовать для него правильный уход, так как больной может представлять опасность и для себя, и для окружающих, сообщил психолог Владимир Крупин. По словам специалиста, пожилые люди с деменцией могут забыть, где живут, или же включить плиту и забыть ее выключить. В таком состоянии оставлять человека одного опасно, это несет угрозу его жизни и окружающих, предупредил Владимир Крупин.

Сигнал атаки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда деменция прогрессирует, необходимо организовать пациенту правильный уход. Если у членов семьи нет возможности ухаживать за родственником, то можно обратиться в социальные службы или записаться в психиатрическую больницу. По словам психолога, во многих таких больницах есть отделения, где помогают людям с деменцией.