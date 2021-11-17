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Ученые назвали тормозящие деменцию и инсульт напитки

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Употребление кофе или чая может способствовать снижению рисков развития инсульта и деменции. Такие выводы сделали ученые Тяньцзиньского медицинского университета после масштабного исследования с участием более 365 тыс. человек. Результаты его опубликованы в журнале PLOS Medicine 16 ноября.

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«Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе и чая отдельно или в сочетании было связано с более низким риском инсульта и деменции», — заявили специалисты.

Доктор Юань Чжан с коллегами из Тяньцзиньского медицинского университета отслеживали состояние 365 682 человек, отобранных с 2006 по 2010 годы, вплоть до 2020 года. В самом начале участники самостоятельно сообщали об объеме потребления кофе и чая. За период исследования у 5 079 участников развилась деменция, у 10 053 произошел по крайней мере один инсульт.

Люди, которые выпивали или по 2-3 чашки кофе, или по 3-5 чашек чая в день, или по 4-6 чашек и кофе, и чая, имели самую низкую частоту инсульта или слабоумия. Люди, которые ежедневно выпивали 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая, имели на 32% более низкий риск инсульта и на 28 % более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чай. Потребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано с более низким риском постинсультной деменции, выяснили ученые.

Ранее, 10 ноября, британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. При этом суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки.

В конце октября на страницах MedicalXpress опубликовали выводы группы ученых из Федерального института технологий в Цюрихе о механизме влияния зеленого чая на организм человека. Они выяснили, что полифенолы зеленого чая не подавляют окислительный процесс, а инициируют его.

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