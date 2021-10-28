Названа парадоксальная польза зеленого чая

Механизм влияния зеленого чая на организм человека оказался гораздо сложнее, чем было принято считать. Такие умозаключения сделала группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе. Их выводы были опубликованы в пресс-релизе MedicalXpress.

Многие эксперты не раз заявляли о пользе зеленого чая. Например, говорили о том, что он содержит катехины, которые замедляют процессы старения. Считалось, что эти вещества — антиоксиданты, предотвращающие окислительный процесс в организме, вызванный агрессивными свободными радикалами кислорода. Из этого был сделан вывод, что они помогают избежать повреждения клеток или ДНК.

Однако исследователи из Цюриха внимательно изучили действие катехинов на нематодного червя C. elegans. В результате наблюдений они пришли к сенсационному выводу — полифенолы зеленого чая не подавляют окислительный процесс, а, напротив, инициируют его.

«Это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине, — уточнил руководитель исследовательской группы профессор Майкл Ристоу.

По словам ученых, краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток.

Данные исследования показали, что катехины продлевали жизнь и улучшали физическую форму подопытных нематод. Эти выводы можно отнести и к людям, так как основные биохимические процессы, с помощью которых организмы нейтрализуют свободные радикалы кислорода, практически у всех существ одинаковы.

Однако Ристоу порекомендовал пить именно зеленый чай, поскольку в черном из-за ферментации разрушаются полезные прооксиданты.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который накапливается вокруг жизненно важных органов. Причем, как отметили ученые, после проведенных исследований, этим уникальным свойством обладает далеко не любой чай, а именно улун. В нем содержится большое количество органических веществ из группы флавоноидов — катехинов.