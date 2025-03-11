Прибывшей делегации ОБСЕ покажут последствия атак БПЛА на Москву и Подмосковье

Прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покажут последствия атак украинских БПЛА на Москву и Московскую область. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что в этом примет участие генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

«Сейчас его в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что своими действиями киевский режим в очередной раз показывает свою террористическую сущность. По ее словам, таким образом представители ОБСЕ «не из бумаг» увидят реальную ситуацию, а не пропагандистскую информацию.

11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.