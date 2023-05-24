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Барная неустойка: регионы сами смогут ограничить работу «наливаек»

Как еще депутаты предлагают бороться с точками продажи алкоголя в жилых домах
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России хотят наделить регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в «наливайках» — точках общепита в жилой застройке. Соответствующий законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов из «Единой России» по итогам недавнего поручения спикера ГД Вячеслава Володина. Инициативу уже поддержали общественники: в Народный фронт, к примеру, регулярно поступают жалобы на шум около подобных заведений. Кроме того, политики готовятся обсудить и другие аспекты деятельности подобных учреждений, в частности способы регулировать запрет покупки алкоголя навынос.

Алкоголизация населения

В фокусе внимания депутатов Госдумы вновь оказалась борьба с так называемыми наливайками — кафе и барами, торгующими алкоголем в зонах жилой застройки. Поручение ужесточить их деятельность парламентариям председатель нижней палаты Вячеслав Володин дал 16 мая, предложив создать специальную рабочую группу по разработке законодательных мер. Александр Спиридонов подготовил поправку о запрете ночной торговли алкоголем в закон № 171-ФЗ.

Политик предлагает установить не единое время ограничений для всех субъектов, к примеру с 22:00 до 9:00, а дать регионам право регулировать продажу алкоголя в подобных заведениях без заранее установленных для них временных рамок, «исключив запрещающую в законе норму».

магазин алкоголя в многоэтажке
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Органы государственной власти некоторых субъектов РФ в борьбе с такими нарушителями заходят в тупик, так как не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Таким образом, из указанного федерального закона должна быть исключена норма, которая запрещает органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

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Законодатель напомнил, что правила продажи в этих точках общепита отражены в ст. 16 ФЗ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Там установлено, что местная власть вправе вводить дополнительные ограничения по продаже алкоголя в розницу, но эта норма не касается точек общественного питания.

Алкоголизация населения — это проблема. И не только проблема пьющих, которые теряют свое физическое и психическое здоровье в связи с сопутствующими заболеваниями, обретая впоследствии и другой социальный статус, но и проблема для общества. Так называемые наливайки, располагающиеся в жилых домах, доставляют немало проблем жильцам, начиная от шума по ночам, заканчивая беспорядком, который остается после нетрезвых посетителей таких заведений, — пояснил депутат.

рюмочная
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Политик отдельно подчеркнул: законопроект не касается ресторанов, кафе и остальных «добросовестных заведений», у которых нет нарушений. Зампред комитета планирует представить документ рабочей группе после ее официального создания. Затем проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Как сообщил источник «Известий» в нижней палате, процесс создания группы уже запущен, вероятнее всего, ее сформируют до конца сессии.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что в ведомстве сформируют позицию по инициативе «после изучения обосновывающих аналитических материалов», к примеру пояснительной записки. Сам документ к ним не поступал, уточнили в министерстве.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу парламентария.

В рабочей группе также обсудят запрет продажи алкоголя навынос. Сегодня в предприятиях общепита нельзя покупать выпивку «с собой», напомнил Александр Спиридонов. Для этого, по словам депутата, парламентарии обсудят деятельность надзорных ведомств, которые бы контролировали исполнение действующего законодательства. Проблему «наливаек» во многих случаях можно решать, если строго контролировать соблюдение уже существующих норм, заключил политик.

закрытый бар
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Юрист Юрий Капштык подтвердил «Известиям», что «потребление алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте» — ст. 16 п. 7 ФЗ № 171-ФЗ. Однако в этом случае сами бары и кафе нельзя считать нарушителями, отметил он.

— Продажа алкогольной продукции — это лицензируемый вид деятельности, и при совершении сделки, когда посетитель купил товар, а потом, закупорив, унес с собой, это дело самого покупателя. Да, потребить алкоголь он должен здесь. Но по факту, продав бутылку вина, водки или пива, у заведения должно быть подтверждение, что посетитель начал его употреблять здесь, для этого они, в частности, откупоривают саму бутылку алкоголя, — пояснил юрист.

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Мешают спать

Борьба с «наливайками» активно началась в России с 2020 года. Тогда были разработаны и приняты ужесточающие поправки, главная из которых — увеличение минимальной площади помещений. Теперь заведения общественного питания в многоквартирных жилых домах или на прилегающих территориях должны быть не меньше 20 кв. м. Регионы также получили право изменять минимально возможную площадь подобных баров на своем уровне.

магазин разливного пива
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

5 мая «Известия» писали о готовящемся законопроекте правительства Архангельской области, которым предлагалось сперва установить минимальную площадь подобных заведений в 50 кв. м, а в дальнейшем — запретить торговлю спиртным в «наливайках» в установленное время — с 22:00 до 09:00. Теперь регионы хотят наделить правом изменять минимально возможную площадь подобных баров. Однако при увеличении квадратных метров под действие ограничений рискуют попасть и добросовестные заведения общепита, к примеру семейные кафе, заметил Александр Спиридонов.

Эта проблема серьезно беспокоит жителей многоквартирных домов в разных регионах, рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Законодательное регулирование работы подобных точек в жилых домах надо дополнительно ужесточать, уверена она.

— В Народный фронт обращаются с жалобами на крики, музыку и драки около таких заведений, мусор и использование не по назначению детских площадок, находящихся рядом. Летом из-за такого соседства люди не могут ночью открыть окна и часто жалуются на то, что им мешают спать. Сложность в том, что такие заведения отвечают за порядок и соблюдение требований закона только внутри помещений. Снаружи ни их охранники, ни кто-то другой, кроме полиции, не может ничего сделать, — уточнила Ольга Позднякова.

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Сама организация, в свою очередь, также планирует оценивать разные варианты решения проблем и осенью выйдет с предложениями по регулированию ситуации в масштабах всей страны, добавила эксперт.

посетители бара
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В пресс-службе «Деловой России» подобную инициативу назвали двоякой: она способна предотвратить шум и обеспечить правопорядок, однако подобные ограничения по времени продажи не помешают людям закупиться заранее.

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К слову, о проблеме алкоголизма населения регулярно напоминает Владимир Путин в ходе своих встреч с губернаторами. В частности, в августе президент обратил на это внимание губернатора Владимирской области Александра Авдеева, а в октябре — руководителя Магаданской области Сергея Носова.

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