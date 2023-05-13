Шумовые дефекты: как посторонние звуки влияют на здоровье

Народная мудрость «на чужой роток не накинешь платок» вспоминается, когда за стеной по ночам раздаются взрывы хохота, а с улицы долетают крики нетрезвых любителей поздних прогулок. Между тем больше половины россиян считают, что посторонний шум влияет на здоровье взрослых и детей. Как противостоять невидимым, но слышимым нарушителям спокойствия, в какие службы сообщать о громкой стройке и какие проблемы возникают у несовершеннолетних из-за звуковых помех — в материале «Известий».

Ни сна, ни отдыха

Одной из главных неприятностей, отравляющих жизнь, россияне считают шум, которым досаждают им беспокойные соседи или рабочие на соседней стройке. Противостоять этому явлению бывает сложно, поскольку не все готовы ради тишины ввязываться в открытый конфликт или ходить по инстанциям. В итоге приходится терпеть и ждать, что проблема решится сама собой, а это не проходит бесследно для здоровья и благополучия.

По данным опроса, проведенного компанией «Rockwool Россия», в целом на различные сложности, возникающие из-за чересчур шумных соседей, жалуются 53% соотечественников. В частности, 22% опрошенных рассказали о появлении апатии, 10% столкнулись с бессонницей, а 8% респондентов подвержены плохому настроению и страдают от частых ссор в семье. Постоянная шумовая нагрузка провоцирует усталость и даже депрессию. Некоторые опрошенные признались, что у них возникают проблемы с работой, а кто-то в сердцах срывается на домочадцах.

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Больше всего проблем из-за шума испытывают россияне с детьми: 67% респондентов заявили о негативном воздействии соседского шума на здоровье и успеваемость детей. Две трети родителей уверены, что у несовершеннолетних появляются проблемы со сном, беспокойство и даже страхи. По словам 16% родителей, из-за избыточного шума их дети стали плохо спать, а 14% заметили повышенную тревожность и беспокойство отпрысков. Кроме того, по 12% опрошенных отметили у детей появление страхов из-за обилия раздражающих звуков и даже проблемы с выполнением домашних заданий .

Между тем 33% респондентов не замечают серьезных проблем, связанных с шумом. Но потому, что привыкли к нему и научились не обращать внимание на звуковые помехи.

— Сторонний шум очень влияет на здоровье ребенка. Об этом следует знать родителям, которые зачастую не воспринимают его как некий раздражитель, вредный для здоровья. Причины расстройства сна или поведения несовершеннолетнего взрослые порой пытаются решить с помощью психологов и неврологов. А проблема кроется в банальном шуме, из-за которого нервная система ребенка сильно перевозбуждается, — предостерегает Ангелина Шестакова, доктор остеопатии с международной квалификацией, врач-невролог.

По словам эксперта, так называемые краткосрочные последствия лишнего шума — это временное перевозбуждение и нарушение сна. А если избавиться от досадных помех не удалось и они присутствуют постоянно, то возникают долгосрочные последствия, которые чреваты серьезными психоэмоциональными проблемами — от невозможности сконцентрироваться до задержки эмоционального и психического развития.

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Стены помогают

Проблема громких звуков, нарушающих тишину, далеко не всегда связана с некорректным поведением людей. Шумят не только дебоширы и любители громкой музыки, но и рабочие на стройках, уборщики мусора, громогласные прохожие. Да и соседи чаще всего нарушают покой не по злой воле.

— Гораздо чаще у шума есть объективные причины: грудной ребенок плачет, потребовалось сделать ремонт, передвинуть мебель или просто пропылесосить жилище. Большинство «соседских шумов» могли бы оставаться незамеченными, если бы в квартирах была хорошая звукоизоляция, но это редкость даже в новых современных домах, — рассуждает Григорий Громаков, менеджер по развитию направления «Фасады и кровли» «Rockwool Россия».

По словам эксперта, лишние звуки передаются через тонкие межквартирные стены, систему коммуникаций, несущие и конструктивные элементы здания. Если создать дополнительную звукоизоляцию в детской или спальне, то можно обойтись без соседских разговоров или громкой музыки. Однако при этом главное охватить все стены, пол и потолок, то есть монтировать изоляцию по принципу «коробка в коробке».

Респонденты считают, что хорошая звукоизоляция важна не только в квартирах и жилых домах, но и в детских лагерях и санаториях, садах, роддомах, больницах и поликлиниках, а также в школах. Так, 24% респондентов утверждают, что из-за раздражающих звуков их ребенок не спит во время тихого часа в детском саду. Еще 8% опрошенных жалуются, что из-за шума ребенок не может сосредоточиться на уроках в школе. Некоторые дамы даже связывают послеродовую депрессию с сильным шумом в роддоме.

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— Существуют нормативы, которые ограничивают строительство школ рядом с трассами, а те здания, что уже построены, сейчас ограждают от шумных объектов с помощью специальных экранов. Но степень шумового загрязнения современных городов всё равно остается высокой , — отмечает Григорий Громаков.

Борьба с децибелами

Единого закона «О тишине» в нашей стране нет, подчеркивает Алексей Микаелов, юрист, член юридического совета при Госдуме РФ. Правда, есть общие нормы для страны — громкие песни и танцы, а также шумный ремонт рекомендовано прекращать с 22 часов до 10 утра. Но местные депутаты могут эти временные рамки изменить.

— К примеру, в Москве ночным временем считается период с 23:00 до 7:00 часов, а в Московской области — с 21 часа до 8 часов. Ремонт в столице разрешено делать с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу, а в праздничные дни и в воскресенье запрещено. Законодательство позаботилось и о дневном сне детей: установлен тихий час — с 13:00 до 15:00. В это время шуметь нельзя ни в будние дни, ни в выходные , — комментирует Микаелов.

По словам юриста, ремонтом в Москве можно заниматься с понедельника по субботу, кроме праздников. Браться за дрель дозволяется с 9:00 до 19:00 с перерывом на тихий час. Исключение предусмотрено для новостроек: в первые полтора года после сдачи объекта жильцы могут делать ремонт в светлое время суток без перерыва.

Чтобы точно знать, когда можно шуметь в конкретной местности, специалисты рекомендуют проштудировать закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ознакомиться с региональными законами о тишине, а также информацией СанПиНа.

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/PHOTOG

— Нормальный уровень шума для жилых комнат и квартир днем составляет 40 децибел, а ночью — 30 децибел. Максимальный уровень непостоянного шума — 55 децибел. Например, уверенная речь человека достигает 50 децибел, а детский плач — 75 децибел , — разъясняет Алексей Микаелов.

Если шум исходит от ближайшей строительной площадки, то юрист советует обращаться в Роспотребнадзор или в службу, которая занимается контролем в конкретном регионе. Например, в Москве подобные жалобы можно направлять в департамент природопользования по телефону 8 (495) 777-77-77. В Татарстане — в Госжилинспекцию. В течение 30 дней специалисты проведут проверку — в частности, ночью приедут со специальным прибором, чтобы замерить уровень шума и составить акт.

— Далее составляется административный протокол, но уже на строительную компанию. Штраф составляет до 80 тыс. рублей за каждое установленное нарушение, — поясняет эксперт.

Отдельной строкой юрист отмечает меры в отношении любителей громкой музыки, которых не вразумляют строгие соседи и полицейские. В такой ситуации остается только обратиться в суд с иском об изъятии музыкальной аппаратуры. И тогда нарушителям спокойствия несдобровать — по решению суда приставы проведут изъятие акустической аппаратуры.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Один на один

О том, что связываться с крикунами без помощи специальных служб себе дороже, свидетельствуют печальные факты. Так, 25 апреля 2023 года в подмосковном Сергиевом Посаде 42-летний местный житель рискнул сделать замечание шумной компании. Мужчина находился в своей квартире, расположенной на первом этаже дома на Институтской улице. Пьяные дебоширы разбили окно и забросали жилище булыжниками. Один камень угодил хозяину квартиры в грудь на уровне сердца, и мужчина умер на месте. По данным ГСУ СК России по Московской области, 30-летний житель Сергиева Посада был арестован судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Однако человека не вернуть — у него остались вдова и дочь.

Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше, не искушая судьбу, сразу обращаться за помощью в полицию. Сначала стражи правопорядка проведут беседу с нарушителем тишины, и если он сделает выводы и прекратит безобразие, то применять к нему меры административной ответственности для первого раза не будут. В случае повторного выезда на место происшествия дебоширу придется проследовать в ближайшее отделение полиции для составления административного протокола. По словам юриста, сумма штрафа для нарушителя составит до 2 тыс. рублей.

Эксперт советует в каждом отдельном случае анализировать ситуацию и при необходимости стараться сохранять добрососедские отношения с другими людьми. Так или иначе — без ремонта не обойтись, да и званые гости не каждый день нарушают тишину пением любимых песен и громкими разговорами. Лучше спокойно договориться о времени, когда вы готовы потерпеть дискомфорт. Но если ситуация выходит за рамки приличия или соседи подчеркнуто неуважительно относятся к правам остальных, то надо воспользоваться суровой и справедливой поддержкой закона.