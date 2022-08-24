Так и пить: на летних верандах хотят разрешить продажу алкоголя

В России могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах. В Минфине концептуально поддержали инициативу сенатора Андрея Кутепова, который предложил снять такое ограничение с общепита. Об этом сказано в проекте заключения министерства на законопроект парламентария. «Известия» ознакомились с документом. В Минпромторге тоже поддержали предложение сенатора, сказал источник в ведомстве. Ранее продавать спиртное на летних верандах до конца 2022 года позволили только власти Москвы.

Летний подход

В Минфине поддержали подготовленный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, который разрешает продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей стране . Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом. Соответствующие поправки в ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» готовят для внесения в Госдуму , пока нижняя палата не зарегистрировала документ.

«Указанная инициатива концептуально поддерживается», — сказано в подготовленном Минфином проекте заключения правительства на поправки .

Документ проходит согласование, его разослали по ведомствам. «Известия» ознакомились с бумагами министерства.

Так и пить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Хотя в целом в Минфине поддержали идею, там высказали замечание к проекту, отметив, что автор использовал термин, которого нет в законодательстве РФ . Он определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». В Минфине «Известиям» подтвердили, что концептуально поддержали инициативу.

— После редакционной доработки законопроекта министерство будет готово его поддержать , — добавили в ведомстве.

«Известия» направили запрос представителю сенатора Андрея Кутепова с просьбой сообщить, готов ли парламентарий скорректировать формулировки.

Источник в Минпромторге сказал изданию, что в ведомстве тоже концептуально поддерживают предложение сенатора. Официально в министерстве рекомендовали «Известиям» обратиться с запросом в Минфин.

В Минздраве сказали, что законопроект в ведомство еще не поступал, но дали понять: ведомство вряд ли его поддержит.

— Послабление антиалкогольных мер, направленных на охрану здоровья граждан, может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году , — отметили в министерстве.

Сегодня федеральное законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах, алкоголь можно реализовывать лишь в заведении с площадью не менее 50 кв. м. Нелегальные продажи в летних кафе чреваты для юридических лиц штрафом в 200–300 тыс. рублей или лишением лицензии (ст. 14.16 КоАП РФ). Хотя, к примеру, столичные власти в этом году разрешили общепиту продавать алкоголь на летних верандах до конца года . Мэрия Москвы приняла такое решение по просьбе рестораторов: большая часть их выручки приходится на алкоголь, что актуально в постпандемийной реальности.

Так и пить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Владимирской области подчеркивал, что для борьбы с алкоголизмом актуально развернуть пропаганду здорового образа жизни. Этот путь более эффективен, чем, к примеру, повышение цен на спиртное.

Налейте этому столику

Сегодня в законодательстве существует юридический казус насчет алкоголя и террас кафе , считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, «все понимают: летняя веранда — продолжение предприятия питания», которое уже получило лицензию на продажу спиртного . Но при получении самой лицензии заведения должны приложить к пакету документов план БТИ, который охватывает лишь площадку стационарного заведения . Летняя веранда или терраса в плане не учитываются. Это дает возможность недобросовестным покупателям и организациям жаловаться на рестораторов, сказал «Известиям» Игорь Бухаров.

— Регулирование следует привести в порядок, потому что все понимают: спиртное должны продавать на всей площади заведения , — подчеркнул эксперт. — Часть предпринимателей так уже делают.

Действующий запрет — дополнительная и ненужная административная нагрузка на бизнес, поделилась мнением с «Известиями» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Его снятие станет логичным продолжением госполитики по сокращению давления на бизнес в условиях экономических трудностей, считает эксперт.

— Мы поддерживаем эту инициативу . Потенциально она окажет поддержку малому и среднему предпринимательству , занимающему значительную долю в общепите. Оборот компаний может повыситься , — подчеркнула Наталья Назарова.

Так и пить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Практика Москвы, где сняли запрет до конца года, не выявила негативных последствий — например, объем контрафактной алкогольной продукции не увеличился , заметила эксперт. Плюс снятие ограничения распространится только на те организации, у которых и так есть зал и лицензия на торговлю спиртным — продажи в отдельно стоящих верандах, где риски контрафакта выше, будет по-прежнему запрещена, сказала она.