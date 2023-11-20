Денатуральный продукт: метанол планируют окрасить и сделать тошнотворным

Власти начали прорабатывать вопрос денатурации метанола — изменения цвета или запаха спирта либо добавления в него вызывающей рвоту добавки, чтобы оградить людей от этого яда. На этом настаивает Минфин. Минпромторг, который ранее отказывался от этой идеи, начал ее рассмотрение — дан старт научным исследованиям, чтобы понять, можно ли денатурировать спирт, не навредив составу продукта, который широко используется в разных отраслях промышленности. Тема стала актуальной после массового отравления людей суррогатом с метанолом, который продавался под маркой «Мистер Сидр».

Проследить за метанолом

В правительстве активно обсуждают вопрос государственного регулирования производства и продаж метанола — ядовитого спирта, который периодически попадает в алкогольные напитки и делает их смертельно опасными. Минфин и Минпромторг прорабатывают вопрос о том, какие меры следует принять для решения этой проблемы.

Например, Министерство финансов предложило установить новое обязательство для производителей метанола — денатурировать его, рассказали «Известиям» в ведомстве. То есть добавлять в метанол вещество, которое поможет оградить граждан от этого яда. Речь идет об изменениях цвета, вкуса или запаха. А также вести государственный учет этого спирта по аналогии с ЕГАИС, то есть в онлайн-режиме.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С этими инициативами ведомство уже обратилось в адрес Минпромторга. Эксперты именно этого ведомства готовят проект федерального закона, который и установит госрегулирование в этой отрасли.

«Известия» направили запрос в Минпромторг. Там пояснили, что министерство проработало вопрос, связанный с денатурацией метанола. В результате ведомство решило, что следует провести дополнительную научно-исследовательскую работу (НИР) — это позволит определить наиболее подходящую добавку.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Метанол — сложный химический продукт, который широко применяют в различных отраслях промышленности: от автомобильного топлива до деревообрабатывающей, строительной и газодобывающей отраслей. Поэтому вопрос о денатурации метанола будет решаться по результатам НИР, — сказали там.

Между тем Минпромторг выступил против внедрения системы учета метанола в онлайн-режиме. Ведомство считает, что будет достаточно, если изготовители будут предоставлять сведения об обороте метанола в систему госучета в еженедельном режиме. Это предложение уже обсудили и согласовали с Минфином.

Добавка для яда

Метанол — сильнейший яд, тяжелое отравление которым могут вызвать 5–10 г, а смертельная доза — 30 г, напомнили «Известиям» в подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по регулированию алкогольного рынка.

— По данным Минздрава, ежегодно более 1 тыс. человек умирает от отравлений этим веществом, причем достаточно часто это происходит массово. Последний резонансный случай связан с употреблением напитка «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, более 30 человек скончалось, — добавили в ведомстве. — Основной причиной массовых отравлений метанолом является то, что он не отличим по вкусу и запаху от этанола. Поэтому наиболее действенная мера по борьбе с отравлениями метанолом — денатурация, то есть добавление вещества, позволяющего сделать его отличимым от этанола по вкусу, запаху или цвету.

Алкогольная продукция «Мистер Сидр», изъятая в одном из магазинов Димитровграда Ульяновской области. 5 июня 2023 года Фото: ТАСС/пресс-служба СК РФ

Тем более сейчас оборот метанола никак не ограничен, и по запросу в интернете можно найти огромное количество объявлений о продаже этого вещества, в том числе в таре малого объема (1, 5 и 10 л), напомнили в РСПП. Хотя основные потребители метанола — крупные производства, на которые он поставляется партиями большого объема, добавили там.

Денатурация метанола — это введение в него определенных добавок, которые меняют цвет, вкус, запах метилового спирта, пояснил «Известиям» профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Основное «химическое» опасение состоит в том, чтобы эти добавки не остановили технологический процесс применения метанола. Отдельных научных исследований на эту тему не проводилось, и, наверное, сегодня их стоит провести, добавил он.

Метанол в чистом виде широко используется в фармацевтике для приготовления растворов, а также в аналитической химии, поэтому подкрашивание или применение рвотных добавок критично и крайне нежелательно, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России», директор фармацевтической компании «Эллара» Валентин Боровиков.

Фото: TASS/URA.RU/Rayner Peña

— Метанол применяют как органический растворитель для водонерастворимых веществ. Новые примеси могут повлиять на физико-химические свойства, — отметил он.

Любая денатурация метилового спирта будет приводить к изменению его свойств и показателей чистоты, сказал «Известиям» завкафедрой физической и коллоидной химии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, доктор химических наук Александр Чередниченко. Искусственно вводимые примеси могут негативно влиять на качественные показатели выпускаемой продукции и технико-экономические показатели производств, использующих в процессах метанол. Особенно это важно для выпуска фармацевтических препаратов, заметил он.

Однако есть ученые, которые предполагают, что не всё так драматично. По словам профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григория Зырянова, краситель в метанол добавлять можно, потому что обычно концентрация таких соединений крайне мала: как правило, соотношение составляет миллион молекул вещества или жидкости на одну молекулу красителя. Поэтому его добавление не повлияет на решение каких-то прикладных задач. Однако для химиков метанол с красителем станет проблемой, отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Мы, к примеру, используем метанол, чтобы промывать реакционные массы или осадки, и для нас такая добавка в него нежелательна, — заметил он. — Я бы рекомендовал добавлять так называемые горчители.

Они придают настолько горький вкус веществу, что его невозможно употреблять, вплоть до рвоты. Так, к примеру, денатоний бензоат уже используют для синтетических моющих средств, антифриза и других жидкостей, что делает невозможным их употребление. Эти вещества также добавляют крайне малыми дозами — миллионные доли, добавил эксперт.