Денатуральный продукт: в метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту химикат

В метанол предложили добавлять денатурат, который вызывает у людей рвотный рефлекс и мешает выпить этот спирт. С такой инициативой выступили в Совете Федерации, ее уже обсудили с Минпромторгом на совещании в начале июня. Мера стала актуальной после массового отравления продукцией «Мистер Сидр», содержавшей метанол. В министерстве считают, что предложение надо изучить. Но пока следует сформировать специальный реестр для производителей и продавцов этого спирта, уверены в ведомстве. Не попавшие в перечень компании столкнутся с запретом на работу.

Цветной и с запахом

О том, что в Совете Федерации предлагают денатурировать метанол, «Известиям» рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Речь идет о нескольких вариантах: изменении цвета, запаха или вкуса. В начале июня в верхней палате парламента состоялась рабочая группа с участием Минпромторга, на которой обсуждали этот вопрос.

— Метанол — бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений , — заметил Сергей Рябухин. — Ведь, как правило, люди не подозревают, что употребляют яд.

Большая часть производимого в РФ метанола идет на экспорт — около 70% всего объема , добавил парламентарий. Поэтому важно, чтобы иностранные покупатели не отказались от российской продукции из-за денатурации. Более того, она не должна помешать химической промышленности, которая использует метанол для изготовления лаков, красок и других товаров . Поэтому окрасить и придать ему неприятный запах пока сложно, подчеркнул Сергей Рябухин.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его словам, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить метанол. Тем более в отрасли уже нашли российского изготовителя такого денатурата .

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев считает, что денатурация метанола необходима.

— В своем обычном состоянии он идентичен этиловому спирту и поэтому при попадании в контрафактный алкоголь вызывает массовые смерти и отравления , — пояснил он «Известиям».

Так произошло в начале июня 2023 года, когда от отравления напитком «Мистер Сидр» пострадал 101 человек в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии, более 30 умерли. Напиток содержал метанол. После массовых отравлений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемый — предприниматель Анар Гусейнов был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.

— «Мистер Сидр» — это уже шестая трагедия за последние годы. Ежегодно погибают люди, поэтому в технологический процесс производства метанола необходимо включить денатурацию. Он должен по цвету, запаху или вкусу отличаться от питьевого спирта , — отметил Игорь Косарев.

«Известия» направили запрос четырем крупнейшим производителям метанола (контролируют 80% рынка): «Метафракс», «Щекиназот», «Томет», «Газпром метанол» (бывший «Сибметахим»), а также в Российский союз химиков и комитет по химии «Деловой России». В 2022 году все производители метанола в РФ изготовили 4,5 млн т этого спирта. В Национальной ассоциации производителей традиционного сидра на вопросы «Известий» не ответили.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Попасть в реестр

В Минпромторге сказали «Известиям», что инициативу надо тщательного изучать с точки зрения последствий для производственного процесса . То есть следует понять, как это отразится на качестве готовой продукции и на оборудовании, где происходит обработка метанола. Плюс важны последствия для здоровья людей, в чей организм может попасть химическое соединение, вызывающее рвотный рефлекс , добавили в ведомстве.

Так, при использовании существующего денатурата Bitrex у промышленных изготовителей возникают серьезные риски , пояснили в министерстве. Добавка не позволит изготовить технический метанол по одноименному ГОСТу. Кроме того, это сделает его непригодным для использования в синтезе других веществ . Например, его нельзя будет включить в изготовление добавки, которая необходима в производстве бензина .

Слабоалкогольные напитки (сидр, коктейли, медовуха, пивные напитки) также уже содержат красители синего, зеленого, розового и прочих цветов. Поэтому окрашивание метанола не придаст спирту должного эффекта его идентификации в жидкости, подчеркнули в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Пока вопрос с добавкой в метанол не решен, Минпромторг предлагает другой план . Так, уже со следующего года ведомство намерено формировать специальный реестр для производителей, продавцов и потребителей этого спирта . Министерство обяжет участников рынка регистрироваться в нем. Не попавшие в список компании попадут под запрет . Речь идет о поправках сразу в несколько законов: «О промышленной политике в РФ», «О видах продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», а также в КоАП.

Чтобы попасть в реестр, организациям придется направить властям документы, которые подтвердят, что у предприятия есть мощности по производству, использованию и утилизации метанола, а также склады, резервуары и емкости для его продажи, хранения и перевозки , пояснили в министерстве. Компаниям также придется выполнять требования по учету и контролю, обеспечивать безопасность при его обороте .