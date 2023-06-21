Денатуральный продукт: в метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту химикат
В метанол предложили добавлять денатурат, который вызывает у людей рвотный рефлекс и мешает выпить этот спирт. С такой инициативой выступили в Совете Федерации, ее уже обсудили с Минпромторгом на совещании в начале июня. Мера стала актуальной после массового отравления продукцией «Мистер Сидр», содержавшей метанол. В министерстве считают, что предложение надо изучить. Но пока следует сформировать специальный реестр для производителей и продавцов этого спирта, уверены в ведомстве. Не попавшие в перечень компании столкнутся с запретом на работу.
Цветной и с запахом
О том, что в Совете Федерации предлагают денатурировать метанол, «Известиям» рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Речь идет о нескольких вариантах: изменении цвета, запаха или вкуса. В начале июня в верхней палате парламента состоялась рабочая группа с участием Минпромторга, на которой обсуждали этот вопрос.
— Метанол — бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений, — заметил Сергей Рябухин. — Ведь, как правило, люди не подозревают, что употребляют яд.
Большая часть производимого в РФ метанола идет на экспорт — около 70% всего объема, добавил парламентарий. Поэтому важно, чтобы иностранные покупатели не отказались от российской продукции из-за денатурации. Более того, она не должна помешать химической промышленности, которая использует метанол для изготовления лаков, красок и других товаров. Поэтому окрасить и придать ему неприятный запах пока сложно, подчеркнул Сергей Рябухин.
По его словам, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить метанол. Тем более в отрасли уже нашли российского изготовителя такого денатурата.
Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев считает, что денатурация метанола необходима.
— В своем обычном состоянии он идентичен этиловому спирту и поэтому при попадании в контрафактный алкоголь вызывает массовые смерти и отравления, — пояснил он «Известиям».
Так произошло в начале июня 2023 года, когда от отравления напитком «Мистер Сидр» пострадал 101 человек в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии, более 30 умерли. Напиток содержал метанол. После массовых отравлений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемый — предприниматель Анар Гусейнов был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.
— «Мистер Сидр» — это уже шестая трагедия за последние годы. Ежегодно погибают люди, поэтому в технологический процесс производства метанола необходимо включить денатурацию. Он должен по цвету, запаху или вкусу отличаться от питьевого спирта, — отметил Игорь Косарев.
«Известия» направили запрос четырем крупнейшим производителям метанола (контролируют 80% рынка): «Метафракс», «Щекиназот», «Томет», «Газпром метанол» (бывший «Сибметахим»), а также в Российский союз химиков и комитет по химии «Деловой России». В 2022 году все производители метанола в РФ изготовили 4,5 млн т этого спирта. В Национальной ассоциации производителей традиционного сидра на вопросы «Известий» не ответили.
Попасть в реестр
В Минпромторге сказали «Известиям», что инициативу надо тщательного изучать с точки зрения последствий для производственного процесса. То есть следует понять, как это отразится на качестве готовой продукции и на оборудовании, где происходит обработка метанола. Плюс важны последствия для здоровья людей, в чей организм может попасть химическое соединение, вызывающее рвотный рефлекс, добавили в ведомстве.
Так, при использовании существующего денатурата Bitrex у промышленных изготовителей возникают серьезные риски, пояснили в министерстве. Добавка не позволит изготовить технический метанол по одноименному ГОСТу. Кроме того, это сделает его непригодным для использования в синтезе других веществ. Например, его нельзя будет включить в изготовление добавки, которая необходима в производстве бензина.
Слабоалкогольные напитки (сидр, коктейли, медовуха, пивные напитки) также уже содержат красители синего, зеленого, розового и прочих цветов. Поэтому окрашивание метанола не придаст спирту должного эффекта его идентификации в жидкости, подчеркнули в ведомстве.
Пока вопрос с добавкой в метанол не решен, Минпромторг предлагает другой план. Так, уже со следующего года ведомство намерено формировать специальный реестр для производителей, продавцов и потребителей этого спирта. Министерство обяжет участников рынка регистрироваться в нем. Не попавшие в список компании попадут под запрет. Речь идет о поправках сразу в несколько законов: «О промышленной политике в РФ», «О видах продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», а также в КоАП.
Чтобы попасть в реестр, организациям придется направить властям документы, которые подтвердят, что у предприятия есть мощности по производству, использованию и утилизации метанола, а также склады, резервуары и емкости для его продажи, хранения и перевозки, пояснили в министерстве. Компаниям также придется выполнять требования по учету и контролю, обеспечивать безопасность при его обороте.
В Минфине сказали «Известиям», что власти сейчас поступательно проводят политику по усилению контроля за производством и оборотом алкогольной продукции. Так, например, с 1 сентября вступят в силу поправки, которые обяжут всех производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в специальном реестре. Его будут вести Росалкогольрегулирование в ЕГАИС. После чего последует выездная проверка. Организациям, которые не включены в реестр, запретят производство.