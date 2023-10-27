Трубы горят: в России могут ввести акциз на медицинский спирт

Замминистра финансов Алексей Сазанов 26 октября заявил, что акциз в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Новый акциз принесет дополнительную выгоду от поступлений в бюджет в размере 15–20 млрд рублей. Как такая мера может повлиять на рынок и какая еще продукция стоит в очереди на введение акцизов — читайте в материале «Известий», подготовленном совместно с экспертами и аналитиками.

В одинаковых условиях

Новый акциз может быть введен в России в 2024 году и распространен на весь выпускаемый в РФ спирт, включая медицинский. Срок реализации налогового новшества зависит от проработки ведомствами механизма, который позволил бы избежать скачка цен на лекарства.

Идею об обложении акцизом этаноловой продукции озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов. Министерство здравоохранения инициативу поддержало, но с оговоркой: нововведение не должно вызвать удорожания препаратов на основе спирта. Минфин совместно с Минздравом должны в ближайшее время проработать механизм субсидирования фармпроизводителей и создать полный перечень спиртосодержащих лекарств.

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По мнению замминистра финансов Алексея Сазанова, введение акцизов на весь спирт решит проблему теневого рынка алкогольсодержащей продукции. Поступления от вывода таких товаров из тени составят, по подсчетам чиновника, от 15 до 20 млрд рублей.

Однако вряд ли можно считать, что мера поможет наполнению бюджета, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин. «Эффект в пределах 20 млрд рублей в год — это сумма для бюджета незначительная», — оценил аналитик.

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Этанол используют не только для изготовления крепких напитков и лекарств, но и для технических нужд, например при изготовлении парфюмерии. Таким образом, ни у одной из отраслей не будет преференций в использовании безакцизного спирта в производственных целях. Точные сроки ввода акциза пока неясны. Это необязательно произойдет 1 января 2024 года, подчеркнул Алексей Сазанов.

Не навредить

Любой акциз — это прежде всего инструмент увеличения налоговых доходов бюджетной системы. Однако, как показывает практика, увеличение фискальной нагрузки на потребление приведет к удорожанию товаров, ставших подакцизными.

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Так как речь идет о медицине, требуется предельно аккуратно решать вопрос с изменением налоговой системы, полагает кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Громов.

— Нельзя допустить появление дополнительных барьеров для развития отрасли, которая связана со здоровьем населения, — предостерегает он.

Борьба с контрафактом

Безакцизный медицинский спирт существенно дешевле акцизного, что делает его выгоднее для производства подделок. После введения акциза на весь спирт произойдет некоторое сокращение количества контрафакта, прогнозирует Артем Клюкин из «ИВА Партнерс».

— Тем не менее в дальнейшем производители, скорее всего, перейдут на спирт нелегального производства или даже контрабандный — а это уже чревато учащением случаев отравления. Также возрастет соблазн использования фальсификаторами метилового спирта, — рассказал собеседник издания.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отсутствие контроля за оборотом медицинского спирта и метанола — большая проблема, ведущая к отравлениям среди населения, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева подсчитала, что только в 2016 году пострадали 123, а скончались 76 человек от массового отравления настойкой боярышника с примесью метанола. Из недавнего — нашумевший случай с отравлением алкогольными коктейлями в 2023 году. Погибло более 30 человек.

— С контрафактом в России борются конфискацией. Но, как показал случай с «Мистером Сидром», это не всегда эффективно. В бутылках обнаружен ранее конфискованный со склада МВД спирт. Его попросту украли, — говорит Екатерина Косарева.

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По мнению Александра Шнейдермана, повсеместное введение акцизов — это благо для экономики и благополучия граждан.

— Акцизы регулируют рынок. Обычным людям станет физически трудно найти серый спирт. Целью всех нововведений вижу ситуацию, когда официальную спиртосодержащую продукцию будет купить проще, чем ввязываться в незаконный оборот , — рассказал он «Известиям».

Недешевое удовольствие

Одно из последствий введения акциза — это увеличение цены продукции для потребителей. На том, что медпрепараты, при изготовлении которых используется спирт, подорожают, сходится большинство опрошенных экспертов.

Покупать или нет алкогольные напитки в рознице — личный выбор гражданина. Но в данном случае речь идет о медицинском спирте — а это сырье для ряда лекарств и составная часть себестоимости некоторых медицинских услуг, объясняет заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Поэтому заинтересованные ведомства должны проработать инициативу с точки зрения недопустимости роста цен на лекарства и медуслуги. Это в том числе позиция Минфина и Совета Федерации. «Возможно, это будет субсидирование или какие-то изъятия в плане применения акциза», — предположил эксперт.