Удар под отдых: бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года — с января в их стоимость войдут взносы туроператоров в фонд персональной ответственности и резервный фонд. Их собирали с компаний для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. До 31 декабря на такие выплаты действует мораторий, но в Минэкономразвития «Известиям» сказали, что введенная из-за пандемии льгота продлена не будет. Ассоциация туроператоров уже обратилась в Госдуму с просьбой повлиять на это решение. Но в министерстве парируют: в этом году уже ввели ряд мер поддержки отрасли.

Заложат в цену

В России с 2024 года могут подорожать туристические путевки, предупредил турбизнес. На стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например для возвращения их из-за границы. До 31 декабря на взимание платы с бизнеса действует мораторий, введенный в 2020-м на фоне пандемии, с тех пор он продлевался каждый год. Но на 2024-й его пролонгация не планируется, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Соответственно, как полагают представители туротрасли, расходы бизнеса вырастут, что отразится и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась за поддержкой в Госдуму.

«Один из наиболее актуальных вопросов, касающихся подавляющего большинства туроператоров и требующих решения, — пролонгация освобождения от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд. Данная льгота реализуется правительством РФ в течение последних четырех лет и является существенной мерой поддержки турбизнеса в России», — говорится в обращении исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе в ГД. Документ есть в распоряжении «Известий».

В нем уточняется, что взносы станут серьезным препятствием развития бизнеса и приведут к негативным последствиям. В том числе к изъятию из оборота туроператоров значительных средств, которые могли бы быть направлены на развитие. Вместо этого деньги будут заморожены в фондах.

Майя Ломидзе подчеркивает в документе, что продление льготы никак не скажется на самих туристах, поскольку уже накоплено достаточно средств для компенсаций в форс-мажорных ситуациях, включая банкротство туроператоров.

Представители бизнеса в последнее время неоднократно предлагали ввести механизм для того, чтобы деньги в этих фондах работали, а не лежали мертвым грузом, отметил член президиума АТОР, замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко. По его словам, на этой неделе вопрос о необходимости пролонгации льготы будет также обсуждаться в Российском союзе туриндустрии (РТС).

— Говорить о восстановлении отрасли выездного туризма в России в настоящий момент невозможно, она продолжает нуждаться в мерах поддержки. Ведь туроператоры испытывают сложности в своей работе в зависимости от направления. Поэтому на какой-то период, пока действуют санкции для нашей страны, закрыты возможности для перелетов отечественных авиакомпаний за рубеж, эту льготу необходимо сохранить, — заявил «Известиям» президент РТС Илья Уманский.

По его словам, для туроператоров, которые сегодня борются за выживаемость, взносы, безусловно, станут дополнительной финансовой нагрузкой.

— Это иллюзия, что бывают расходы, которые не ложатся на плечи потребителя. Это всегда работает однозначно и неизбежно отразится и на повышении стоимости путевок. Пока сложно сказать, насколько они вырастут, так как выездной туризм разный. Всё зависит от направления. Если с Турцией всё хорошо, то поездки в Европу лежат на боку, — заявил он.

Сохранить доступность

В пресс-службе Минэкономразвития, которое отвечает за развитие российского туризма, подтвердили «Известиям» прекращение действия льготы по неуплате взносов туроператорами.

— Мы находимся в диалоге с АТОР и в курсе данного предложения. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Тайланд и другие, продления действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд не требуется, — пояснили в министерстве.

Там отметили, что средства этих фондов направлены в первую очередь на защиту прав туристов.

— Кроме того, эту льготу для туроператоров ввели в период коронавирусных ограничений для поддержки отрасли. А сейчас динамика активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в стране вырос за год на 16,5%, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж, — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что для бизнеса в этом году уже введен ряд льгот. В том числе для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования их ответственности (внутренний и въездной туризм) до апреля 2025 года. Также с 1 сентября до 15 ноября пролонгирована отсрочка ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка», отметили в пресс-службе ведомства.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать решение об отмене льготы.

В Госдуме, куда обратились туроператоры, заявили, что возьмут ситуацию на контроль.

— В условиях нестабильной международной и сложной экономической ситуации внутри России государство и правительство, принимая те или иные решения, не только должны четко просчитывать свои действия и последствия от них, но и постоянно следить, чтобы оперативно иметь возможность ее корректировать. Сегодня важно сделать так, чтобы у россиян сохранилась возможность доступного отдыха, — пояснила «Известиям» зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

По ее словам, если туроператоры станут закладывать свои дополнительные расходы в стоимость путевок, то, возможно, необходимо рассмотреть предложение о возвращении льгот, чтобы не допустить социальной напряженности.

— Всё будет зависеть от того, насколько гибко Минэкономразвития сможет повести себя в данной ситуации, — считает парламентарий.

Вице-президент РТС Дмитрий Горин сообщил «Известиям», что сейчас в фондах помощи туристам находится более 2 млрд рублей.

— Представители туриндустрии направили более 27 предложений в Минэк, в том числе по снятию лишних бюрократических барьеров. Фонд персональной ответственности и резервный фонд достаточно наполнены. В последние годы не было крупных банкротств туроператоров, закрылось только две компании, — пояснил он.

Он согласен с тем, что для бизнеса возвращение взносов станет дополнительной нагрузкой и, конечно, скажется на итоговой стоимости продукта. Все взносы, страховки будут закладываться в себестоимость туристической путевки, отметил Дмитрий Горин.

Минэкономразвития уже обозначило дорожную карту по развитию туризма, в рамках которой ведомство намерено работать по пересмотру объемов фондов, отметил гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. Поэтому бизнес рассчитывает, что либо будет продлен мораторий на взносы, либо изменится механизм их уплаты.