Пить дать: в России намерены узаконить продажу алкоголя на рынках

В России хотят узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите . Поправки в действующее законодательство разработал Минпромторг, узнали «Известия». Сейчас такая продажа запрещена. Для получения разрешения заведениям придется получать лицензию на реализацию этих напитков. Однако Минфин выступает против такого упрощения торговли спиртным .

Смягчить закон

Минпромторг подготовил новые правила работы для рынков и ярмарок в РФ — речь идет о поправках сразу в несколько законов: «О торговле», «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», а также в Налоговый кодекс. Действующие сейчас нормы регулирования по 271-ФЗ «О розничных рынках…» предъявляют к ним слишком жесткие требования, которые неактуальны для других форматов торговли, уверены в министерстве.

В результате за последние 17 лет количество таких торговых площадок в РФ резко упало — в семь раз, почти с 5,9 тыс. объектов в 2006 году до 800 в 2023-м , указал Минпромторг в пояснительной записке к своему законопроекту.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Количество продолжит сокращаться вплоть до полного исчезновения, если не изменить регулирование на федеральном уровне», — уверены в ведомстве.

Помимо общего подхода к таким объектам (например, Минпромторг уточнил определение рынков и ярмарок, сформулировал дополнительные правила их работы и другое) ведомство предложило снять полный запрет на продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных площадках. Министерство предлагает позволить реализацию спиртного, если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии .

Это подхлестнет создание новых рынков, улучшит функционирование существующих , подчеркнул Минпромторг в пояснительной записке к своим поправкам. Тем более что российские подобные торговые площадки сегодня — «это во многом современные и модные объекты, которые предлагают покупателям максимально широкий и качественный ассортимент товаров и потребительских услуг» .

Также новый подход позволит решить существующее противоречие: рынки начинают мимикрировать под объекты другого назначения — например, под торговые ряды либо комплексы — только для того, чтобы продавать спиртное . Это позволяет им не попадать под действующее регулирование, хотя оно содержит ряд важных мер — в частности, по ветеринарному контролю продукции и ее безопасности. Но при этом закрывает возможности для развития предпринимательства .

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Минпромторге «Известиям» сказали, что проект пока на согласовании и окончательных решений власти не приняли . Издание направило запросы в Минэкономразвития и Минздрав, а также в самые крупные объекты в столице — Усачевский, Даниловский, Дорогомиловский рынки.

Представитель последнего сказал «Известиям», что «снятие этого запрета позволит создать большее удобство для ресторанов и закупщиков, так как появится возможность посещать не два места, а одно ».

Актуальные правила

Сейчас розничная продажа алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках запрещена , подчеркнули «Известиям» в пресс-службе Минфина. Власти сделали исключение лишь для сельскохозяйственных производителей собственного вина или шампанского, добавили в ведомстве.

— Считаем, что предлагаемая отмена такого запрета не имеет достаточного обоснования и не поддерживается , — отметили в Минфине.

Продажу алкоголя на розничных и оптовых рынках в РФ запретили в 1995 году, когда вступила в силу первая версия закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», напомнил «Известиям» глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тогда практически всё спиртное на таких площадках было нелегальным, его продавали без кассовых аппаратов, без какой-либо сертификации продукции . В то время регуляторы стремились защитить граждан от нелегальной продукции.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Сейчас это неактуально, ситуация кардинально изменилась, — пояснил эксперт. — В РФ функционирует система государственного учета спиртного ЕГАИС, все напитки должны проходить через нее . Организациям достаточно установить необходимое ПО на кассовые аппараты, для того чтобы фиксировать напитки в системе. Также действует ряд ограничений: например, временные и пространственные.

Если продавцы на рынке смогут соответствовать этим требованиям, то им можно позволить торговать алкоголем , полагает он.

В стране, особенно в сельской местности, катастрофически не хватает магазинов с лицензиями, продающих легальные спиртные напитки , сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он отметил, что, по исследованиям организации, 71 тыс. населенных пунктов не имеет на своей территории таких торговых точек , «а спиртное, как вы догадываетесь, там продают».

— Поэтому мы приветствуем любые меры, направленные на либерализацию розничной торговли легальным алкоголем в сельской местности. Снижение стоимости лицензии, упрощение требований по площади магазинов, разрешение легальной торговли на рынках — из их числа , — сказал он.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддержала инициативу, сказали «Известиям» в организации.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Мы придерживаемся позиции, что любые регулирующие меры следует внедрять в соответствии с правилом: создавать препятствия для незаконной деятельности, но при этом не порождать дополнительных издержек для добросовестных участников рынка , а в идеале — мотивировать и поощрять их, — заметили там.

Впрочем, замглавы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков полагает, что продажа алкоголя на стационарных рынках увеличит его доступность для населения, это приведет к росту потребления спиртного и, как следствие, увеличит связанные с ним заболеваемость и смертность.