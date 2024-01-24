Пить дать: в России намерены узаконить продажу алкоголя на рынках
В России хотят узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите. Поправки в действующее законодательство разработал Минпромторг, узнали «Известия». Сейчас такая продажа запрещена. Для получения разрешения заведениям придется получать лицензию на реализацию этих напитков. Однако Минфин выступает против такого упрощения торговли спиртным.
Смягчить закон
Минпромторг подготовил новые правила работы для рынков и ярмарок в РФ — речь идет о поправках сразу в несколько законов: «О торговле», «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», а также в Налоговый кодекс. Действующие сейчас нормы регулирования по 271-ФЗ «О розничных рынках…» предъявляют к ним слишком жесткие требования, которые неактуальны для других форматов торговли, уверены в министерстве.
В результате за последние 17 лет количество таких торговых площадок в РФ резко упало — в семь раз, почти с 5,9 тыс. объектов в 2006 году до 800 в 2023-м, указал Минпромторг в пояснительной записке к своему законопроекту.
«Количество продолжит сокращаться вплоть до полного исчезновения, если не изменить регулирование на федеральном уровне», — уверены в ведомстве.
Помимо общего подхода к таким объектам (например, Минпромторг уточнил определение рынков и ярмарок, сформулировал дополнительные правила их работы и другое) ведомство предложило снять полный запрет на продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных площадках. Министерство предлагает позволить реализацию спиртного, если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии.
Это подхлестнет создание новых рынков, улучшит функционирование существующих, подчеркнул Минпромторг в пояснительной записке к своим поправкам. Тем более что российские подобные торговые площадки сегодня — «это во многом современные и модные объекты, которые предлагают покупателям максимально широкий и качественный ассортимент товаров и потребительских услуг».
Также новый подход позволит решить существующее противоречие: рынки начинают мимикрировать под объекты другого назначения — например, под торговые ряды либо комплексы — только для того, чтобы продавать спиртное. Это позволяет им не попадать под действующее регулирование, хотя оно содержит ряд важных мер — в частности, по ветеринарному контролю продукции и ее безопасности. Но при этом закрывает возможности для развития предпринимательства.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что проект пока на согласовании и окончательных решений власти не приняли. Издание направило запросы в Минэкономразвития и Минздрав, а также в самые крупные объекты в столице — Усачевский, Даниловский, Дорогомиловский рынки.
Представитель последнего сказал «Известиям», что «снятие этого запрета позволит создать большее удобство для ресторанов и закупщиков, так как появится возможность посещать не два места, а одно».
Актуальные правила
Сейчас розничная продажа алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках запрещена, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе Минфина. Власти сделали исключение лишь для сельскохозяйственных производителей собственного вина или шампанского, добавили в ведомстве.
— Считаем, что предлагаемая отмена такого запрета не имеет достаточного обоснования и не поддерживается, — отметили в Минфине.
Продажу алкоголя на розничных и оптовых рынках в РФ запретили в 1995 году, когда вступила в силу первая версия закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», напомнил «Известиям» глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тогда практически всё спиртное на таких площадках было нелегальным, его продавали без кассовых аппаратов, без какой-либо сертификации продукции. В то время регуляторы стремились защитить граждан от нелегальной продукции.
— Сейчас это неактуально, ситуация кардинально изменилась, — пояснил эксперт. — В РФ функционирует система государственного учета спиртного ЕГАИС, все напитки должны проходить через нее. Организациям достаточно установить необходимое ПО на кассовые аппараты, для того чтобы фиксировать напитки в системе. Также действует ряд ограничений: например, временные и пространственные.
Если продавцы на рынке смогут соответствовать этим требованиям, то им можно позволить торговать алкоголем, полагает он.
В стране, особенно в сельской местности, катастрофически не хватает магазинов с лицензиями, продающих легальные спиртные напитки, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он отметил, что, по исследованиям организации, 71 тыс. населенных пунктов не имеет на своей территории таких торговых точек, «а спиртное, как вы догадываетесь, там продают».
— Поэтому мы приветствуем любые меры, направленные на либерализацию розничной торговли легальным алкоголем в сельской местности. Снижение стоимости лицензии, упрощение требований по площади магазинов, разрешение легальной торговли на рынках — из их числа, — сказал он.
Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддержала инициативу, сказали «Известиям» в организации.
— Мы придерживаемся позиции, что любые регулирующие меры следует внедрять в соответствии с правилом: создавать препятствия для незаконной деятельности, но при этом не порождать дополнительных издержек для добросовестных участников рынка, а в идеале — мотивировать и поощрять их, — заметили там.
Впрочем, замглавы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков полагает, что продажа алкоголя на стационарных рынках увеличит его доступность для населения, это приведет к росту потребления спиртного и, как следствие, увеличит связанные с ним заболеваемость и смертность.
По его словам, последствия потребления алкоголя выражаются в преждевременной смерти нескольких сотен тысяч граждан ежегодно, поэтому необходимо принимать меры, направленные на снижение потребления таких напитков, а не создавать среду, где спиртное будет всё более легким и доступным.