Суровым — условия: аэропортам Крайнего Севера отказано в субсидии на 9 млрд

Северным аэропортам страны отказали в дополнительной субсидии на 9 млрд рублей в год на 2025-2027. Деньги нужны на ремонт и модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности и закупку техники , говорится в материалах Росавиации. Речь о семи предприятиях, действующих в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. Субсидия этим авиагаваням составляет чуть более 4 млрд рублей в год, этих средств не хватает и Росавиация ежегодно направляет заявку в Минфин об ее увеличении, однако не находит поддержки .

В каком объеме средств нуждаются аэропорты

Росавиации не хватает средств на поддержание работоспособности региональных аэропортов в районах Крайнего Севера и Арктической зоны , об этом говорится в материалах Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) по итогам работы в 2024 году. «Известия» ознакомились с документом.

На Крайнем Севере действуют семь федеральных казенных предприятий (ФКП): «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Дальнего Востока», «Аэропорт Кызыл». Всего 82 взлетно-посадочные полосы для круглогодичного использования .

С 2020 года для обеспечения работоспособности этих аэропортов запущены федеральные программы поддержки. В 2024-м северным ФКП выделено 4,13 млрд рублей, благодаря чему перевезено 1,5 млн пассажиров, а количество самолетовылетов из них составило 47,42 тыс . Средства субсидии освоены в полном объеме, говорится в докладе Росавиации.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По данным федерального агентства, в 2025–2027 годах дополнительно требуется 9 млрд рублей в год из федерального бюджета для поддержания их материально-технической базы. Средства понадобились, в частности, для реорганизации аэродромов, обеспечения транспортной безопасности, создания новых филиалов, а также на закупку техники и модульных зданий . Многим существующим объектам необходим капитальный и текущий ремонты . За счет собственных средств аэропорты сделать это не в состоянии.

Росавиация ставит вопрос об увеличении финансирования северных авиагаваней с 2023 года, но заявки в Минфин не находят поддержки в ведомстве , утверждается в документе федерального агентства.

«В условиях инфляции (в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги по РФ), неуклонного роста цен на топливно-энергетические ресурсы, коммунальные услуги, налогового бремени, а также повышения МРОТ в соответствии с законодательством РФ не представляется возможным обеспечить покрытие расходов ФКП за счет собственных доходов », — говорится в документе Росавиации.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Аэропорты, о которых идет речь, — единственные круглогодичные объекты, обеспечивающие транспортную связь между населенными пунктами на Севере , — сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Сообщение по морю, рекам и зимникам носит сезонный характер, а дорог с твердым покрытием ко многим поселкам не строилось. Даже вертолеты туда не летают из-за дальности. Поэтому авиатранспорт является безальтернативным .

«Известия» направили запросы в Росавиацию, Минтранс и в аэропорты Крайнего Севера.



В пресс-службе Минфина «Известиям» порекомендовали обратиться в ведомство, ответственное за государственную политику в сфере гражданской авиации, — Минтранс. Вместе с тем отметили, что с 2025 года реализуется новая мера господдержки в виде субсидий, в том числе ФПК, на капитальный ремонт, установку светосигнального оборудования и размещение некапитальных сооружений на аэродромах гражданской авиации и посадочных площадках . Минтранс на момент подготовки номера не ответил.

Как сократить издержки аэропортов

— Ситуация в аэропортах Севера сложная. Там нет коммерции, а расходы высокие , — рассказал «Известиям» эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. — К примеру, делаются три рейса в неделю и перевозятся 150 человек. Из-за малого пассажиропотока окупить содержание аэропорта невозможно, поэтому альтернативны госфинансированию нет .

На Севере работают Ан-24, Ан-26, Ан-2, Л-410 , для которых нужны взлетно-посадочные полосы в нормативном состоянии и инфраструктура.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— В этом бизнесе при пассажиропотоке в несколько тысяч человек в год невозможно выйти на порог рентабельности , — рассказал Олег Пантелеев. — Не стоит ждать от них такой же окупаемости, как у аэропортов с 10 млн пассажиров .



Кроме того, аэропорты, находящиеся в управлении ФКП, действуют в сложных природно-климатических условиях. Расходы на поддержание операционной деятельности у них выше, чем в средней полосе. Без поддержки бюджета они моментально уйдут в убытки, а их инфраструктура стремительно деградирует , считает эксперт. Правда, по его словам, сократить разрыв между доходами и расходами можно, отказавшись от ряда избыточных требований, предъявляемых к таким аэропортам .

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Трудности региональных авиагаваней наблюдаются в том числе из-за административных барьеров для коммерческих перевозок на легких воздушных судах , — рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

Повысить окупаемость перевозок и привлечь частные инвестиции можно за счет снятия избыточных препонов и введения саморегулирования отрасли , что также обеспечит и требуемый уровень безопасности полетов, считает эксперт.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Требования Минтранса к инфраструктуре малых аэропортов, по сути, аналогичны тем, что предъявляются к крупным, таким как Шереметьево. Они избыточны и убивают экономику работы малой авиации, рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Легкие самолеты не менее эффективны, чем большие Ан-24, и эксплуатировать их можно без существенных затрат в инфраструктуру, добавил эксперт. Многие населенные пункты могут обеспечиваться простыми посадочными площадками для небольших самолетов.

Правда, чтобы обеспечить широкое внедрение малой авиации на Севере, нужно дифференцировать и упростить для нее летные правила в сравнении с большой авиацией. К сожалению, в последнее время ведомства делают обратное, резюмировал эксперт.