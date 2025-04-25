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СМИ сообщили об отсутствии пункта о членстве Украины в НАТО в отчете Рютте

«Страна.ua»: пункт о перспективах членства Украины в НАТО убран из отчета Рютте
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Фото: Global Look Press/POOL/Al Drago
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте убрал из ежегодного отчета формулировку о перспективах вступления Украины в НАТО, на это 25 апреля обратил внимание украинский портал «Страна.ua».

В предисловии к отчету генсек альянса отметил, что главными приоритетами союзников является обеспечение поддержки Украины. Пункт об усилении поддержки Украины содержался в оглавлении еще в отчете Рютте за 2023 год. Также подчеркивалось, что «будущее Украины — в НАТО и что альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству». В новом документе такая формулировка отсутствует.

Кроме того, в нем также упоминается разработка специальных структур для отношений с Украиной и Грузией, которая была включена и в прошлогодний отчет.

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25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО вообще и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине». До этого, 21 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО.

Спецпосланник президента США Кит Келлог 19 апреля заявил, что Украина не станет частью НАТО. Он отметил, что США говорят о невозможности принять Украину в состав альянса с 2008 года. Рютте 4 апреля также подчеркнул, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.

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