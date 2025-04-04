В НАТО указали на отсутствие обещания Украине принять ее после окончания конфликта
Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Об этом 4 апреля заявил генсек альянса Марк Рютте.
«Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине необратимый путь к членству. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран блока, размещенной на YouTube-канале.
Так генсек ответил на вопросы журналистов, связанные с непостоянным мнением альянса в отношении приема Украины в его состав.
31 марта президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на фоне заключения сделки по редкоземельным минералам «никогда не обсуждался».