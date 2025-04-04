Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар охватил десять строений в Тверской области
Интернет и технологии
«VK Видео» и YouTube стали самыми популярными видеохостингами в РФ в марте
Мир
Хуситы нанесли новый массированный удар по авианосцу США Harry Truman
Происшествия
Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Мир
В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной
Мир
Американские СМИ назвали российский «Корнет» одним из лучших ПТРК в мире
Мир
Сийярто призвал не допустить роста военной помощи Украине
Мир
В Германии назвали безумием сохранение санкций против России на фоне пошлин США
Мир
Рубио не исключил давления конгресса на Трампа с целью введения санкций против РФ
Мир
Лавров обсудил с секретарем Ватикана идеи по украинскому урегулированию
Мир
СМИ сообщили о возможном увеличении длительности операции США в Йемене
Мир
Евродепутат призвал бороться с русофобией и ненавистью к русскому народу
Армия
Бойцы группировки «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в Сумской области
Мир
Рубио заявил об оптимистичном настрое США по мирному урегулированию на Украине
Мир
СМИ отметили высокий профессионализм делегации РФ на переговорах в Эр-Рияде
Мир
СМИ рассказали о двойных стандартах ЕС после заявлений Каллас о России
Экономика
Стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%

В НАТО указали на отсутствие обещания Украине принять ее после окончания конфликта

0
EN
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Об этом 4 апреля заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине необратимый путь к членству. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран блока, размещенной на YouTube-канале.

Так генсек ответил на вопросы журналистов, связанные с непостоянным мнением альянса в отношении приема Украины в его состав.

Клан или пропал: Запад формирует новые альянсы внутри НАТО
Франция ищет союзников для миротворческой миссии на Украине

31 марта президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на фоне заключения сделки по редкоземельным минералам «никогда не обсуждался».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025