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В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что желание Киева вступить в НАТО было одной из первопричин украинского конфликта. По словам Пескова, вступление Украины в военный блок представляло бы собой угрозу для национальных интересов России.

Представитель Кремля добавил, что работа по достижению мирного урегулирования конфликта продолжается, но проходит в закрытом режиме.

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19 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО. Он отметил, что США говорят о невозможности принять Украину в состав альянса с 2008 года.

Генсек альянса Марк Рютте 4 апреля подчеркнул, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.

Трамп 31 марта заявил журналистам в Белом доме, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на фоне заключения сделки по редкоземельным минералам «никогда не обсуждался».

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