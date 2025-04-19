Спецпосланник Трампа Келлог исключил возможность вступления Украины в НАТО

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО. Об этом он сообщил 19 апреля в эфире телеканала Fox News.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы [Украина] не станете частью НАТО», — подчеркнул Келлог на трансляции, которая велась на YouTube-канале издания.

Он отметил, что США говорят о невозможности принять Украину в состав альянса с 2008 года. Келлог добавил, что сделка по полезным ископаемым, которую планируют подписать Вашингтон и Киев, обеспечит промышленность Соединенных Штатов минералами и драгоценными металлами, которые там не добываются.

Спецпосланник Трампа также сообщил, что на прошедшей встрече с представителями Украины и НАТО в Париже обсуждалась возможность «прекращения огня в ближайшей перспективе». По его словам, переговоры продолжаться на следующей неделе в Лондоне.

Генсек альянса Марк Рютте 4 апреля подчеркнул, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.

Трамп 31 марта заявил журналистам в Белом доме, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на фоне заключения сделки по редкоземельным минералам «никогда не обсуждался».