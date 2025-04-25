ФСБ задержала гражданина Румынии за передачу спецслужбам Украины данных о ПВО

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств противовоздушной обороны в городе Сочи. Об этом 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным следствия, украинские спецслужбы пообещали 22-летнему фигуранту «оказать содействие в безопасном выезде из России» и помочь вступить в добровольческое формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Республике Крым задержали местного жителя за передачу представителям Службы безопасности Украины (СБУ) данных о военных объектах. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).