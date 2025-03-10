Шпионские игры: ФСБ за полгода раскрыла девять британских дипломатов под прикрытием

ФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. За последние полгода всего стало известно о разведдеятельности девятерых человек, выходцев Соединенного Королевства. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о британских шпионах в России

Федеральная служба безопасности 10 марта сообщила о выявлении еще двух шпионов, работавших в посольстве Британии в Москве. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер. Уточняется, что они при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указали ложные данные, чем нарушили законодательство страны. На территории России Одедра и Скиннер занимались «разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности России».

Шпионов лишили аккредитаций, они должны покинуть Россию в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего представителя британского посольства в России вызвали в МИД. Покидая здание, он не ответил на вопросы журналистов.

Это уже не первый случай высылки сотрудников британской дипмиссии за последние полгода.

Так, в сентябре 2024 года у шестерых сотрудников политотдела британской дипмиссии также были отозваны аккредитации. Это сотрудники посольства Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Патель.

Отмечалось, что они получили документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации военно-политической обстановки в мире. Так, основной структурой, которая занималась координацией подрывной политики в РФ и в СНГ, назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.

Согласно расследованию «Рен ТВ», британскую разведчицу Джессику Дейвенпорт можно было часто встретить в суде. Она курировала иноагентов Светлану Ганнушкину и Евгения Ястребова. Британка лично ходила и к Александру Верховскому, руководителю информационно-аналитического центра «Сова» (также признан Минюстом иноагентом), который по заданию британских спецслужб занимался поиском информации о нарушении прав мигрантов и передавал всю информацию Лондону, естественно, за деньги. В списке встреч Дейвенпорт вообще были только те, кто публично осуждает власть и с ненавистью говорит о России: оппозиционные журналисты, юристы так называемого Комитета против пыток (самоликвидировался после признания иноагентом) и ЛГБТ-активисты (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Коллега Дейвенпорт по шпионажу Блэйк Патель работал по своей программе. Его часто видели на резонансных судебных процессах. Британец лично встречался с сотрудниками Духовного управления мусульман и специалистами по Ближнему Востоку. В связке с Пателем похожие задачи выполнял и другой британец Томас Стивенетт. Он тайно вербовал нужных ему людей.

Фото: ЦОС ФСБ России

В ФСБ уточнили, что после начала спецоперации данный директорат стал специальной службой, главной задачей которой являлось нанести России стратегическое поражение. В конечном итоге, продолжили в ведомстве, все выявленные факты «дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директората британских дипломатов как угрожающую безопасности РФ».

Позднее, в ноябре 2024 года, была раскрыта шпионская деятельность второго секретаря отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. Он также проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. Прайор покинул Россию в двухнедельный срок.

Спецслужбам удалось установить, что Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе текущего года. Получая разрешение на въезд в РФ, «дипломат» намеренно указал ложные данные, таким образом нарушив российское законодательство. Установлено, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.

Фото: РИА Новости

«ФСБ России будет продолжать работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», — добавили в ведомстве.

Как сообщал тогда телеканал «Россия-24» (ВГТРК), шпионы встречались с представителями СМИ и НКО-иноагентов, в том числе признанного в РФ иноагентом и ликвидированного по решению суда «Мемориала» и «Новой газеты» (признана в РФ иноагентом).

Как заявил тогда в эфире «Пятого канала» экс-генерал ФСБ Александр Михайлов, высылка из России шести британских дипломатов за подготовку провокаций является провалом, который характеризует всю разведку Соединенного Королевства.

По его словам, о качестве работы разведок судят по их неудачам, и у британцев их было очень много. При этом ФСБ всегда была в курсе деятельности указанных лиц, и по ее итогам наступил закономерный финал, о котором знали и сами дипломаты, добавил Михайлов.

В свою очередь политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов назвал работу шпионов под крышей дипломатических миссий хрестоматийной практикой.

«Как правило, в 100 случаях из 100 вся их шпионская активность выявляется очень быстро», — считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мартынов указал на то, что российская контрразведка еще с советских времен традиционно известна как одна из самых сильных в мире, британские шпионы прекрасно это знают и готовы к выдворению за незаконную деятельность. По мнению политолога, в данном случае фигуранты вряд ли скрывались долго, а профильные ведомства в рамках сложившейся практики уже выявили все их контакты.

Что известно о шпионах и диверсантах ВСУ в России

Помимо выявления шпионской деятельности сотрудников иностранных дипмиссий ФСБ регулярно рассекречивает на территории России людей, завербованных ВСУ. Так, 18 февраля три человека были задержаны в Запорожской области по подозрению в шпионаже.

Это два гражданина Украины и один гражданин РФ, которые были причастны к передаче сведений о местоположении российской военной техники иностранной стороне. Эти сведения были нужны для корректировки ударов ВСУ по российским позициям.

Отмечается, что один из задержанных связался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, выполняя его задания, привлек двух знакомых к сбору данных о местоположении, численности и маршрутах перемещения подразделений российских войск в зоне СВО. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

14 февраля в главном управлении ФСБ России по Черноморскому флоту сообщили о задержании жителя Крыма, который передавал информацию о военных объектах ВС РФ на территории республики спецслужбам Украины.

Ранее, 11 февраля, Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии строгого режима по делу о шпионаже в интересах украинских спецслужб. Было установлено, что с марта по апрель 2023 года он осуществлял сбор и передачу по мессенджеру информации о местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России и расположении объектов связи на территории региона украинской стороне.