Оппонент — не абонент: Лондон разорвал связь с Москвой на уровне военных

Связь между Россией и Великобританией на уровне военных ведомств отсутствует и восстановлена она будет не скоро, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Лондоне. Сейчас взаимодействие между двумя странами ограничивается лишь эпизодическими контактами по линии дипломатических ведомств. Что побудило Великобританию разорвать один из последних каналов связи и чего ожидать от нового министра обороны в лейбористском правительстве этой страны — в материале «Известий».

Контакты России и Великобритании

Великобритания разорвала один из последних каналов связи с Россией, а именно — по линии военных ведомств. Восстановление подобной коммуникации между двумя странами в ближайшей перспективе не представляется возможным. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве. Дипломатическое ведомство также подчеркнуло значимость ранее существовавшей связи.

— Российско-британские связи по военной линии были установлены 90 лет назад, в 1934 году. В 1941-м при содействии военных атташатов было заключено соглашение о совместных действиях против нацистской Германии. Контакты между военными ведомствами были чрезвычайно важны для двух стран, но Лондон решил разорвать и этот, один из последних каналов связи. Полагаем, что теперь он будет восстановлен не скоро, — прокомментировали текущее положение дел в диппредставительстве РФ.

Одной из причин тому послужил инцидент, который произошел в марте этого года, когда на одном из складов на востоке британской столицы произошел пожар. По версии прокуратуры Соединенного Королевства, он принадлежал украинским гражданам. В мае экс-глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли анонсировал высылку российского военного атташе, обвинив его во вредоносной деятельности и причастности к разведке. «Мы вышлем российского военного атташе, который был негласным сотрудником военной разведки», — заявил чиновник.

Лондон также объявил о вводе дополнительных ограничений для россиян, получающих дипломатические визы, и лишил некоторые объекты недвижимости дипстатуса.

В комментарии «Известиям» посольство РФ в Великобритании назвало этот предлог фиктивным, отмечая беспрецедентность ситуации. Дипломатическое ведомство рассказало об ответных мерах, принятых российской стороной.

— В Лондоне приняли беспрецедентное в истории российско-британских отношений решение о разрыве военных связей. Действуя в порядке взаимности, мы «отзеркалили» данный недружественный шаг, приняв решение о высылке британского военного атташе, — заявили в посольстве РФ.

Российское дипломатическое представительство также добавило, что канал коммуникации сохраняется только эпизодически на уровне внешнеполитических ведомств. Он используется для транслирования сигналов о позиции сторон по украинскому кризису и некоторым двусторонним темам, а также для решения практических вопросов, которые возникают в контексте сохранения российского и британского дипломатического присутствия в обеих странах.

МИД Великобритании не прокомментировал отсутствие военных связей между странами, но отметил, что с момента начала специальной военной операции России в феврале 2022 года Лондон поддерживает лишь ограниченные дипломатические отношения с Москвой. «Мы ясно дали понять, что нормализация отношений с Россией невозможна», — заявили «Известиям» в пресс-службе британского МИДа.

Новое правительство Великобритании

С приходом к власти в Соединенном Королевстве лейбористов вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений внешнеполитических подходов страны. Эксперты подчеркивают, что причиной тому служит недостаток опыта нового британского премьера и многолетняя поддержка линии США.

— У [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера нет никакого опыта во внешнеполитической деятельности, поэтому трудно предположить, что могут быть какие-то кардинальные изменения. Главным союзником по-прежнему останутся Соединенные Штаты. Это аксиома, и она продолжается с окончания Второй мировой войны, — говорит «Известиям» первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

В этой конфигурации есть как минимум одно неизвестное: результаты президентских выборов в США в ноябре этого года. Если Джо Байдену удастся переизбраться, то никакой коррекции в отношениях Вашингтона и Лондона не предвидится, сказал в разговоре с «Известиями» профессор Кентского университета Ричард Саква.

Эти ожидания подтвердил и Кир Стармер перед вылетом на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне, объявляя о решимости увеличить расходы на оборону: «Сегодня, завтра и на следующий день речь идет лишь о том, чтобы выступить единым фронтом с нашими союзниками, обсуждая в практическом плане, как мы можем обеспечить дальнейшую поддержку Украины и послать очень, очень ясный сигнал Путину, что мы будем противостоять российской угрозе где угодно в мире».

Кир Стармер встретился с Владимиром Зеленским 10 июля на саммите НАТО и выразил ему свою безоговорочную поддержку.

Чего ожидать от нового министра обороны Великобритании

С приходом к власти после победы на выборах глава правительства Великобритании произвел замены в кабинете министров, включая отставку министра обороны в правительстве Риши Сунака Гранта Шэппса и назначение Джона Хили. Буквально сразу после того, как занял должность, Хили подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит свою поддержку Украины и НАТО.

«Наше правительство полностью привержено цели довести расходы на оборону до 2,5% ВВП, привержено НАТО, ядерному сдерживанию и оказанию поддержки Украине. Наша цель — обеспечить безопасность Великобритании внутри страны и силу за рубежом, руководствуясь принципом единой обороны», — заявил глава британского ведомства.

Новый министр обороны прилетел на Украину через два дня после своего назначения и посетил Одессу. Целью приезда были переговоры с Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров Хили анонсировал новый пакет помощи Киеву, который включает в себя четверть миллиона боеприпасов, 90 ракет Brimstone и другие вооружения. Он также пообещал предоставить обещанную в апреле этого года помощь в течение ста дней.

Каналы коммуникации с США

Иначе обстоят дела в вопросах каналов коммуникации России с Соединенными Штатами. В конце июня министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили украинский кризис. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге сообщил, что Остин подчеркнул важность сохранения линии связи в условиях продолжающегося конфликта.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что каналы коммуникации между Москвой и Вашингтоном не закрыты, и отметил контакты по линии президентских администраций и спецслужб. Он также подчеркнул, что дипломатические ведомства стран общаются на регулярной основе.

— Мы не должны оказаться в ситуации, когда мы будем работать с черным ящиком, когда какие-то импульсы поступают с нашей стороны внутрь, а на выходе — ноль. Вот поэтому важны упомянутые мной каналы, поэтому важна функция послов и посольств. И мы ничего этого не бросим, и можно как угодно относиться к жанру дипломатических демаршей, но это тоже важный элемент общей работы, особенно на нынешнем кризисном отрезке, — отметил Рябков.

Позже в интервью журналу «Международная жизнь» замминистра назвал невозможным даже предварительный диалог с США по вооружениям. По словам Рябкова, не видится возможным вести разговор на эту тему с государством, официально заявившим о желании нанести России стратегическое поражение и урон.