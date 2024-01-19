«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»

В «Ансар Аллах» (хуситы) могут прекратить атаки на израильские и западные корабли в Красном море лишь после незамедлительного завершения войны в секторе Газа и налаживания бесперебойной доставки всей необходимой гуманитарной помощи мирному населению в палестинском анклаве. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член политбюро йеменского движения Мухаммад аль-Бухейти. Кроме того, хуситы готовы обеспечить безопасный проход судов всех остальных стран, среди которых он отметил Россию и Китай. Аль-Бухейти также заявил, что в Йемене рассматривают все варианты развития событий, вплоть до наземного вторжения США и Великобритании.

«Лишь еще одно подтверждение беспомощности и несостоятельности США»

— 17 января США включили ваше движение в список террористических организаций после того, как в 2021 году администрация Джо Байдена сама же и исключила вас из этого списка. Окажет ли это какое-либо влияние на ваши действия?

— Решение Вашингтона по включению «Ансар Аллах» в список террористических организаций — лишь еще одно подтверждение беспомощности и несостоятельности США. Подобный шаг ни на что не повлияет, а лишь продемонстрирует, что осталось от авторитета Запада. Сегодня наше движение получило большую популярность не только в Йемене, в арабском и исламском мире, но и на международном уровне.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Террорист — тот, кто поддерживает и защищает участников геноцида в секторе Газа. Но разве может тот, кто стремится прекратить эти преступления и снять блокаду более чем с 2 млн человек, считаться террористом?

Мы сами по себе воины и солдаты, но готовы к миру. Только для этого США и Великобритании будет необходимо прекратить агрессию против Йемена, остановить войну в секторе Газа и обеспечить бесперебойный поток медикаментов, топлива и продовольствия — лишь тогда мы незамедлительно остановим все свои операции в Красном море. Они могут называть нас террористами, а мы просто хотим прекратить кровопролитие и достичь справедливого мира.

Война, которую мы сегодня ведем, — единственная в своем роде с точки зрения ее нравственного и морального рубежа, она более важная и всеобъемлющая, чем военная составляющая. Выиграть информационную битву превыше победы на поле боя. Теперь весь мир симпатизирует героической позиции Йемена по прекращению геноцида палестинского народа в секторе Газа.

Фото: REUTERS/Houthi Military Media

— Но западные страны утверждают, что защищают свободу международного судоходства от угроз со стороны Йемена. В СМИ появилась информация, что хуситы по ошибке нанесли удар по танкеру с российской нефтью. Насколько сильно стоит опасаться повторения таких событий?

— Позиция США в этом конфликте полностью обнажила все лживые утверждения о распространении демократии, защите прав человека и свободы, в которые уже никто не верит. Под этими громкими лозунгами Запад творил бесчинства против многих народов и продолжает это делать: в ЮАР, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии. Чего уж говорить, туда же можно отнести и украинский кризис.

Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны.

Если говорить о военной составляющей — израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море. Удары по ним продолжатся и дальше.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

В «Ансар Аллах» не преследуют цель захватить или потопить то или иное морское судно. Наша задача — повысить экономические издержки для еврейского государства, чтобы прекратить бойню в Газе. Если бы экипажи кораблей, которые попали под наш огонь, не игнорировали наши предупредительные сигналы и изменили свое направление, можно было бы избежать дальнейшей эскалации, которую вызвала американская сторона в интересах защиты Израиля.

— Но в ноябре прошлого года вашим движением был захвачен корабль Galaxy Leader, связанный с израильским бизнесменом. Какова на данный момент ситуация с экипажем судна? Под какими условиями вы готовы всех отпустить?

— Судьба корабля Galaxy Leader зависит от событий в секторе Газа (судно шло под флагом Багамских островов и было захвачено хуситами 19 ноября 2023 года, экипаж из 24 человек до сих пор удерживается на территории Йемена. — «Известия»). Это был предупредительный шаг для всех остальных, чтобы они следовали нашим требованиям. Со всеми членами экипажа всё в порядке, мы оказываем им радушный прием, как следует из нашей религии и наших ценностей. Их близкие могут за них не переживать.

«Наших врагов ждет еще много сюрпризов»

— Ранее другие представители «Ансар Аллах» заявляли, что американские и британские корабли также станут вашей законной целью. Вслед за этим уже было атаковано одно американское судно. Вы не опасаетесь расширения конфликта, вплоть до наземной интервенции западных стран?

— Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих: теперь и их корабли не смогут использовать одну из ключевых торговых артерий в мире. Потери стран-агрессоров превысили потери самого Йемена. Несмотря на внутренний раскол в нашей стране, это только консолидирует нас.

Британский эскадренный миноносец HMS Diamond Фото: REUTERS/Lphot Chris Sellars

Если в Вашингтоне намеревались не расширять конфликт, то с самого начала войны Израиля против жителей сектора Газа стоило попросту надавить на правительство Нетаньяху, чтобы избежать большого количества жертв.

Прямое столкновение с США и Великобританией для нас будет лучшим вариантом, чем прокси-война через наших региональных противников или же их сторонников внутри самого Йемена. За время гражданской войны мы уже потеряли гораздо больше, чем можем потерять в новом конфликте. Однако, как я уже говорил, бомбардировки западной коалиции по нашей стране лишь объединяют наш народ. Мы надеемся, что Запад решится на интервенцию и подобное безрассудство. Поверьте, если это случится, то результаты не сыграют в интересах США и Великобритании.

— Хватит ли у «Ансар Аллах» военного потенциала, чтобы противостоять западной коалиции в случае вторжения?

— Мы принимаем все свои решения, не оглядываясь на военные, экономические, политические и материальные расчеты. Напротив, мы руководствуемся посланием Господа Бога, как нам завещал Всевышний: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (сура «Аль-Бакара», аят 190 из Священного Корана. — «Известия»). Наша борьба — самооборона. Мы ответим ровно таким же образом, каким напали на нас. Нами руководят этические и моральные нормы религии. Соответственно, действуем по заветам.

Фото: REUTERS/Stringer REUTERS/Khaled Abdullah

С Божьей помощью нам удалось развить нашу военную мощь: ракетный и воздушный потенциал. Работы в этой области идут поступательными и уверенными шагами. Наших врагов ждет еще много сюрпризов, которые застанут США и Великобританию врасплох. Вы узнаете о них после проведения ряда успешных операций.

К слову, невзирая на то что западная коалиция сосредоточила большой военный контингент рядом с западным побережьем Йемена и Ходейдой, нашим ВС удалось поразить торговое судно в Аденском заливе, которое находится гораздо дальше их точки сосредоточения. Они просто не осознают, насколько сильно мы преуспели в развитии своего военного потенциала.

— Есть расхожее мнение, что нынешний конфликт в Красном море протекает на самом деле между Ираном и США, но ведется через иранские прокси-силы. Вам поступали какие-либо указания от Тегерана начать военную активность?

— Война идет в Газе, а не в Тегеране или другом месте. Прежде всего палестинцы — такие же арабы, как и мы. Запад пытается переврать все события и отвести внимание от происходящего в палестинском анклаве. Перед всем миром есть только два варианта: либо стать в один строй с Йеменом для завершения войны в Газе, либо остаться на стороне США и Великобритании, которые покрывают преступления израильского режима. Это единственный существенный на сегодня вопрос. А откуда поступает вооружение — никого не должно интересовать, это уже второстепенные вещи. Мы используем наше оружие для нравственных целей, в то время как Запад — для преступных.