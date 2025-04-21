Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах

В Республике Крым задержали местного жителя за передачу представителям Службы безопасности Украины (СБУ) данных о военных объектах. Об этом 21 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно данным следствия, мужчина по заданию спецслужб с помощью интернет-мессенджера передавал украинской стороне данные о военных объектах Вооруженных сил (ВС) РФ на территории полуострова.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — говорится в сообщении.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

14 апреля сообщалось, что житель Кемеровской области задержан за сотрудничество с СБУ, отправку фото- и видеоинформации военных, транспортных и правоохранительных объектов Новокузнецка. Уточняется, что мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram в период с декабря 2023 по апрель 2024 года.