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Жителя Кемеровской области задержали за сотрудничество с СБУ

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Фото: ФСБ РФ
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Житель Кемеровской области задержан за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), отправку фото- и видеоинформации военных, транспортных и правоохранительных объектов Новокузнецка. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу задержан 62-летний житель региона, установивший конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что задержанный поддерживал связь с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram в период с декабря 2023 по апрель 2024 года. В ходе общения с представителями из Украины он говорил о своей готовности совершить поджог или подрыв какого-либо государственного объекта в Кемеровской области.

В пресс-службе добавили, что следственным отделом УФСБ по региону в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

На данный момент расследование по делу продолжается, дополнительные обстоятельства устанавливаются.

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10 апреля стало известно, что повара из Волгограда Вадима Чалого, который пытался отправить российским военным посылки с бомбами, приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года, после того как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.

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