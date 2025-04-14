Жителя Кемеровской области задержали за сотрудничество с СБУ

Житель Кемеровской области задержан за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), отправку фото- и видеоинформации военных, транспортных и правоохранительных объектов Новокузнецка. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу задержан 62-летний житель региона, установивший конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что задержанный поддерживал связь с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram в период с декабря 2023 по апрель 2024 года. В ходе общения с представителями из Украины он говорил о своей готовности совершить поджог или подрыв какого-либо государственного объекта в Кемеровской области.

В пресс-службе добавили, что следственным отделом УФСБ по региону в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

На данный момент расследование по делу продолжается, дополнительные обстоятельства устанавливаются.

10 апреля стало известно, что повара из Волгограда Вадима Чалого, который пытался отправить российским военным посылки с бомбами, приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года, после того как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.