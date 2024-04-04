Люди — биодроны: как устроена агентурная сеть СБУ в России

Киевский режим активно использует агентурную сеть на территории России для дестабилизации общества в различных плоскостях жизни. Подрывная работа ведется и с молодежью, и со стариками. Как устроена сеть СБУ и почему агентам удается найти союзников в России — в материале «Известий».

Раскинули сети

На текущей неделе российские силовики перехватили крупную поставку взрывчатых веществ на таможне в Псковской области. Партии готовых бомб, штатных боеприпасов и спрятанного в церковной утвари и иконах 71 кг пластичной взрывчатки хватило бы на подрыв многоэтажки. До задержания в России автомобиль беспрепятственно пересек границы Украины, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы и Латвии.

Сама попытка провести такой груз в страну говорит о наличии сложной разветвленной сети агентов СБУ на территории РФ. Помимо тех, кто доставлял взрывчатку, в такой операции должны были участвовать люди, организовавшие документы прикрытия, логистику. Кто-то должен был принимать груз, извлекать взрывчатку и готовить на ее основе бомбы, прятать составные части в тайниках, обеспечивать связь и координацию между сообщниками.

Изъятые сотрудниками ФСБ РФ иконы с самодельными взрывными устройствами Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Как спецслужбам вражеских стран, в первую очередь украинским, удается добиться сложной организации, рассказал источник «Известий». Во главе вербовочной схемы находятся офицеры СБУ и ЦИПСО.

— Все они учились у иностранных специалистов, в первую очередь британских. Спецслужбы этой страны традиционно сильны в социальной инженерии — у них колоссальный опыт стравливания одних социальных групп с другими, есть научные наработки в этих вопросах. Весьма эффективные. У них одна из лучших школ вербовки, — говорит специалист.

Аванс доверия

Кадровые офицеры украинских спецслужб опираются на так называемых доверенных лиц.

— Это граждане Украины или соседних государств, которые готовы сотрудничать с киевским режимом. Как правило, негласно. Мотивация у каждого разная — одни просто ненавидят Россию, другие вредят за деньги, третьих заставляют.

Значительное число доверенных лиц — граждане Украины, выехавшие за пределы страны с началом боевых действий, чтобы избежать призыва.

Фото: РИА Новости

— Украинские силовики их устанавливают, выходят с ними на связь. Объясняют, что их ждет расплата за побег из страны в трудное время (судимость, насилие в отношении самого мужчины или его семьи и т.д.). И предлагают компромисс — выполнять поручения в интересах украинских спецслужб.

Так работают, например, call-центры «службы безопасности банка» с дислокацией в Польше и других странах, где находится много украинцев со статусом беженцев. По оценкам собеседника «Известий», банковские атаки — одна из самых значимых и объемных сфер деятельности украинских спецслужб. Только курирующих офицеров в этой сфере свыше 40 человек, поделился собеседник.

Еще одна категория граждан, которых привлекают в качестве доверенных лиц, — менеджеры из сферы незаконного оборота наркотиков. Многие наркозависимые и рядовые наркосбытчики ранее предоставляли украинским «партнерам по бизнесу» свои установочные данные, фото паспортов, чтобы получить небольшие партии наркотиков на реализацию. То есть собственными руками вооружили компроматом на себя заграничных драгдилеров. Именно эту категорию доверенные лица СБУ особенно часто мобилизуют для самой опасной и грязной работы — оборот оружия, взрывчатки, поджоги помещений, диверсии на транспорте и объектах промышленности.

Есть у СБУ и доверенные лица из числа профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Об одном из них, Ярославе Овсюке, ранее писали «Известия». Ему заочно предъявлено обвинение по статьям о террористической деятельности в России. Он по идеологическим неонацистским соображениям сотрудничает с СБУ и неоднократно публично об этом заявлял. Овсюк и его партнеры создали сеть деструктивных каналов, ориентированных на подростков в России и других странах СНГ. Он призывает свою аудиторию совершать массовые убийства по социальному и этническому признаку.

Фото: соцсети Ярослав Овсюк

Доверенные лица занимаются широким кругом задач, так или иначе наносящих ущерб России и ее гражданам. Фишинговые мошенничества, телефонное «минирование», диверсии на транспорте и производстве, контроль за перемещением военнослужащих и техникой ВС РФ. Отдельная работа ведется агентами с лояльными киевскому режиму жителями новых территорий РФ и в Крыму.

Судьба биодрона

Стоит сразу оговориться, что доверенные лица находятся в относительной безопасности, как правило, за пределами России. Преступления совершаются ими опосредованно с помощью низового звена агентурной сети — лиц, проживающих в России. Для зарубежных спецслужб и их помощников это одноразовые биодроны, расходный материал.

— Это подросток, которому промыли мозги или заплатили 10 тыс. рублей за поджог релейного шкафа. Это морально неустойчивая пенсионерка, которой обещали простить кредит «специалисты Центробанка» за поджог военкомата. Это психически больной адепт суицидальных кружков в соцсетях, который планирует убить своих одноклассников. Сегодня всё чаще сталкиваемся с тем, что деньги исполнителям переводят на криптокошельки. Обычно используется внутренняя валюта соцсетей. Очень популярен для расчетов токен Tether.

Фото: ТАСС/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Собеседник также уточнил, что в некоторых случаях спецслужбам противника безразлична судьба исполнителя, по сути, они сами «сливают» его российским силовикам. Это тоже они расценивают как причинение ущерба государству — налогоплательщик превращается в арестанта, которого нужно содержать, охранять. Кроме того, это моральный удар по его окружению.

Сетевые игры

Самая большая часть вербовочной работы проводится в социальных сетях. Люди сами рассказывают о себе избыточную информацию, позволяющую оценить их вкусы, отношение к политическим событиям в стране, их слабые места, готовность к действиям и так далее. Опытные специалисты, в том числе профессиональные маркетологи и военные психологи, делают выборку по психотипу и начинают их разрабатывать. Портрет объекта воздействия дополняется данными из утечек, которые находятся в распоряжении преступников: состав семьи, судимости, пристрастие к спиртному или наркотикам, долги. С подходящей кандидатурой выходят на контакт.

— Такая работа в первую очередь ведется в соцсетях, — говорит источник. — Это могут быть адресное обращение или веерная рассылка.

Кроме того, есть и «обычные» предатели родины. Для такого контингента у противника наготове специальные формы, чат-боты, анкеты на каналах и официальных страницах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими в России. Не все понимают, что такого рода инициативные обращения уже сами по себе образуют состав УК РФ о госизмене.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Схема рабочая

— Старый завет разведчиков говорит: вербовать можно на деньги, на женщину и на идею — это правило работает и сегодня, — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории деструктологии МГЛУ Ольга Стрекалова. — Используются базовые, давно разработанные психологические методики подталкивания людей к преступлению.

Основная вербовка проводится с теми, кто больше времени проводит в соцсетях, кто чаще там выражает свои мысли, идеи и желания, подробно рассказывает о своей жизни, наклонностях, о литературе, которую любит, чем увлекается, и выплескивает свое эмоциональное состояние.

— Для каждого вербовщика страница в соцсети — это определенный маркер: подойдет человек по психотипу или нет.

Проукраинские вербовщики делают ставку на молодых людей — они более подвержены влиянию, часто не имеют сформированных морально-нравственных ориентиров, считает Стрекалова.

На пожилых людей, по словам эксперта, злоумышленники воздействуют, как правило, обманом — это те же схемы со звонком «из банка», «из полиции», «из налоговой».

Фото: РИА Новости

— Эти обманутые люди ради возврата тех или иных благ в возбужденном состоянии готовы делать всё, что им скажет преступник. В этот момент они не всегда отдают отчет своим действиям.