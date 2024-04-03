Возраст не помеха: как мошенники обманывают детей и толкают их на преступления

Российских подростков всё чаще вовлекают в дропперство — мошенническую схему, при которой злоумышленники используют данные чужих банковских карт для своей преступной деятельности. Подростки, которые могут оформлять банковские карты с 14 лет, передают их реквизиты мошенникам и становятся соучастниками преступлений. Подробности о том, как злоумышленники атакуют детей и подростков, чем опасны их схемы и как защититься от них, читайте в материале «Известий».

Механизмы обмана

Схемы, которые применяют мошенники против детей, очень многообразны: они варьируются от банального обмана с целью перевода денежных средств до вовлечения в противоправную деятельность — к примеру, дропперство. Только в одной Чувашии полицейские за минувшую неделю зафиксировали три подобных факта, а с начала года — уже 11.

Суть дропперства в том, что злоумышленники используют данные чужих банковских карт для своей преступной деятельности. При этом владельцам карт за предоставление своих реквизитов обещают небольшой процент от теневых сделок. Подростки, которые могут оформлять банковские карты с 14 лет, в надежде на легкий заработок передают свои реквизиты мошенникам.



После этого через карты проводятся суммы от различных теневых сделок: они могут быть связаны с наркотиками, нелегальным оружием, экстремизмом и множеством других видов преступной деятельности. Грубо говоря, схема выглядит так: подросток получает на свою карту некие 10 тыс. рублей, из которых девять переводит туда, куда ему скажут, а тысячу оставляет себе. В такой схеме злоумышленники сохраняют свою анонимность, а подросток становится соучастником преступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другой пример — фишинговые ресурсы, куда детей заманивают обещаниями бесплатного доступа к популярным играм или контенту для взрослых.

— На таких веб-страницах может начаться автоматическая загрузка вредоносного программного обеспечения на устройство, — говорит в беседе с «Известиями» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. — Другой вариант — ребенок введет некие конфиденциальные данные, скажем, платежные данные банковской карты родителей, и злоумышленники получат доступ к личному кабинету онлайн-банкинга.

При этом, как отмечает специалист, в последнее время атаки на детей стали более агрессивными: злоумышленники могут обещать им деньги, запугивать и угрожать, вынуждая совершать противозаконную деятельность. Таким образом, сегодня наблюдается тенденция к политизированию мошеннических схем: злоумышленники реже преследуют цель финансовой наживы и чаще пытаются заставить ребенка совершить преступление.

В свою очередь, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко говорит о том, что наблюдаются фишинговые и скам-схемы, направленные в том числе на детей. К примеру, в рамках одного из сложных сценариев мошенники использовали поддельный чат-бот криптовалютной биржи: на первых этапах этой схемы школьникам обещали рассказать, как заработать в интернете легкие деньги без первоначальных вложений.

Фото: ТАСС/dpa/Georg Wendt

— Отличительной особенностью этой схемы являлось то, что злоумышленники для ее продвижения на популярном видеохостинге использовали большое количество однотипных видео с хештегом #Minecraft (популярной у детей компьютерной игры) и кадрами из этой игры, — рассказывает специалист.

Легкие мишени

Дети, подростки и пожилые люди являются привлекательными целями для мошенников, поскольку их проще атаковать , об этом «Известиям» рассказала руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. По словам эксперта, юные россияне зачастую хорошо разбираются в современных технологиях, однако у них может быть недостаточно жизненного опыта и знаний.

— Этих знаний (в том числе в области кибербезопасности) может не хватить для того, чтобы выявить мошенников, которые пытаются убедить потенциальных жертв совершить те или иные действия, например перевести денежные средства родителей на мошеннические счета, — говорит Ирина Зиновкина.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин дополняет, что дети при общении с незнакомцами более доверчивы: к примеру, они могут поделиться личной информацией не только о себе, но и о своих родственниках, на которых нацелены мошенники. Ребенок может раскрыть незнакомцу важные сведения о семье и не придать этому значения, после чего мошенник сможет от имени хорошего знакомого ввести родителя в заблуждение.

Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

— Для таких махинаций преступники используют техники социальной инженерии или фишинг, — отмечает инженер по информационной безопасности R-Vision Игорь Швецов. — Например, киберпреступники создают поддельные игровые платформы или сообщества, которые ориентированы именно на детей.

На таких ресурсах мошенники могут обещать потенциальным жертвам эксклюзивные бонусы или виртуальные призы в обмен на конфиденциальные данные, а порой и на доступ к банковским счетам. При этом дети охотно соглашаются на подобного рода манипуляции в силу своей наивности.

Ловушка из последствий

Наиболее распространенные мошеннические схемы, направленные против детей, чаще всего приводят к потере финансовых средств. Как говорит Алексей Коробченко, если родители заранее озаботились тем, чтобы ребенок оплачивал какие-то покупки, например из игрового магазина, с отдельной карты, и хранили там небольшую сумму, то ущерб будет невелик.

— Если же ребенок под давлением мошенников выкрал родительскую карту и ввел ее платежные данные на фишинговом ресурсе, то потери будут более значительными, — предупреждает собеседник «Известий».

Кроме того, по словам эксперта, мошеннические схемы могут приводить к различным психологическим травмам. Например, если злоумышленники получили доступ к устройству ребенка, к его перепискам и галерее, они могут начать шантажировать его, что ведет к возникновению различного рода неврозов. Наконец, если говорить про агрессивные атаки, цель которых — заставить ребенка совершить преступление, то они могут вести к более печальным последствиям вплоть до судебных разбирательств, способных сломать детям жизнь.

Фото: Getty Images/Fertnig

По словам специалистов, существует ряд признаков, способных указать на то, что ребенок вступил в контакт с мошенниками . Как отмечает Игорь Швецов, один из них — это резкое изменение поведения юного пользователя непосредственно после использования интернета. Кроме того, стоит обратить внимание на неожиданные финансовые транзакции, которые могут говорить о нежелательной активности в Сети.

— Например, если ребенок внезапно начинает тратить больше денег на онлайн-игры или покупки в приложениях, это может быть признаком его вовлечения в мошеннические схемы, — отмечает специалист. — Также сигнализировать об опасности могут внезапная скрытность и уклонение от обсуждения своей активности в Сети.

Однако родителям не стоит забывать, что скрытность и выстраивание своих границ — этап взросления, поэтому такое поведение не всегда указывает на проблемы ребенка в интернете.

Игра на опережение

Для того чтобы оградить детей от мошенников в Сети, Андрей Сиденко советует в первую очередь рассказывать им об угрозах в интернете и способах противостояния им, а также помогать юным пользователям формировать правильные цифровые привычки.

В частности, важно рассказывать о том, какую информацию нельзя публиковать в интернете (к примеру, конфиденциальные данные, номер телефона и домашний адрес), по каким ссылкам не стоит переходить и какую информацию не надо сообщать посторонним. Кроме того, важно использовать технические средства защиты — определители телефонных номеров, а также программы родительского контроля.

Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

— Последние не только помогут уберечь ребенка от неподходящего контента в Сети (18+, нецензурные выражения и так далее) и ограничивать время, проводимое с гаджетом, но и позволят родителям быть в курсе онлайн-интересов своих детей, — говорит собеседник «Известий».

В то же время Алексей Коробченко констатирует, что полностью оградить детей от всех угроз нельзя, но можно минимизировать вероятность атак. Для этого нужно сочетать технические средства и «профилактические». Во-первых, на устройствах ребенка должен быть установлен антивирус, включен режим родительского контроля, а также запрет на покупку и оплату различных приложений.

По словам специалиста, здесь важно правильно объяснить ребенку смысл этих ограничений, чтобы он принял их и не пытался сделать наперекор что-то нехорошее. Ребенок должен знать правила и необходимость кибергигиены так же, как он знает, что нужно умываться и чистить зубы.

— Родители должны рассказывать о важности личной информации, принципах надежного пароля, об опасности и признаках фишинга и так далее, — объясняет Алексей Коробченко.

Однако даже в случае ошибок ребенок должен знать, что он может прийти к родителям и всё честно рассказать. В противном случае, когда он столкнется с более серьезными угрозами, нежели простое мошенничество, то будет держать всё в тайне и попадет в серьезную беду, заключает эксперт.