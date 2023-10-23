Чадо кутежа: преступники подбираются к счетам россиян через детей

В России участились случаи хищения средств с банковских счетов путем обмана несовершеннолетних абонентов мобильных операторов и пользователей соцсетей. В методах киберпреступников и правовом статусе финансовых операций, совершенных детьми без ведома родителей, разбирались «Известия».

Мамины разорители

Сразу несколько вишинговых и фишинговых атак на детей совершили на ушедшей неделе мошенники в разных регионах страны. Полиция Красноярского края зафиксировала несколько попыток обмана несовершеннолетних с фейковых аккаунтов. В одном случае под видом сверстников аферисты втирались в доверие к детям и просили их помочь финансово. В другом детей убеждали зарегистрироваться на сайтах и мотивировали участвовать в различных голосованиях. Это часто ведет к заражению телефона вредоносными программами для дальнейшего хищения информации.

Еще один криминальный тренд — хищение средств у детей под предлогом получения различных «плюшек» в сфере электронных игр. Жительница Белгородской области лишилась почти 70 тыс. рублей из-за наивности своей девятилетней дочери. Она поверила в обещание неизвестного в онлайн-игре передать ей бесплатно игровую валюту. Он уверял, что для этого нужно прислать фото маминой банковской карты и сообщить код из СМС, которое пришло на мамин телефон.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Еще одна жительница Белгородчины в одночасье потеряла накопления, которые собирала шесть лет. В 687 тыс. рублей обошлась попытка ее 12-летнего сына улучшить персонажа в онлайн-игре — он прислал реквизиты платежных средств матери и передал пароль из СМС в надежде получить бесплатный промокод, сообщили в региональном управлении МВД России.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о росте числа случаев обмана детей в околоигровой сфере. Аферисты вынудили ребенка ради получения ценного артефакта в игре перевести 150 тыс. рублей со счета матери. Общение кибервор начал от имени популярного детского блогера, аккаунт которого скопировал. Переписка выглядела как набор заданий в квесте. Мошенник сначала выпрашивал у детей телефон родителя, затем велел зайти в банковское приложение, а потом сфотографировать сообщения с кодами безопасности. В финале злоумышленник потребовал от детей удалить переписку. По счастью, воры вывели средства на счет, который был уже скомпрометирован, и транзакция была отменена.

Пытаются обмануть каждого седьмого

— Согласно нашему опросу, 15% детей сталкивались с телефонным мошенничеством, еще столько же — с онлайн-мошенничеством, — подтверждает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

По его мнению, родителям важно обучать подрастающее поколение основам кибергигиены: не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, код из СМС или push-уведомлений; не разговаривать по телефону или онлайн с незнакомцами. Кроме того, необходимо поднимать уровень финансовой грамотности детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Есть у эксперта и другие рекомендации.

— Например, если у ребенка есть доступ к родительскому смартфону, лучше отключать на это время возможность оплаты привязанной к аккаунту картой. Не сообщайте ему данные для доступа к онлайн-банкингу.

Если ребенок только начинает использовать свой собственный смартфон, то возможность оплаты с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту, лучше заблокировать, пока он не освоится и не поймет, как можно совершать оплату безопасно.

— Установите на устройство ребенка защитное решение — оно не позволит перейти по фишинговой или скам-ссылке, в том числе по тем, что могут скрываться за QR-кодами или распространяться в мессенджерах и соцсетях , — рассказал эксперт.

Делайте ставки

Еще один набирающий обороты сценарий — втягивание детей в «сверхприбыльные» проекты. Злоумышленники устанавливают с подростком контакт и предлагают ему быстро заработать, делая букмекерские ставки на своих ресурсах. Системы визуально показывают якобы успешность такой деятельности ребенка.

«Для вывода «заработка» они просят оплатить комиссию. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках киберпреступников», — раскрывается схема обмана на официальном сайте УМВД России по Свердловской области.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Две главные особенности детей, которые делают их легким объектом для манипуляций мошенников, — это отсутствие жизненного опыта и доверчивость, наложенные на излишнюю самоуверенность, — рассказал эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. — Балансируя на грани этих двух качеств, злоумышленник может заставить ребенка совершить требуемые ему действия.

Сценариев, затрагивающих несовершеннолетних, сегодня довольно много, говорит собеседник «Известий». К особо тяжелым последствиям могут привести ситуации, когда дети и взрослые используют один и тот же компьютер или мобильное устройство.

— В случае компрометации такого устройства из-за действий ребенка под угрозой окажутся хранящиеся на нем конфиденциальные данные родителей, в том числе платежная информация, учетные записи электронной почты, аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Спорная сделка

Многие родители опасаются возможности получить кредит из-за действий несовершеннолетних детей. Однако по паспортным данным ребенка оформить кредит нельзя, рассказывает адвокат Анна Грецкая.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Даже при заключении кредитного договора в микрофинансовой организации ребенок должен достигнуть возраста 16 лет, при этом у него должно быть разрешение от родителей на заключение сделок либо решение об эмансипации. Получить эмансипацию можно только по достижении 16 лет. Соответственно, нести полную ответственность за свои действия ребенок не может.

В случаях, когда дети используют деньги родителей, их кредитки и данные, совершенные сделки тоже нужно оспаривать, подчеркивает адвокат Грецкая. Дело в том, что волеизъявления самого заемщика не было. Несовершеннолетний же не имеет права самовольно вступать в гражданско-правовые отношения такого рода.

— Если мы говорим про ответственность перед кредитором, то к уголовной ответственности ребенка привлекать никто не будет. Но поскольку по факту родители не знают, чем занимается ребенок, по направлению органов опеки его могут поставить на учет в правоохранительных органах.