Иконы с сюрпризом: в Москву пытались провезти святыни со взрывчаткой

Во вторник, 2 апреля, ФСБ совместно с таможенниками перекрыла трансграничный контрабандный канал доставки взрывчатки с Украины, который проходил через несколько стран Евросоюза. На пункте досмотра в Псковской области в одном из автомобилей была найдена крупная партия иностранной взрывчатки, спрятанная в церковной утвари и православных иконах. Сейчас силовики устанавливают отправителей и адресатов опасного груза. Задержан человек, причастный к преступлению. Что известно о контрабандном канале взрывчатых веществ и какое наказание получат виновные — в материале «Известий».

Как вычислили контрабандистов в Псковской области

На автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ совместно с таможенниками задержали машину с подозрительным грузом — большим количеством православных икон и церковной утвари. При их изучении было обнаружено, что иконы и остальные церковные атрибуты начинены взрывчатым веществом.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска „Убылинка“ (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», — сообщили в ФСБ.

По данным силовиков, в партии икон и церковной утвари нашли 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Выяснилось, что такие взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей применяют для диверсий специальные подразделения вооруженных сил.

По словам начальника отдела ЭКЦ МВД по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, в изъятых иконах был заложен гексоген, мощность которого в 1,5 раза больше тротила. Этого объема взрывчатки достаточно, чтобы на воздух взлетел жилой пятиэтажный дом , пояснил он.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Маршрут транспортировки взрывчатки

В ФСБ выяснили, что маршрут трансграничного контрабандного канала для доставки взрывчатки пролегал через несколько стран, включая европейские государства. Груз проходил по цепочке Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия .

Водитель автомобиля, перевозивший спрятанный гексоген, рассказал силовикам, что погрузка икон и утвари проходила в Румынии, а доставить их нужно было в Москву.

«Прибыл на погрузку на территории Республики Румыния. На этом складе я посмотрел — груз был церковная утварь, иконы. Я выдвинулся на территорию России, в Москву, где должна быть выгрузка», — рассказал мужчина.

Какое наказание грозит контрабандистам взрывчатки

В ФСБ сообщили, что один из контрабандистов был задержан. Следственным отделом УФСБ России по Псковской области расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Контрабандистам грозит суровое наказание — до десяти лет лишения свободы .

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В спецслужбе подчеркнули, что всех причастных к контрабандной перевозке взрывчатых веществ объявят в розыск и привлекут к ответственности, предусмотренной российским законодательством .

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности», — добавили в ФСБ.

В Кремле находку расценили как тревожный сигнал.

«Обнаруженный и задержанный таможней на российско-латвийской границе груз со взрывчаткой с Украины является еще одним тревожным сигналом, подтверждающий террористическую наклонность киевского режима», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, расследование будет продолжено.