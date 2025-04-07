ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли городскую больницу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Вопиющий акт терроризма — обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, никто из работников учреждения и пациентов не пострадал. В результате атаки были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, а также легковой автомобиль.

Ранее, 6 апреля, уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила о шести пострадавших в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в населенном пункте Граково. В частности, по ее словам, тяжелые ранения получили женщина, ее трехлетняя дочь и 13-летний подросток.