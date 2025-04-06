Украинский беспилотник атаковал автомобиль с четырьмя детьми под Харьковом

Украинские военные атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области, в результате пострадали шестеро пассажиров, из них четверо — дети. Об этом 6 апреля сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.

«В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа «камикадзе» атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. Пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей», — указала она в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что тяжелые ранения получили женщина, ее трехлетняя дочь и 13-летний мальчик. Самой маленькой двухлетней пострадавшей девочке из-за множественных тяжелых ранений врачи были вынуждены ампутировать руку.

Как подчеркнула Колесник-Лавинская, совершенное преступление является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Также 6 апреля стало известно, что житель Воронежской области пострадал в результате падения обломков сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему оказана помощь. Днем ранее два мирных жителя погибли и еще восемь пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР).