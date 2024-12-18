Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА
Сюжет:

Востоковед допустил аннексию Израилем территорий сирийских друзов

Востоковед Балмасов: Израиль может аннексировать территории сирийских друзов
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израиль на фоне политического кризиса в Сирии, вероятно, сможет аннексировать часть территорий соседней страны, где живут друзы. Кроме того, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху развязывает руки победа его соратника Дональда Трампа на выборах президента США. Таким мнением с «Известиями» 18 декабря поделился эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«В Израиле есть проект по отчуждению территории сирийских друзов, и они давно это реализуют. <...> Есть разные варианты: либо создание друзской республики, либо вообще включение в состав Израиля. Тем более у Нетаньяху есть друг Трамп в Штатах, у него не будет стопа, ограничителя его действий», — отметил он.

По его словам, друзы лояльны к Израилю, поскольку Тель-Авив мягко воздействовал на них, как минимум, с 2013 года. При этом Израиль на территории Сирии будет действовать осторожно, чтобы не случилось прямого столкновения с Турцией, которая также может претендовать на некоторые и немалые части страны, считает востоковед.

Накануне Совбез ООН подтвердил приверженность сохранению территориальной целостности Сирии и призвал израильские силы выполнять условия Соглашения о разъединении от 1974 года. До этого министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Иорданию, выступили за прекращение боевых действий на сирийской территории, а МИД РФ назвал путем нормализации ситуации в Сирии инклюзивный диалог.

Друг моего врага: интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
В Анкаре обеспокоены предполагаемыми контактами Тель-Авива с курдскими отрядами

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий в Израиле заявили, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы вдоль сирийской границы, взяла под контроль горный хребет Хермон и несколько раз наносила удары по сирийским объектам.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024