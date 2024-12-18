Востоковед допустил аннексию Израилем территорий сирийских друзов

Израиль на фоне политического кризиса в Сирии, вероятно, сможет аннексировать часть территорий соседней страны, где живут друзы. Кроме того, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху развязывает руки победа его соратника Дональда Трампа на выборах президента США. Таким мнением с «Известиями» 18 декабря поделился эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«В Израиле есть проект по отчуждению территории сирийских друзов, и они давно это реализуют. <...> Есть разные варианты: либо создание друзской республики, либо вообще включение в состав Израиля. Тем более у Нетаньяху есть друг Трамп в Штатах, у него не будет стопа, ограничителя его действий», — отметил он.

По его словам, друзы лояльны к Израилю, поскольку Тель-Авив мягко воздействовал на них, как минимум, с 2013 года. При этом Израиль на территории Сирии будет действовать осторожно, чтобы не случилось прямого столкновения с Турцией, которая также может претендовать на некоторые и немалые части страны, считает востоковед.

Накануне Совбез ООН подтвердил приверженность сохранению территориальной целостности Сирии и призвал израильские силы выполнять условия Соглашения о разъединении от 1974 года. До этого министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Иорданию, выступили за прекращение боевых действий на сирийской территории, а МИД РФ назвал путем нормализации ситуации в Сирии инклюзивный диалог.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий в Израиле заявили, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы вдоль сирийской границы, взяла под контроль горный хребет Хермон и несколько раз наносила удары по сирийским объектам.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.