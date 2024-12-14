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Главы МИД восьми арабских стран призвали к прекращению огня в Сирии

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Министры внутренних дел стран Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, Катара, Ливана, ОАЭ, Саудовской Аравии призвали к прекращению боевых действий на территории Сирии. Об этом 14 декабря сообщили в заявлении МИД Иордании, принятом после встречи в городе Акаба.

«На встрече обсуждались события, произошедшие в Сирии за последние недели. Участники встречи подчеркнули, что <...> необходимо немедленно прекратить все боевые действия», — приводит телеканал Al-Mamlakat текст заявления.

Кроме того, главы МИД также призвали к созданию условий для возвращения сирийских беженцев и предоставления им необходимой помощи.

Сирия может оказаться под угрозой распада. И вот почему

Ранее, 8 декабря, МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода.

На фоне данных событий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о развертывании сил вдоль сирийской границы для обеспечения безопасности общин на Голанских высотах и граждан Израиля. Нетаньяху заявил, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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