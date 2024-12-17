В Сирии пройдет референдум по новой форме правления
В Сирии в ходе переходного периода пройдет референдум, который предоставит гражданам возможность проголосовать за желаемую форму правления. Об этом «Известиям» рассказал член Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.
«В течение переходного периода будет сформировано учредительное собрание для написания современной новой конституции Сирии, основанной на консолидации свобод и равного гражданства, защите прав всех сирийских компонентов и принципа недискриминации по любому признаку. В результате работы учредительного собрания может быть сделано предложение по характеру следующей политической системы, будь то президентской, парламентской или смешанной», — отметил в беседе с «Известиями» Анас аль-Абда.
По словам представителя базирующейся в Стамбуле сирийской оппозиции, ряд политических сил склоняются к смешанной форме правления.
«Но всё это зависит от того, одобрит ли сирийский народ то, что предложит учредительное собрание на прозрачном, свободном и справедливом референдуме, в котором примут участие все сирийцы внутри и за пределами страны», — отметил Анас аль-Абда.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Строй века: в Сирии на референдум вынесут вопрос о форме правления