Строй века: в Сирии на референдум вынесут вопрос о форме правления

В Сирии по итогам работы учредительного собрания будет проведен референдум по новой Конституции. На нем сирийцы выскажут свое мнение о будущей форме правления в стране. Об этом «Известиям» сообщил член нацкоалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда. Он также выразил поддержку прав курдcкого народа на участие в политической жизни страны. Какие первые шаги предприняло временное правительство Сирии и может ли страна получить парламентскую форму правления — в материале «Известий».

В Сирии созовут учредительное собрание

Сирия стоит на пороге важнейших политических преобразований, которые могут определить будущее страны на десятилетия вперед. В рамках переходного этапа, направленного на реформирование государства после 60-летнего правления партии БААС, планируется формирование учредительного собрания. Его основной задачей станет разработка новой Конституции. Завершением этого процесса окажется референдум, на котором сирийцы выскажут свое мнение о будущей форме правления. Об этом «Известиям» рассказал член Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.

— В течение переходного периода будет сформировано учредительное собрание для написания современной новой Конституции Сирии, основанной на консолидации свобод и равного гражданства, защите прав всех сирийских компонентов и принципа недискриминации по любому признаку. В результате работы учредительного собрания может быть сделано предложение по характеру следующей политической системы, будь то президентской, парламентской или смешанной, — отметил в беседе с «Известиями» Анас аль-Абда.

Примером парламентской республики на Ближнем Востоке может служить Ливан, а смешанной (полупрезидентской) — Египет.

Фото: REUTERS/Stefan Remter

После завершения работы учредительного собрания разработанный проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум. Этот процесс станет кульминацией переходного этапа и ключевым моментом в определении дальнейшего пути развития Сирии. Референдум предоставит гражданам возможность определить форму правления в стране. По словам представителя базирующейся в Стамбуле сирийской оппозиции, ряд политических сил склоняется к смешанной форме правления.

— Но всё это зависит от того, одобрит ли сирийский народ то, что предложит учредительное собрание на прозрачном, свободном и справедливом референдуме, в котором примут участие все сирийцы внутри и за пределами страны, — заявил он.

Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил была учреждена в 2012 году в Катаре и состояла из политических эмигрантов. С 2015 года часть сотрудников НКОРС была переведена в подконтрольный террористам Идлиб. Нацкоалиция так и не стала консолидированным объединением и больше походила на искусственно созданную платформу, зависимую от внешних кураторов, прежде всего Турции и Катара.

Однако в условиях политического вакуума после ухода экс-президента Башара Асада со своего поста предполагалось, что именно деятельность НКОРС должна стать одной из ключевых составляющих переходного этапа. Сам лидер коалиции Хади аль-Бахры заявлял, что формирование нового правительства должно быть поручено нацкоалиции.

10 декабря было объявлено о создании в Сирии нового временного правительства. В него вступили министры так называемого сирийского правительства спасения — самопровозглашенной администрации Идлиба, курируемой «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористической организацией, запрещенной в РФ). Оно будет действовать до марта 2025 года.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

— Это правительство считается временным до следующего марта, чтобы избежать вакуума и коллапса государственных институтов и экономики. Формирование временного правительства необходимо рассматривать с этой точки зрения, оно нужно, чтобы выиграть время до тех пор, пока не будут проведены необходимые консультации по формированию переходного правительства, ответственного за управление переходным этапом, — уточнил представитель нацкоалиции.

Фактическим лидером страны в настоящий момент выступает Ахмед аш-Шераа (он возглавляет «Хайят Тахрир аш-Шам»). По его словам, все группировки в стране будут распущены, а «оружие останется только в руках у сирийского государства».

— Новое сирийское правительство уже частично выполнило свои обещания, связанные с недопущением расширения спирали насилия внутри Сирии и восстановлением работы государственных институтов. Школы, университеты возобновили свою работу. Мы стоим перед первым этапом, приоритеты — восстановление безопасности, определение статуса военных и дезертиров (речь идет о боевиках «Хайят Тахрир аш-Шам». — Ред.), — рассказал «Известиям» сирийский эксперт Мухаммед Надир Аль-Амри.

На момент свержения Башара Асада Сирия представляла собой президентскую республику. Она отличалась централизованной системой со строгой иерархией, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках президента страны. Теоретически Сирия может стать парламентской республикой по итогам переходного периода, однако это будет зависеть от множества факторов, в том числе способности разношерстных групп внутри государства достичь консенсуса.

Большинство сирийских оппозиционных сил выступает за отказ от авторитарного правления и снижение концентрации власти в руках одного лидера. Такой переход может существенно улучшить отношения Сирии с Западом. США и ЕС, которые поддерживали антиправительственные силы во время сирийского конфликта, могут смягчить санкции против «Хайят Тахрир аш-Шам» и начать сотрудничество с новыми властями страны.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Сирийский активист Камаль аль-Лабвани в беседе с «Известиями», комментируя возможность установления парламентской республики, признал, что у населения страны не было опыта демократической жизни, это новое явление для Сирии. По его словам, «многие люди не понимают, что произойдет дальше».

К слову, 16 декабря уже бывший президент Башар Асад опубликовал заявление, согласно которому он не планировал уходить в отставку в дни наступления террористов. Из Дамаска он сначала направился в Хмеймим, где и узнал о взятии боевиками столицы. По словам бывшего президента, его эвакуации в Россию предшествовал отход правительственной армии. При этом военная база РФ в Хмеймиме, пока он там находился, подверглась массированной атаке со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам», отметил Башар Асад. «Когда государство попадает в руки террористов и способность вносить значимый вклад утрачивается, любая должность теряет смысл», — заявил Асад.

Курдская проблема в Сирии

Особое внимание на переходном этапе будет уделено определению статуса курдов, что считается одним из самых сложных вопросов в политическом ландшафте страны. Сирийские курды, крупнейшее этническое меньшинство страны, компактно проживающее на северо-востоке, долгое время сталкивались с дискриминацией и ограничением прав. До начала внутреннего вооруженного конфликта в 2011 году многие курды в Сирии оставались без гражданства, а их культурные и политические права существенно ограничивались.

К 2008 году количество сирийских курдов, не имеющих гражданства, составляло более 300 тыс. При этом безработица в этих районах достигала 60%, а на руководящие должности в местных компаниях, занимающихся добычей сырья, назначались алавиты (некоторые увязывают это с тем, что Асад по происхождению алавит), а не курды. Только после начала масштабных протестных действий в 2011 году Башар Асад приказал выдать курдам паспорта.

— Мы поддерживаем права всех компонентов сирийского общества, включая курдский, на политическое участие и равное гражданство, и это должно быть гарантировано Конституцией и соответствующими законами и в рамках единства сирийского народа и сирийских земель, — рассказал «Известиям» Анас аль-Абда.

Фото: REUTERS/Stefan Remter

Отход правительственных сил и стремительное продвижение «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории РФ) с середины сентября 2014-го вынудили курдов принять непосредственное участие в предотвращении распространения терроризма в регионе для защиты своих территорий. Военные победы курдских отрядов над боевиками сделали их одним из важнейших игроков в Сирии. К 2015 году курды объявили о формировании союза «Силы демократической Сирии» (СДС), уже через два года они при поддержке США освободили от террористов Ракку, Табку и Дейр эз-Зор.

Сейчас курды контролируют обширные территории на северо-востоке страны, где сконцентрированы крупнейшие нефтяные поля Сирии. При этом курдские власти не выступали за отсоединение от сирийского государства, их требование всегда заключалось в приобретении автономии и сохранении прав своего народа. Лидер СДС генерал Мазлум Абди на фоне последних событий выразил готовность общаться с вооруженной оппозицией, захватившей власть в Дамаске. По его словам, такие контакты ведутся через американцев.

Мазлум Абди удовлетворен тем, что боевики, согласно их заявлениям, пока не заинтересованы в участии в боевых действиях против курдских формирований. При этом он считает, что ситуация развивается весьма динамично и расчеты боевиков относительно природных ресурсов на северо-востоке страны могут со временем измениться.

Действительно, курды уже находятся под давлением. Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) начала операцию против курдских сил в городе Манбидж на севере Сирии. 11 декабря главнокомандующий СДС объявил, что огонь в Манбидже будет прекращен, но его бойцам дадут покинуть город. Параллельно СНА при поддержке турецкой армии с воздуха начала наступление на ключевую в регионе гидроэлектростанцию Тишрин и мост Кара-Квазак, курды заявляют об отражении атак протурецких сил.