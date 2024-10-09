Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 октября, вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

«Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души поздравляю вас с высшей российской наградой и желаю вам доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности», — сказал российский президент перед вручением.

Он также пожелал белорусскому народу мира и процветания.

Награда вручена за выдающиеся заслуги в развитии отношений, союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, за укрепление связей между народами обеих стран, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Ранее в этот день в Кремле у Путина и Лукашенко прошли переговоры. На встречу были вынесены вопросы развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Лукашенко прибыл в Москву 7 октября для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В рамках мероприятия он отметил, что Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины РФ как усиление позиции Москвы и Минска. Ее обе страны заняли после того, как в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие.