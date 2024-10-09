Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба российского лидера.
В ходе встречи лидеры двух стран будут обсуждать вопросы развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
В начале встречи Путин констатировал, что динамика отношений России и Белоруссии — значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. Кроме того, у РФ и Белоруссии есть возможность хорошо дополнять друга в промышленных проектах — в частности, в авиации.
«Динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются в нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объем товарооборота — $46,5 млрд, или 4,2 трлн рублей, по белорусской статистике это чуть больше», — отметил российский президент.
Также он добавил, что по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии Россия находится на первом месте — этот показатель составляет $ 4,5 млрд.
Лукашенко прибыл в Москву 7 октября для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В рамках мероприятия он отметил, что Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины РФ как усиление позиции Москвы и Минска. Ее обе страны заняли после того, как в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие.
До этого, 7 октября, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему доброго здоровья, долголетия, счастья и успехов на государственном посту ради блага страны и российского народа. В поздравлении лидер республики подчеркнул свою уверенность в том, что Минску и Москве удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отмечала 8 октября, что российский лидер получил на день рождения от Лукашенко «произведение белорусских умельцев».