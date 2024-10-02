Die Welt сообщила о ликовании демонстрантов в Берлине в связи с ракетным ударом Ирана

Демонстранты в Берлине поприветствовали ракетный удар Ирана по территории Израиля громкими аплодисментами. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt в среду, 2 октября.

Как отмечается, накануне, 1 октября, в районах Берлин-Веддинг и Кройцберге прошли акции в поддержку Палестины. Когда стало известно о запуске Ираном ракет по территории Израиля, демонстранты восторженно ликовали, пишет газета.

«Наконец-то, ракеты выпущены по Израилю!» — радовался один из участников акции.

Как отмечается, демонстранты барабанили, кричали и аплодировали. Также были слышны громкие крики «Сопротивление!» и «Аллах акбар!» («Бог велик!»). Некоторые участники также размахивали палестинскими и ливанскими флагами.

Издание сообщает, что демонстранты нападали на сотрудников правоохранительных органов. Один из них ударил женщину-полицейского тяжелым предметом по голове. В связи с этим в Берлине было возбуждено семь уголовных обвинений. Представители полиции заявили, что на данный момент проводятся расследования по фактам разжигания ненависти и сопротивления правоохранительным органам.

Ранее в этот же день портал Israel National News сообщил о том, что в результате атаки Ирана было повреждено около 100 домов в израильском городе Ход-ха-Шарон. Было отмечено, что еще десятки домов получили незначительный ущерб. Информация о пострадавших в Израиле отсутствует.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной. Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, заявило, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что Иран не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, несмотря на заявления Тегерана.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что состояние Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.