Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Хабаровском крае 39 полувагонов с углем сошли с рельсов
Мир
Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келлер Форнес
Мир
Фицо исключил присутствие украинской стороны на переговорах ЕК по транзиту газа
Мир
В раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
Общество
С побережья Кубани вывезли более 129 тыс. т загрязненного мазутом песка
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Мир
Президент Чада выразил недовольство высказываниями Макрона в адрес Африки
Интернет и технологии
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН
Мир
На Украине сообщили об избиении мужчины по рукам и ногам при мобилизации
Мир
Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете возросло до 126
Мир
Греческий бизнесмен оценил отказ Украины от российского газа в €100 млрд для ЕС
Мир
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки
Мир
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна
Общество
В Перми зарегистрировали вспышку сальмонеллеза среди клиентов пекарни
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Мир
В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction
Мир
Российский теннисист Медведев сообщил о рождении второго ребенка
Мир
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова
Сюжет:

Die Welt сообщила о ликовании демонстрантов в Берлине в связи с ракетным ударом Ирана

Die Welt: демонстранты барабанили и кричали: «Сопротивление!» и «Аллах акбар!»
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Демонстранты в Берлине поприветствовали ракетный удар Ирана по территории Израиля громкими аплодисментами. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt в среду, 2 октября.

Как отмечается, накануне, 1 октября, в районах Берлин-Веддинг и Кройцберге прошли акции в поддержку Палестины. Когда стало известно о запуске Ираном ракет по территории Израиля, демонстранты восторженно ликовали, пишет газета.

«Наконец-то, ракеты выпущены по Израилю!» — радовался один из участников акции.

Как отмечается, демонстранты барабанили, кричали и аплодировали. Также были слышны громкие крики «Сопротивление!» и «Аллах акбар!» («Бог велик!»). Некоторые участники также размахивали палестинскими и ливанскими флагами.

Издание сообщает, что демонстранты нападали на сотрудников правоохранительных органов. Один из них ударил женщину-полицейского тяжелым предметом по голове. В связи с этим в Берлине было возбуждено семь уголовных обвинений. Представители полиции заявили, что на данный момент проводятся расследования по фактам разжигания ненависти и сопротивления правоохранительным органам.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Ранее в этот же день портал Israel National News сообщил о том, что в результате атаки Ирана было повреждено около 100 домов в израильском городе Ход-ха-Шарон. Было отмечено, что еще десятки домов получили незначительный ущерб. Информация о пострадавших в Израиле отсутствует.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной. Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, заявило, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что Иран не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, несмотря на заявления Тегерана.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что состояние Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025