Нетаньяху назвал большой ошибкой ракетную атаку Ирана на Израиль

Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Об этом 1 октября заявил в официальном обращении премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку, и он за это заплатит. Иранский режим не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости нанести ответный удар нашим врагам», — заявил он.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль непременно даст отпор любому, кто вторгнется на его территорию.

«Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто бы ни напал на нас, мы нападаем на него», — отметил он.

При этом Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной — системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля, по его словам, смогли ее предотвратить. Он также поблагодарил США за содействие в отражении удара.

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.